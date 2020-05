L'Oroscopo di sabato 16 maggio analizza il transito fortunato di Luna in Pesci che acuisce la sensibilità di ciascun segno zodiacale, puntando un riflettore sull'emotività ma anche su un certo nervosismo sprigionato da Marte anch'esso in transito. Non solo Pesci ma anche Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro sentono forte il bisogno di avere accanto una persona intelligente, che manifesti amore in modo continuativo e vincendo le loro insicurezze. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Pesci nell'oroscopo di sabato

Ariete: sigillati tra Nettuno, Marte, Luna e gli astri posizionati in Toro l'amore vola anche se dovete stare attenti a non affrontare il tutto con troppa impulsività.

Mercurio promette belle sorprese a voi single e sono in arrivo nuove emozioni. Voi in coppia approfondite un dialogo costruttivo per l'amore.

Toro: siete alla ricerca di maggiori sicurezze in amore e Plutone in sinergia con Giove fortunato, le confermano. Dovete solo arginare un'eccessiva ansia sprigionata da Luna e Marte in Pesci che producono un po' di insicurezza in amore. Gli astri nel segno sono positivi e rafforzano le unioni stabili mentre Urano introduce intriganti colpi di fulmine inaspettati.

Gemelli: Luna e gli altri astri presenti in Pesci possono confondere un po' le idee in amore. Attenzione quindi ai fraintendimenti, forse non riuscite a spiegarvi come vorreste o considerate le storie in corso o le possibilità in maniera poco realistica.

Cancro: beneficiate della presenza di Luna in Pesci che fa percepire le sensazioni più nascoste, garantendo grande intuizione. Sarete quasi telepatici nei confronti degli altri, scrutando nella loro interiorità anche con uno sguardo solo. Attenzione a non essere troppo sensibili poiché potreste divenire anche un tantino insicuri nei confronti delle novità sentimentali.

Leone: attenzione ad alcune difficoltà economiche che possono sfiduciare e distrarvi dall'approfondimento della sfera sentimentale. Venere in compenso è dalla vostra parte e insieme a Mercurio, fa approfondire le novità amorose con maggiore intuizione e intelligenza. Approfittatene.

Vergine: voi single attenzione a ciò che dite poiché Mercurio è in quadratura e travisa un po' i pensieri, facendovi dire magari ciò che non desiderate e creando malintesi.

Venere è in dissonanza e può ritardare l'attuazione dei progetti sentimentali, ma Sole e Urano sono dalla vostra parte, quindi mai dire mai.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dai Pesci quasi sfida a vincere l'intensità dei vostri sentimenti mutevoli. A tratti fiduciosi nell'amore, a volte irrequieti, siete alquanto altalenanti nello stato d'animo. Forse siete troppo collegati a sensazioni passate che hanno fatto soffrire, ma adesso è giunto il momento di lasciarsi tutto alle spalle e progredire.

Scorpione: una forza vi pervade e non consentite agli altri di sopraffarvi. Luna, Marte e Nettuno dai Pesci cercano di aprirvi a un maggiore sentimentalismo, più sensibile e comprensivo.

Via libera alla fantasia che diventa vostra alleata per rendere più piccante le storie amorose in corso e aprire nuovi orizzonti a sorprendenti opportunità sentimentali.

Sagittario: la sensibilità lunare dai Pesci si fa sentire e tocca quasi un surplus emotivo, quasi sfiorando un autolesionismo. Potete apparire molto fragili e nervosi anche a causa della presenza di Marte anch'esso in Pesci che insieme a Nettuno potrebbe rendervi troppo fragili e suggestionabili. Cercate nuova vitalità in amore poiché Urano dal Toro non vi abbandona e rivoluziona sempre il tutto in maniera imprevedibile.

Capricorno: Marte provoca irrequietezza e Nettuno forse distrae dai vostri obiettivi. Attenzione quindi voi in coppia a non rimandare a lungo le questioni lasciate in sospeso, mentre voi single potete contare sull'arrivo di un messaggio salvifico per l'amore.

Acquario: buone speranze si affacciano all'orizzonte e dovete affrontare il tutto con slancio. Abbandonate il passato e apritevi a nuove prospettive promettenti per l'amore. Nuove strade sentimentali si aprono e sono in arrivo belle notizie, messaggi e telefonate positive.

Pesci: Marte e Luna nel segno possono portare alla luce una certa irritabilità a cui non avete dato peso in passato. Forse può servire come valvola di sfogo, ma cercate di approfondire di più i sentimenti poiché Nettuno insieme a Luna sprigiona romanticismo e grande sensibilità, sia che siate in coppia che alla ricerca dell'anima gemella.