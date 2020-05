L'Oroscopo del 14 maggio prevede una giornata faticosa per i nati sotto il segno dei Pesci, i quali saranno alle prese con contrasti in famiglia. Buon momento, invece,per la Bilancia, che può dedicarsi all'amore e al romanticismo con il proprio partner. Un po' di stanchezza per i Gemelli.

Oroscopo del giorno 14 maggio per tutti i segni zodiacali

Ariete: potrebbe essere una giornata movimentata e non priva di tensioni. Ci sono delle questioni pratiche di cui dovete occuparvi che potrebbero riguardare tanto l'ambito lavorativo quanto quello relativo alla gestione della casa. Cercate di non farvi prendere dallo stress e agite sempre con prudenza.

Toro: la giornata di giovedì 14 maggio potrebbe rivelarsi faticosa. Qualcosa in cui avete creduto profondamente potrebbe rappresentare una delusione sia sotto il profilo sentimentale che sul lavoro.

Gemelli: le stelle consigliano di staccare la spina e di prendervi una pausa dagli impegni quotidiani affinché possiate ritagliarvi dei momenti piacevoli per voi stessi per recuperare il buon umore. La ripresa è attesa per il weekend.

Cancro: potreste trovarvi a risolvere delle controversie in amore o in famiglia. Soprattutto i rapporti con i parenti rischiano di non essere idilliaci, soprattutto se si tratta di familiari in età avanzata. Siate cauti e cercate di non alzare la voce. Bene il lavoro.

Leone: l'oroscopo di giovedì 14 maggio segnala un ritorno al passato. Potreste ricevere una telefonata inaspettata, come quella di un ex partner. Sul lavoro le cose procedono nel migliore dei modi. Abbiate maggior cura del benessere fisico.

Vergine: giornata faticosa soprattutto in ambito professionale dove dovrebbero esserci diversi problemi da risolvere.

Potrebbero sorgere dei contrasti con soci o colleghi. Puntate a far valere le vostre ragioni, ma senza imporre le vostre idee a nessuno.

Bilancia: giovedì 14 maggio è all'insegna dell'amore. È il momento giusto per organizzare una serata romantica e concedersi un po' di intimità con il partner. Le stelle sono dalla vostra parte anche sul lavoro.

Non vi mancano energie né voglia di fare bene.

Scorpione: potreste avere qualche discussione in famiglia. Agite sempre con la massima cautela e, prima di dire qualcosa di cui potreste pentirvi, contate fino a dieci. Accusate un po' di affaticamento fisico.

Sagittario: gli astri consigliano di ascoltare persone sagge che sembrano disposte ad aiutarvi. Lo stress e la stanchezza accumulati vi impediscono di agire con lucidità, dunque l'aiuto di una persona fidata potrebbe fare la differenza.

Capricorno: si profila una giornata produttiva soprattutto nel settore professionale e finanziario. Anche se doveste commettere qualche errore, sareste in grado comunque di rimediarvi facilmente. Bene l'amore.

Acquario: l'oroscopo del 14 maggio prospetta una giornata vantaggiosa per gli affari e il lavoro. È giunto dunque il momento giusto per avviare delle collaborazioni o presentare un progetto. Serenità in amore. Ottima la forma fisica.

Pesci: la giornata potrebbe essere alquanto faticosa e potreste risentire della tensione e della stanchezza accumulate in precedenza. In amore e in famiglia potrebbero sorgere dei contrasti; cercate di limitare i danni. Bene il lavoro. Un po' di affaticamento fisico.