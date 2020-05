Per la giornata di venerdì 29 maggio 2020, il lavoro potrebbe costituire un vero e proprio 'peso' per i nati del segno dei Pesci, mentre il Capricorno fremerà affinché le cose possano tornare come prima, facendo scorrere il proprio lavoro molto più celermente. Ci saranno dei momenti di svago e riposo per il segno della Vergine e per il segno della Bilancia. Quest'ultima, come per il segno dei Gemelli, avrà dei pensieri rivolti essenzialmente verso la propria situazione amorosa.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Vergine tranquilla

Ariete: prenderete una decisione altamente definitiva per la vostra storia d'amore, e i single potrebbero decidere di fidanzarsi o comunque di avviare un corteggiamento verso la persona amata.

Toro: risolverete alcune divergenze con i colleghi senza dover incorrere a una rottura definitiva. Sarà necessario collaborare e scendere a compromessi anche per i giorni successivi, probabilmente i più impegnativi.

Gemelli: avrete la testa altrove, sostanzialmente verso qualche problema di stampo amoroso o sentimentale, perché sul lavoro apparirete molto 'assenti'. Dovrete essere preparati sugli studi, nel caso di esami importanti.

Cancro: un nuovo progetto vi apparirà inizialmente difficile, ma l'impegno e le energie in questa giornata non vi mancheranno affatto. La serata scorrerà con molta stanchezza addosso, ma recupererete in poco tempo.

Leone: in amore avrete qualche incertezza, dettata principalmente dalla vostra mancanza di approfondimento della vostra relazione.

Dovrete attuare chiarimenti che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Vergine: una maggiore tranquillità lavorativa sarà di riflesso anche per una serenità in campo familiare. Potrete fare qualcosa per poter ravvivare la vita in famiglia, mettendo in campo molte vostre doti nascoste.

Pesci indifferente

Bilancia: avrete ancora qualche momento di riposo in più, quindi potrete finalmente utilizzarli per potervi svagare come più vorrete. La serata sarà permeata da tanto romanticismo e da spiccate argomentazioni.

Scorpione: sicuramente il vostro problema ultimamente è stato quello della scarsa autostima, quindi da ora in avanti ne acquisirete abbastanza da riuscire a fare proposte per poter cominciare buone collaborazioni.

Sagittario: le amicizie saranno al centro della vostra attenzione, e avrete una focalizzazione particolare sulle conoscenze nuove per poterle 'studiare' adeguatamente per verificare i vari punti in comune.

Capricorno: anche se avete ripreso a fare progetti e a lavorare all'interno di un gruppo, dovrete ancora essere cauti nell'affrontare determinate mansioni. Ci saranno delle occasioni per sfruttare alcune idee.

Acquario: i rapporti familiari finalmente raggiungeranno uno status molto più equilibrato e soprattutto più duraturo. Fate attenzione a non rompere questo delicato equilibrio con qualche parola 'fuori posto'.

Pesci: la mancanza di impegno potrebbe essere alquanto deleteria per le vostre finanze, quindi dovrete necessariamente rimboccarvi le maniche e riprendere i progetti che avete in sospeso.