L'Oroscopo di domani, giovedì 21 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il profilo astrologico avremo la Luna ancora in Toro. Ispirazione, incontri, faccende lavorative e/o domestiche saranno al centro dell'attenzione in queste promettenti 24 ore di metà settimana. C'è chi dovrà correre avanti e indietro destreggiandosi tra mille attività e chi invece programmerà le vacanze estive. Per i nativi dell'Acquario sarà un giovedì alquanto impegnativo e al contempo con dei risvolti interessanti. Andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata per ciascun segno e relativa classifica disposta, come sempre, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° in classifica - I problemi non si risolvono da soli, non esiste una bacchetta magica capace di rimettere tutto a posto con un solo colpo. Spesso desiderate ritornare bambini, allora le cose erano di gran lunga più semplici e intense. Ultimamente siete apatici e scoraggiati. In queste 24 ore cercate di incanalare la vostra attenzione in attività utili e siate più positivi. Chiudete i ponti con quelle persone negative, altrimenti non riuscirete ad uscire dal tunnel. In giornata sarete tentati ad intraprendere una dieta o a concedervi un trattamento estetico.

Leone - 11° in classifica - La noia ormai è un lontano ricordo ma c'è ancora un velo di insoddisfazione che vi perseguita.

Forse siete preoccupati per l'economia o forse avete paura di perdere una persona cara. Qualunque sia la difficoltà che state vivendo, le stelle risultano positive per il futuro, perciò non lasciatevi sconvolgere! Non permettete ai vostri pensieri negativi di mettervi il bastone tra le ruote. Non siate i vostri peggiori nemici e spegnete quella vocina interiore che vi sottovaluta.

Ponetevi quotidianamente delle piccole sfide, in questo momento avete bisogno di rompere gli schemi e di mettere alla prova le vostre capacità.

Acquario - 10° in classifica - L'oroscopo dice che qualcosa vi preoccupa o intimorisce. Provate irrequietezza e paura. Aspettatevi una giornata estremamente impegnativa, suderete le famose sette camice!

Nel lavoro sarete distratti e ciò vi rallenterà. Cercate di non abbassare la guardia, questo è un periodo particolare, di rodaggio e collaudo. Le stelle parlano di risvolti interessanti. Si intravede l'avvicinarsi di una nuova burrasca, ma se vi farete trovare pronti riuscirete a superarla egregiamente e senza problemi. Affrontate gli ostacoli quotidiani, sono previste delle ricompense.

Ariete - 9° in classifica - I problemi sono all'ordine del giorno ma ormai ci avete fatto l'abitudine. In giornata sarete facile preda dello stress e del nervosismo, rischierete di sbottare da un momento all'altro. Cercate di controllarvi, specialmente durante un discorso in famiglia o con un collega. Il caos vi ha preso di mira da tempo, non è stato facile riprendere a lavorare a pieno ritmo date le circostanze poco chiare.

Evitate di fare più del dovuto, altrimenti rischierete di avere un esaurimento nervoso a lungo andare. Avete bisogno di fare una bella vacanza al mare, programmatela in queste 24 ore!

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° posto - L’Oroscopo del 21 maggio dice che, a poco meno di un mese all'estate 2020, sarete in piena fase evolutiva. Dentro di voi qualcosa sta per nascere, infatti siete nel pieno di una trasformazione che magari al momento può apparirvi impercettibile. Molti nodi verranno al pettine entro la fine della primavera e ci sarà un ulteriore cambiamento da sostenere. In giornata potreste ritrovarvi a dover affrontare una certa situazione di petto. Tra lavoro, studio, pulizie, cucina e figli, genitori, partner, la vostra è una vita decisamente estenuante ma anche molto intensa.

Considerate l'idea di fare dei cambiamenti alla vostra routine.

Toro - 7° posto - Le prime ore della giornata tendono a influenzare l'andamento dell'intero giorno, ecco perché è importante dedicare i primi momenti della mattina alle proprie passioni e alla cura della persona. Cercate di essere organizzati e il più possibilme ordinati nel lavoro/studio. La confusione genera altra confusione mentre l'ordine porta altrettanto ordine. In famiglia occorrerà essere più decisi e assegnare dei compiti a ciascun membro per il bene comune. I cuori solitari sono concentrati sulla carriera ma ogni tanto faranno bene concedersi una piccola distrazione. Il successo si nasconde nei dettagli!

Capricorno - 6° posto - Riconsiderate la vostra routine e perfezionatela con buone e salutari abitudini.

Comincerete questa giornata con la giusta dose di motivazione ed entusiasmo. Il vostro fascino risulterà magnetico e sarete irresistibili. Potrete fare colpo sulla persona desiderata! Sfruttate le prime ore della giornata per concentrarvi sulle faccende più complesse: 'Prima il dovere, poi il piacere'. In serata avrete modo di concedervi appieno alle vostre passioni. In netta ripresa la forma fisica.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un giovedì da tenere in gran considerazione. In genere non amate uscire perché siete dei tipi riservati. Aspettatevi qualche notizia in più rispetto ai giorni precedenti. Avete bisogno di un rilancio, siete rimasti fermi per troppo tempo ed sentite il bisogno di dover recuperare terreno.

Quest'anno avete imparato delle lezioni importanti, cercate di non dimenticare niente. Apritevi a nuove soluzioni e non restate fermi. Presto una situazione di stallo verrà sbloccata, dovrete solamente pazientare. All'orizzonte si intravedono dei viaggi.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani 21 maggio parla di una giornata leggerissima e piena di progetti. Dopo gli affanni della settimana, ritroverete fiato. Il weekend rimane un'incognita perché tutto dipenderà da voi. Siete un segno imprevedibile, tendete a cambiare idea all'ultimo istante stravolgendo tutto. Spesso vi perdete nei dettagli e lasciate a metà delle cose. Mantenetevi attivi. Se avete intrapreso una dieta o seguite dell'attività ginnica, proseguite su questa strada.

Qualcuno, in giornata, si ritroverà a pensarvi e forse vi contatterà, avete un ammiratore segreto! In coppia cercate di stupire il partner, le sorprese piacciono a tutti soprattutto se sono fatte con il cuore. Chi ama cucinare, sarà travolto da un'ispirazione notevole.

Scorpione - 3° in classifica - L'oroscopo sostiene che questa sarà una validissima giornata. Avanzate delle richieste e delle proposte, non lasciate che le vostre idee ammuffiscano. Potrete chiedere ed ottenere la meritata attenzione. 'L'amore non è bello se non è litigarello' recita un famoso detto. Tra innamorati succede abbastanza spesso di discutere, l'importante è non mancarsi di rispetto a vicenda. I cuori solitari avranno delle liete occasioni e potranno finalmente rifarsi gli occhi.

Cupido sta per scagliarvi la sua freccia, fatevi trovare pronti.

Vergine - 2° in classifica - In questa giornata tutto vi risulterà semplice e migliorato. Tornerete ad essere ottimisti nei confronti del futuro. Questo è un anno decisivo e storico, nasceranno nuove soluzioni e il passato finirà nel dimenticatoio. In queste 24 ore incontrerete un collega o un conoscente che potrebbe nutrire del segreto sentimento per voi. Le coppie potranno progettare una vacanza da fare in estate, magari in una località balneare con basso tasso di smog. Forma fisica in ripresa, chi si è messo a dieta riuscirà ad abbattere quei chili di troppo presi durante i mesi precedenti.

Gemelli - 1° in classifica - La fortuna aiuta gli audaci e voi lo sarete in questa giornata!

Avete avuto una settimana importantissima ed anche emozionante. Qualcosa si è mosso ed avete incominciato a intravedere uno spiraglio di normalità e tranquillità. Le coppie innamorate potranno abbandonarsi alla passione che sarà stellare in queste 24 ore. Preparatevi a trascorrere un buon fine settimana, mettetevi in pari con il lavoro/studio in modo da farvi trovare liberi e sereni. A volte non credete più a ciò che leggete, questo periodo vi ha reso scettici, ma cercate di essere più positivi e fiduciosi.