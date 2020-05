Nell'oroscopo della giornata di domenica 10 maggio, i nativi Leone saranno in vena di emozioni da provare con il partner, o in compagnia di persone nuove, emozioni che non provavano da un po’ di tempo, mentre Scorpione piano piano sta conoscendo un' interessante risalita, realizzando a poco a poco ciò che più desidera. Il Sole in trigono per i nativi Capricorno sarà molto utile per la propria relazione di coppia, mentre dopo una giornata non molto convincente, i nativi Acquario vedranno nuove opportunità per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 10 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 10 maggio 2020 segno per segno

Ariete: una domenica niente male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna che vi sorride dal segno amico del Sagittario. In amore non dimenticherete di prendervi cura del partner, o dei vostri figli, mostrando il vostro affetto e tanta soddisfazione per tutto ciò che avete di buono nella vostra vita. Se siete single nel giorno della festa della mamma potrete fare qualcosa per lei questa volta. In ambito lavorativo se vi siete ritrovati ad affrontare situazioni inaspettate, e dovessero ripresentarsi, cercate di essere pronti questa volta, per non cadere nuovamente in errore.

Voto - 7,5

Toro: potreste essere un po’ nervosi sul posto di lavoro in questa giornata secondo l'oroscopo di domenica. Mercurio sta preparando le valigie e vi sentite un po’ spaesati. Cercate invece di sfruttare appieno il periodo per ritrovarvi avvantaggiati in un secondo momento. Nulla da dire invece per quanto riguarda i sentimenti.

Ci sarà un buon affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella, partecipando attivamente alla vita di famiglia, rendendo felici voi e i vostri familiari. Se siete single potreste fare incontri gratificanti, magari con dei vecchi amici. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di domenica un po’ traballante per voi nativi del segno, probabilmente per via di una Luna in opposizione al vostro cielo.

In questa giornata potreste essere un po’ superbi e non rispondere immediatamente alle esigenze del partner. Se siete single divertimento e piacere saranno in primo piano, ma senza la compagnia altrui. La vostra vita lavorativa procederà bene. Sarete attivi, anche di domenica, per cercare di non rimanere indietro e portare a bordo tante nuove idee. Voto - 6,5

Cancro: vi piacerà molto prendervi cura delle persone amate secondo l'oroscopo della giornata di domenica, grazie al Sole in sestile rispetto al segno del Toro. In amore tale atteggiamento vi farà sentire apprezzati, utili, indispensabili agli occhi del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single correre dei rischi potrebbe comportare grandi ricompense.

Nel lavoro state ricevendo influenze positive che vi aiuteranno a concentrarvi sulle cose essenziali e a lasciare da parte gli impegni poco interessanti. Voto - 8

Leone: nonostante ci sia ancora il Sole in quadratura, la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetterà di esprimere le vostre emozioni nei confronti del partner in maniera più convincente, soprattutto se siete nati nella prima decade. Non trascurerete nessuno, neanche vostra madre, per cui farete qualcosa di molto piacevole. Se siete single avrete tanta voglia di evadere dalla routine e di trovare nuovi interessi. Assumere delle posizioni forti potrebbe aiutarvi sul lavoro, per non farvi sfruttare, ma dovrete avere dei progetti validi da proporre.

Voto - 7,5

Vergine: una domenica abbastanza positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie anche al Sole in trigono dal segno del Toro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single e se avete in mente una passeggiata con una persona conosciuta da poco, dovrete essere molto attraenti, non solo fisicamente. Se avete una relazione fissa in questa giornata sarà molto profonda, coinvolgente, intima. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste avere a che fare con colleghi competitivi e quindi dovrete uscire fuori la grinta se non volete perdere le occasioni. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in trigono a 21 gradi dal segno dei Gemelli, pronto a darvi supporto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia.

L'amore in questa giornata sarà un mix di dolcezza e tenerezza, non solo con la vostra anima gemella, ma anche con i vostri familiari. Se siete single vi piacerà molto la compagnia degli amici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete in grado di portare a termine le vostre mansioni grazie ad una notevole ottimizzazione del tempo che avete a disposizione. Voto - 8,5

Scorpione: vita quotidiana in rialzo per voi nativi del segno, anche se dalla vostra configurazione astrale non sembra. L'oroscopo annuncia piacevoli momenti all'interno della vostra relazione di coppia, godendo di un rapporto sano e forte. Se venite da un litigio finalmente sarete in grado di ammettere i vostri errori. Se siete single sarete in grado di essere di conforto ai vostri amici che hanno bisogno di voi.

Sul posto di lavoro piano piano state recuperando tanti punti, riuscendo ad ottenere uno alla volta ciò che più desiderate. Voto - 8

Sagittario: chiuderete la settimana in maniera eccellente considerato che la Luna vi terrà compagnia anche in questa giornata di domenica, per poi spostarsi nel segno del Capricorno. In amore l'oroscopo annuncia tanta affinità di coppia con il partner, di cui vi prendere tanta cura, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Non tiratevi indietro dunque nel fare attività divertenti con la vostra anima gemella. Se siete single potreste avere un po’ da fare, ma per la persona che amate, sicuramente riuscirete a trovarlo. In ambito lavorativo se ci sono delle novità, dovrete rispettarle affinché riusciate ancora a ottenere il massimo dei profitti.

Voto - 8,5

Capricorno: oroscopo della giornata di domenica da dedicare maggiormente verso la vostra relazione di coppia. Il Sole infatti si troverà in trigono dal segno del Toro, che vi darà una mano nel rapporto tra voi e la vostra anima gemella. Approfittate dunque del periodo per ottenere il massimo dalla vostra storia d'amore. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per entrare meglio in relazione con i vostri amici o con nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro sfruttate le vostre conoscenze per uscire fuori da una situazione. Voto - 8

Acquario: configurazione astrale con Marte e Saturno in congiunzione al vostro cielo ancora per un po,’ che vi daranno una mano per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Infatti, ci saranno i presupposti adatti per far valere le vostre idee e dare vita ad alcuni progetti importanti. In ambito sentimentale se siete single in questo momento i vostri sentimenti saranno confusi, e dovrete fare un po’ di chiarezza nella vostra mente. Se avete una relazione fissa sarà un buon momento per sentirvi in sintonia con il partner. Voto - 8

Pesci: oroscopo di domenica che vedrà il pianeta Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non siete in perfetta forma, ma non avete il coraggio di farlo presente al partner. Cercate di essere più aperti nei suoi confronti, altrimenti non sarà mai in grado di comprendervi appieno. Se siete single potreste essere spinti a farvi avanti, ma forse sarebbe il caso di evitare.

Nel lavoro il periodo sarà buono, ma non aspettatevi grandi risultati, almeno non per il momento. Voto - 6,5