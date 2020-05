Una Luna in Acquario, futurista e innovativa, anima l'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì 15 maggio. L'approccio amoroso diventa molto eccentrico e bizzarro non solo per l'Acquario, ma anche per Ariete, Sagittario, Bilancia e Cancro che beneficiano di una grande apertura mentale.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Venere e Mercurio sono favorevoli dal Toro e garantiscono belle sorprese e nuove conoscenze in campo sentimentale. Saturno e Marte dall'Acquario insieme a Luna fanno approfondire il tutto in maniera graduale e paziente.

Toro: via libera ai nuovi incontri con Mercurio nel segno che garantisce nuovi inizi in amore.

Urano rivoluziona la sfera affettiva in maniera eccitante. Attenzione solo all'influsso lunare in quadratura dall'Acquario che può farvi diventare troppo precipitosi in amore e irrequieti.

Gemelli: ci sono alcune tensioni nascoste in amore poiché subite l'influenza di Marte in quadratura a Venere che introduce alcune difficoltà.

Cancro: Plutone e Giove in opposizione rendono il vostro atteggiamento mutevole nei confronti dell'amore. Questi alti e bassi caratteriali fanno sì che siate troppo indecisi su ciò che desiderate attuare in ambito amoroso. Cercate di valutare il da farsi contando sull'aiuto di Mercurio molto vicino a voi, che con intelligenza punta un riflettore sulla vostra emotività illuminandola con consapevolezza.

Leone: Luna risulta in quadratura nei vostri riguardi e può farvi giungere a conclusioni affrettate. Valutate bene le nuove situazioni amorose, soppesandole a 360° prima di arginare il tutto ed evitate di limitarvi, forse per seguire la voglia di maggiore indipendenza. Venere fa la sua parte e insieme a Mercurio vi invita a prendere le decisioni giuste.

Vergine: Giove dal Capricorno dà il via libera all'affermazione della vostra personalità creativa, al bisogno di essere voi stessi anche in amore. Niente può arginare questa voglia di tramutare i sogni in realtà e l'astro fortunato vi assiste. Solo Venere tende a ostacolare il tutto provocando ritardi e contrattempi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni affari di famiglia pesano e vi rendono un po' nervosi, ma non trascurate la sfera amorosa poiché troppo presi da questi impegni doverosi. Venere e Mercurio splendono per voi dai Gemelli e introducono belle novità. Dovete solo vincere una voglia di libertà che spesso argina l'amore.

Scorpione: la voglia di rivoluzionare la sfera affettiva è grande con Luna in quadratura a Urano che crea eccitamento e scatena un istinto ribelle. Le emozioni diventano irrequiete ma anche liberatorie. Attenzione a non esagerare, seguendo questa energia selvaggia talvolta eccessiva. Venere e Mercurio vi richiamano all'ordine, facendovi riflettere sulle scelte amorose.

Sagittario: buona la presenza di Luna in Acquario che garantisce una sensibilità innovativa, anche se la presenza di Saturno fa entrare in conflitto con ciò che siete e ciò che vorreste essere. Forse avete bisogno di cacciare fuori le emozioni nascoste in fondo al cuore, solo così riuscite a contrastare un'opposizione lunare un po' difficile per i sentimenti.

Capricorno: Sole e Urano splendono per voi dal Toro e spazzano via le sensazioni vecchie per lasciare campo libero a nuove opportunità sentimentali. Tante sorprese sono previste da Mercurio che quasi sfida a coglierle al volo in maniera imprevedibile. Cercate però di non "rintanarvi" in solitudine.

Acquario: Luna nel segno anima ancora la sfera affettiva, aprendovi a tanti rapporti sociali e facendovi ricercare l'amore con un'apertura mentale in più.

Saturno cerca di rabbuiare il tutto, sfidandovi e issando una barriera nei confronti delle emozioni ma la vostra personalità stravagante ha la meglio e avete successo in amore.

Pesci: una situazione è in via di avviamento, ma Marte assertivo nel segno cerca di sminuire la solarità di Venere in Gemelli che fa il tifo per voi. Quindi vi trovate in bilico tra la buona volontà dell'astro dell'amore che vuole concretizzare i sogni sentimentali e Marte che punta più sull'attrazione fisica. Cercate magari il giusto compromesso in entrambe le possibilità.