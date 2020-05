L'Oroscopo di domani, giovedì 14 maggio 2020, è già predisposto per dare voce alle previsioni zodiacali relative al quarto giorno di questa settimana. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: pronti ad assaporare il gusto della sorpresa? Bene, scopriamo cosa si preannuncia ai nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A gongolare, di certo saranno i nati in Ariete, Gemelli e Vergine, altamente favoriti dalle attuali formazioni astrali e, ovviamente, sottolineati da cinque favolose stelline della buona sorte. Il prossimo giovedì, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi, anche Toro e Leone saranno abbastanza agevolati, tutti con giornata classificata a quattro stelle.

Invece, chi sarà a dover fronteggiare il cosiddetto periodo "no"?

In merito ai simboli astrali con preannunciate dissonanze astrologiche, l'oroscopo del giorno 14 maggio anticipa ai nati nel segno del Cancro un giovedì decisamente poco reattivo, specialmente nei settori legati alle attività di routine. A questo punto scopriamo il resto dalle previsioni giornaliere, non prima però di aver dato una controllata alla nuova classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 14 maggio 2020

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta con le stelle quotidiane. In questo contesto come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro i soli segni interessanti il filotto compreso da Ariete a Vergine.

Ansiosi di scoprire la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 14 maggio?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 14 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★★.

La giornata del 14 maggio si annuncia altamente a favore, specialmente nelle cose di stampo sentimentale. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, sarà sicuramente un periodo molto interessante capace perfino di regalare gioie inaspettate. Cercate di assaporarla appieno, magari trascorrendola in armonia con il vostro partner.

Comunque sia, con la persona amata scegliete sempre la via della sincerità e della trasparenza in modo da evitare equivoci o malintesi. Single, sono in arrivo degli splendidi influssi astrali, in massima parte generate dal trigono Venere-Luna. Questi potrebbero di certo favorire nuove possibilità di incontri. Intanto più di qualcuna tra quelle storie appena sbocciate potrebbero diventare a breve relazioni stabili. Nel lavoro, avrete una marcia in più in questi giorni, vale a dire una fine intuizione che vi potrà dare notevoli vantaggi. Quindi ascoltate le vostre sensazioni interiori perché saranno preziose!

♉ Toro: ★★★★. La giornata del 14 maggio non si annuncia troppo impegnativa, ma sul fronte delle difficoltà emergenti è sempre "la solita minestra!".

In alcuni casi il periodo potrebbe anche portare qualche buono spunto in grado di restituire inaspettate soddisfazioni. In amore, troverete nel partner la compagnia ideale per stare lontani dai problemi che la vita ed il lavoro in continuazione vi mettono di fronte. A fare la differenza senz'altro sarà la persona che sta al vostro fianco e dentro il cuore: questa vi darà una grandissima prova d'affetto, il che vi lascerà a bocca aperta. Single, adottate un atteggiamento positivo di fronte all'imprevisto ma non perdete mai l’entusiasmo. Delle simpatiche novità potrebbero arrivare per quei cuori solitari che hanno lasciato aperto una porticina nel loro sofferente cuore. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero presume che più di qualche nativo sarà costretto a dirottare attenzioni e interessi su altre aree operative.

Altri invece troveranno nuovi fornitori o collaboratori cambiando completamente proprio modo di pensare.

♊ Gemelli: ★★★★★. Giornata viva e pimpante, a tratti anche spudoratamente fortunata, valutata nell'oroscopo di giovedì con cinque stelle (occhio all'invidia!). In amore, le coppie passeranno il tempo a rilassarsi e questa sarà una attività tra le migliori da poter svolgere insieme alla persona amata. Il dolce far niente potrà fortificare e avvicinare molto più di quanto si possa credere, rendendo così la giornata davvero speciale. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì pronosticano un amore nuovo di zecca: potrebbe nascere molto presto grazie all'aiuto di Venere, decisiva nel farvi superare le ultime (grosse?) delusioni vissute ultimamente.

Preparatevi ad affrontare ogni cosa con tenacia e passione. Nel lavoro invece, nel vostro cielo brilleranno astri propizi, a cominciare da Mercurio e Venere. Entrambi i predetti astri saranno dalla vostra parte: muovetevi con tranquillità, valutate le scelte da fare e le prospettive future senza stress.

Astrologia del giorno 14 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★. Si preannuncia un giovedì difficile, valutato certamente come "sottotono". Il periodo risulterà abbastanza ostico e non sempre riuscirete a dominare la sua imprevedibilità. Chi è troppo testardo con le persone, potrebbe avere problemi proprio a causa del proprio caratteraccio. Riguardo l'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani indica che, specialmente nella coppia, tutti i nodi verranno al pettine: tranquilli, perché tra le righe del disaccordo si intravvede anche una certa attrazione, sincera e profonda.

Non sempre riuscirete a risolvere positivamente eventuali problemi. Single, la Luna in congiunzione a Marte vi indurrà in tentazione, presentandovi una persona davvero affascinante. Quest'ultima potrebbe complicarvi la vita: fate attenzione! Nel lavoro, vi sentirete un po' fuori fase, come se vi sembrasse troppo faticoso mantenere il ritmo di sempre. Imparate a correre insieme al mondo che gira intorno a voi: usate la prudenza e la riservatezza per superare gli ostacoli della giornata.

♌ Leone: ★★★★. Questo giovedì vi darete molto da fare per cercare di trascorrere questa giornata in modo gradevole e soddisfacente. Tra i familiari, c’è chi ha un impellente bisogno d’attenzione, conforto e solidarietà: non tiratevi indietro, ok?

In amore, l'oroscopo indica una giornata apparentemente produttiva. Chiarendo quei problemi che rischiano di incrinare irrimediabilmente il vostro rapporto, senz'altro lo renderete più interessante di prima. Single, sarà sicuramente un periodo positivo per chi desiderasse iniziare una relazione duratura (per adesso solo in virtuale ovviamente). Chi invece avesse da chiedere un chiarimento, potrà avere tutte le occasioni per aprire il suo cuore e risolvere i problemi. Nel lavoro infine, avrete una poderosa spinta ad agire. Proporsi con idee nuove favorirà la possibilità di crescita professionale.

♍ Vergine: ★★★★★. Si preannuncia un giovedì vincente sin dall'inizio: amicizia in primo piano, ma anche la famiglia e il lavoro potranno giovare del periodo positivo.

L'oroscopo di domani 14 maggio pertanto consiglia in amore un pizzico di romanticismo in più: uno sguardo o un piccolo gesto di avvicinamento verso il partner sapranno infondere una sensazione di gioia ad entrambi, per tutta la giornata. Mettetevi pronti per godere della buona compagnia di chi amate. Single, gli amori che nasceranno in questo prossimo periodo avranno sicuramente delle sfumature poetiche. Con la giusta determinazione potrete arrivare a decisioni importanti per il vostro futuro sentimentale. Nel lavoro, le faccende finanziarie prenderanno sicuramente la piega desiderata. Le idee non vi mancano, anzi, avete anche progetti pronti per essere messi in pratica: fatelo!

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.