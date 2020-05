L'Oroscopo di domani, domenica 10 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Molto incisivo sarà il profilo astrologico che avremo in queste 24 ore. La Luna domicilierà in Capricorno, segno opposto al Cancro. Si prospetta una domenica ricca di emozioni e sorprese. Per molti, in famiglia l'armonia regnerà sovrana inoltre si avrà un sensibile recupero psicofisico. Nonostante ancora ci siano un po' di problemi da superare, questa sarà una bella giornata di tregua. Andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Leone - 12° in classifica - L’Oroscopo del 10 maggio dice che queste sono giornate che vi mettono a dura prova ma non dovete retrocedere di un solo millimetro. Dovete imparare a prendere il buono e il cattivo delle cose perché ogni medaglia ha una sua doppia faccia. Forse attualmente le vostre prospettive lavorative o sentimentali risultano deludenti e magari non fate altro che collezionare dispiaceri. Dovete accettare che le cose sono cambiate e dovete adeguarvi alla nuova era. Guardatevi intorno in cerca di nuove opportunità e siate meno paranoici. Non si può avanzare verso la terraferma tenendo la barca ancorata al fondale.

Sagittario - 11° posto - Non ve la state passando bene e in questa domenica potreste avere dei dolorini fisici.

Il vostro fisico non risulta al top, forse esagerate con i dolci e i cibi troppo salati. Datevi una bella regolata e programmate una dieta da seguire magari da lunedì. Un ex amore potrebbe riaffacciarsi alla vostra vita a breve, ma non fate il passo più lungo della gamba. Andrà meglio in famiglia dato che ci saranno dei momenti di riconciliazione e intimità.

Una sorpresa potrebbe togliervi il fiato.

Vergine - 10° in classifica - In questa domenica dovrete necessariamente rivedere la vostra routine e apportare delle migliorie. Questo mese di maggio vi sta invitando ad uscire dalla zona di comfort e a rimettervi in gioco. Talvolta, nella vita, è necessario ridimensionare il tutto e ricominciare da zero anche se questo può essere molto scoraggiante.

Anche i giganti cadono, ma solo chi lotta sempre senza arrendersi mai, risale sul piedistallo della vittoria. Quel senso di insoddisfazione che vi avvolge da diverse settimane, in queste 24 ore sparirà dandovi tregua. Una gradita sorpresa vi allieterà l'umore e intravederete la luce in fondo al tunnel. In famiglia tornerà l'armonia.

Ariete - 9° posto - Ultimamente ogni cosa vi sembra andare male, in realtà è questo periodo storico che stiamo vivendo ad incidere così profondamente. Decisamente, questa è un'era nuova ed ogni inizio è sempre complicato. La cosa più furba e saggia da fare è prendere piena consapevolezza che nulla tornerà come prima e ripartire da capo adeguandosi ai tempi. Affidatevi alla famiglia, all'amore o alle amicizie più sincere che avete mantenuto in questi mesi.

Non siete soli, potete sempre contare su qualcuno che vi sta a cuore. Sbarazzatevi delle cattive notizie che intravedete sui social o in tv. Fate una bella pulizia generale perché avete un gran bisogno di ottimismo.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° in classifica - Avrete 24 ore nella norma anche se la presenza della Luna in un segno opposto potrebbe causare delle complicazioni. Ultimamente siete stanchi, provati e senza idee. Non sapete che pesci prendere e brancolate nel buio totale. Come se non bastasse, in famiglia ci sono stati dei pesanti conflitti che hanno inciso sull'umore generale. Tutto vi sta andando male: lavoro, casa, autostima. Avete migliaia di sogni tra cui anche quello di viaggiare, di vedere il mondo, di conoscere usi e costumi altrui.

Questi mesi difficili vi hanno messo a dura prova, ma se volete ritornare a galla dovete continuare a nuotare verso la superficie. Giugno sarà il mese più decisivo dell'anno.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche del giorno 10 maggio si presentano abbastanza valide per voi che vi siete trascurati un po' troppo a lungo. Nel lavoro e nello studio ma anche in amore e in famiglia occorre sempre metterci un pizzico di passione e attenzione. C'è qualche nativo della Bilancia che non se la sta passando affatto bene. Se il malessere generale vi sta schiacciando, chiedete aiuto e non esitate troppo! Anche la lettura e la meditazione aiutano ad affrontare i brutti periodi. I più perfezionisti e ambiziosi di questo segno, stanno osservando il tutto per prepararsi a spiccare il volo entro l'estate.

Le finanze torneranno a salire solamente verso l'autunno, intanto portate pazienza e continuate ad impegnarvi sodo.

Pesci - 6° in classifica - La fortuna va aiutata, niente piove dal cielo! Non statevene con le mani in mano in attesa che l'occasione giusta bussi alla vostra porta. Coltivate i vostri sogni, questa sarà una giornata abbastanza fertile. Concluderete la settimana con il sorriso, non vi mancheranno sorprese e attimi di felicità in famiglia. Organizzate qualcosa di appagante, andate oltre la vostra zona di comfort. Se c'è qualcosa che ancora vi incute incertezza, non sbatteteci più la testa e voltate pagina. In serata sarete così stanchi che finirete per crollare dal sonno.

Scorpione - 5° posto - Questo periodo di solitudine forzata, in un certo senso, vi ha aiutato.

Rispetto a prima, difatti, adesso siete più forti e consapevoli delle vostre capacità. Non siete stati con le mani in mano anzi, avete migliorato alcune vostre qualità come la cucina, il fai-da-te, ecc. L'amore di coppia, in queste 24 ore, risulterà passionale e sarà un buona domenica soprattutto per le famiglie che avranno modo di emozionarsi e sorprendersi ancora. Aspettatevi una telefonata o un messaggino che vi farà spuntare un sorriso.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° in classifica - Entro qualche settimana festeggerete il vostro compleanno e non vedete l'ora! Questo è un periodo così così, ci sono giornate positive e altre negative. Comunque sia, cercate di affidarvi agli influssi positivi di Venere che vi rendono più affascinanti e carismatici.

In questa domenica sarete al centro dell'attenzione. Un'emozione vi travolgerà e qualcuno di importante a voi riuscirà a strapparvi un bel sorriso. La felicità e il riso fanno bene al cuore e alla mente. Avrete modo di comprendere una serie di fattori decisivi e avrete una bella presa di coscienza. Presto potreste dover sostenere un viaggio.

Capricorno - 3° posto - L’oroscopo di domani afferma che sarà una giornata molto razionale e pacifica. Non avrete alcuna voglia di sentire futili discorsi e vi lascerete andare ad attimi di goliardia pura. La vostra mente sarà altamente analitica, perciò potreste giungere a delle importanti conclusioni. Le emozioni e gli attimi di raccoglimento non mancheranno.

Entro la serata, inoltre, avrete modo di apprendere una certa notizia. Aspettate che le acque si calmino prima di tentare un approccio ulteriore. Riprogrammate la quotidianità e lasciatevi un po' andare.

Toro - 2° in classifica - Affidatevi al Sole, che ancora si troverà dalla vostra parte, per trarre il massimo supporto possibile da questo mese. Nei giorni scorsi avete festeggiato o forse lo farete a breve. Mercurio, altro aspetto importante, accentua il vostro intelletto e la sete di conoscenza. Sfruttate, dunque, questo favore astrale per spingere al massimo e compiere un decisivo salto di qualità. In amore, se sono rose fioriranno, per cui non datevi troppa pena. Comunque sia, in queste 24 ore bellezza e amore risulteranno valorizzate.

Occupatevi del vostro fisico o dei progetti lavorativi. Stabilite un'accurata strategia da applicare e organizzate l'agenda settimanale.

Acquario - 1° posto - Sarà una strepitosa domenica. Finalmente otterrete un po' di tregua dopo le fatiche mentali e fisiche subite nei mesi scorsi. Paure, dubbi e incognite saranno un lontano ricordo, ma tutto dipenderà dalla vostra disponibilità. Riposatevi in modo assoluto perché la seguente settimana sarà molto vivace e sarete chiamati a sostenere una certa prova. L'amore tornerà protagonista e la passione brucerà ardentemente. La vostra emotività sarà maggiore, l'emozione vi colpirà nel profondo.