L'oroscopo di giovedì 14 maggio analizza l'entrata di Marte in Pesci. Un astro così dinamico e dirompente, a contatto con la sensibilità irrequieta di Nettuno nel segno, perde parte della sua potenza e acquista ambiguità. L'io si disperde in voli fantasiosi talvolta irraggiungibili, quindi oltre ai Pesci anche la Vergine, Sagittario e Gemelli devono analizzare le situazioni con maggiore realismo, con diplomazia e senza esigere la perfezione. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrologiche.

Marte in Pesci nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Luna dall'Acquario sprigiona simpatia nei vostri riguardi e diventate più espansivi, uscendo fuori dagli schemi e assumendo un atteggiamento libero che va controcorrente.

Questo modo eccentrico di vivere i sentimenti diventa benefico per l'amore e vi approcciate al lavoro in modo pioneristico.

Toro: puntate sul flirt voi single per fare breccia nel cuore di una persona che vi ha rapito i pensieri. Le coppie sono chiamate a prendere decisioni importanti che producono i loro effetti in futuro. In ambito lavorativo, rimboccatevi le maniche e ottenete successo.

Gemelli: attenzione a non volare troppo con la fantasia, scatenando fughe dalla realtà introdotte da Nettuno e Marte in quadratura che confondono un po' le idee. Mercurio è dalla vostra parte così come Venere, ma possono provocare un modo di parlare troppo tagliente sia in amore che in ambito professionale.

Cancro: Marte e Nettuno dai Pesci possono scoraggiare un po' gli animi poiché la sensibilità nettuniana cerca di sminuire l'aggressività marziana. Ma cercate di ricavare nuova energia dalla vicinanza di Venere che risulta vostra alleata in amore. Buono il lavoro.

Leone: cercate di risolvere alcuni problemi attingendo a una maggiore diplomazia.

Gli astri dall'Acquario remano contro e Luna anch'essa in opposizione, vi rende troppo irritabili. Cercate di superare il tutto con la pazienza e la perseveranza. Una decisione presa sul lavoro risulta di primaria importanza per sbloccare una situazione in sospeso.

Vergine: Marte giunge in opposizione dai Pesci e provoca scoraggiamento e un'incapacità ad affrontare le difficoltà che la vita propone.

Luna sprona ad affrontare sia l'amore che le difficoltà lavorative con una nuova grinta e abbracciando la pazienza laddove è necessario.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Plutone e Giove in quadratura ai Nodi lunari del Cancro possono produrre pensieri nostalgici, facendovi rivivere avvenimenti dolorosi. Cercate di progredire e di trarre il meglio da ogni situazione, per quanto sia stata drammatica. Venere e Mercurio in posizione favorevole danno il via a belle novità amorose. Buono il lavoro svolto con determinazione.

Scorpione: in ambito lavorativo valutate bene il da farsi. E' un periodo altalenante per i progetti da attuare che subiscono un blocco a causa di Saturno in quadratura.

Ma piano piano tutto si aggiusta per il meglio. In amore apritevi maggiormente al dialogo, arginando un eccessivo nervosismo impartito da Luna in Acquario.

Sagittario: Nettuno e Marte sono in quadratura e appesantiscono un po' le sfere vitali, sminuendo l'energia e l'ottimismo che vi è consono. Ci sono delle questioni poco chiare in amore che vanno risolte e un'introspezione più realistica diventa necessaria per progredire. Buono il lavoro.

Capricorno: buona la nuova posizione di Marte dai Pesci che incrocia le sue energie con Giove fortunato nel segno. Il lavoro va bene, siate ottimisti nell'affrontare sempre tutto con intelligenza. In amore è previsto un chiarimento benefico sia per le coppie che per avviare nuove storie.

Acquario: Luna nel segno garantisce innovazione e un modo di amare libero e molto eccitante. L'astro d'argento contamina con la sua sensibilità anche Marte che diventa meno turbolento. Voi single coì come voi in coppia non lasciatevi prendere dai ricordi passati che giungono tipo fantasmi ossessivi. In ambito lavorativo non siate insicuri.

Pesci: Marte cerca di farvi affermare la personalità con grinta e dinamismo ma Nettuno cerca di sminuire il tutto, provocando scoraggiamento nei confronti dell'amore. Occorre diplomazia in amore, inutile arrabbiarsi. Voi single riflettete prima di prendere delle decisioni importanti. Nuovi progetti procurano successo in ambito lavorativo.