Superato il giro di boa della seconda settimana di maggio, vediamo insieme cosa riserva l'Oroscopo di venerdì 15 maggio 2020 per tutti e dodici segni zodiacali. Le previsioni con i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 15 maggio: la giornata segno per segno

Ariete: in amore, con Venere in aspetto positivo, potreste vivere le vostre relazioni in maniera più spontanea. Attenzione però se di recente c'è stato un problema. Nel lavoro avrete una gran voglia di cambiare, ma questo è un momento in cui non bisogna fare il passo più lungo della gamba.

Toro: per i sentimenti è più facile ritrovare tranquillità, dopo alcune complicazioni che hanno caratterizzato la settimana.

Le sensazioni negative andrebbero eliminate. Nel lavoro alcune cose andrebbero gestite meglio.

Gemelli: a livello amoroso le ultime due giornate hanno visto qualche momento di tensione, per questo motivo nelle prossime ore non esagerate con le polemiche. Nel lavoro ci sono delle preoccupazioni che riguardano la vita di tutti i giorni.

Cancro: in amore la Luna è favorevole. Meglio non perdere tempo però con le storie impossibili. A livello lavorativo periodo di forza che permette di affrontare al meglio anche il futuro.

Leone: a livello amoroso giornata che vede la Luna in opposizione, il consiglio è quello di non agitare troppo le acque. Non mancheranno alcuni momenti di stress. Nel lavoro esaminate tutto con attenzione, ma sarebbe meglio rimandare alcune decisioni importanti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna è in opposizione per questo motivo, almeno fino a domenica, sarebbe meglio evitare di creare tensioni. Nel lavoro un cambiamento può essere faticoso: qualcuno è contro di voi, ma non per questo non dovete darvi da fare.

Previsioni e oroscopo del 15 maggio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti Venere è favorevole anche nei prossimi giorni, per questo motivo si possono mettere in chiaro tante cose. A livello lavorativo la creatività è in crescita. Chi lavora a contatto con il pubblico riceverà molto in questo periodo.

Scorpione: a livello amoroso giornata positiva che vede la Luna in transito favorevole. Alcuni potranno anche vivere nuove relazioni o comunque rivedere qualcuno dal passato. Nel lavoro se pensate a un rinnovo al momento non è possibile, andate comunque avanti.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo difficile in amore per chi è costretto a vivere accanto a una persona che non ama. Alcuni potranno sentire una maggiore stanchezza ed essere demotivati. Nel lavoro periodo che comporta anche delle spese in più, soprattutto per coloro che hanno avuto difficoltà in passato.

Astri e oroscopo del 15 maggio: le previsioni

Capricorno: per i sentimenti le coppie che hanno una buona stabilità possono fare grandi progetti in vista del futuro.

Nel lavoro non tutti stanno svolgendo l'attività come vorrebbero, in particolare i dipendenti che sono ora costretti ad aspettare le decisioni degli altri.

Acquario: in amore entro il fine settimana sarà possibile vivere delle belle opportunità. Le amicizie tornano protagoniste. A livello lavorativo in queste ore sarebbe meglio prendere decisioni senza paura di sbagliare.

Pesci: in amore Marte nel segno alimenta qualche problema nella coppia, cercate di rimanere maggiormente concentrati. Nel lavoro c'è uno stato di disagio per qualche questione di carattere pratico, amministrate tutto con molta cura.