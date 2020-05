L'Oroscopo di mercoledì 27 maggio approfondisce i transiti planetari, puntando un riflettore sui bisogni e sulle possibilità di ciascun segno zodiacale. Luna ancora presente in Cancro acuisce un bisogno di essere amati e di attrarre su di se stessi tutte le attenzioni altrui. In compenso, anche il Toro, Vergine, Capricorno e Scorpione diventano più comprensivi e sensibili nei confronti degli altri. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Empatia e sensibilità nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: siete più comprensivi sia in amore che sul lavoro grazie a Saturno in sestile che in sinergia con Venere, non ostacola l'amore.

Anzi siete alla ricerca del giusto equilibrio, andando incontro al partner e preoccupandovi dei bisogni altrui. Si prevedono nuovi incontri per voi single.

Toro: il bisogno di affetto o di avere una persona accanto è forte con Luna in Cancro che punta un riflettore sulla fragilità, che spesso celate. Così cercate di soddisfare i desideri offrendo tutto ciò di cui gli altri hanno bisogno. Ricordate però che anche voi avete bisogno di premure, quindi cercate un giusto compromesso negli affetti. Buono il lavoro.

Gemelli: gli astri nel segno spingono ad attuare una stabilità amorosa tanto desiderata e Saturno laborioso dall'Acquario, fa vivere gli affetti in maniera più stabile. Attenzione solo al transito di Marte in quadratura che causa nervosismi e un atteggiamento un po' polemico nei confronti delle nuove opportunità amorose.

Buono il lavoro dove viene potenziato il senso pratico.

Cancro: i legami sentimentali diventano più forti e voi quasi telepatici. Luna nel segno infatti fa captare al volo le sensazioni altrui. Utilizzate questo potere sensibile per capire gli altri in modo più empatico. In amore così come sul lavoro, nessuno può avere segreti nei vostri riguardi.

Il lavoro richiede costanza che produrrà i suoi effetti in futuro.

Leone: sono previste belle novità per voi, un amore per i single e l'approfondimento delle storie già stabili adottando tanto buon senso e un nuovo equilibrio garantito da Mercurio, Venere e Sole benevoli dai Gemelli. Attenzione a non distrarvi sul lavoro.

Vergine: l'influenza del satellite notturno risulta benefico dal Cancro e apre il cuore all'amore, che diventa più romantico ed empatico. Così riuscite a vincere una quadratura di Venere molto tesa per i sentimenti. Cercate il giusto equilibrio e riflettete sulle storie già avviate e su quelle in arrivo. Plutone e Giove introducono cambiamenti positivi, ma non siate nervosi sul lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in dissonanza scatena un'irrequietezza e una ricerca di avere le sicurezze affettive desiderate. Si riscontra una certa conflittualità tra le esigenze emotive e la voglia di espandere gli orizzonti vitali in maniera più indipendente. Che ne dite di riordinare il tutto?

Scorpione: in amore, tendete a nascondere le emozioni poiché presi da un mondo interiore molto sfaccettato. Incertezze e desideri da concretizzare fanno capolino nella mente ed entrano in conflitto tra loro. Spetta a voi passare all'azione vincendo uno scetticismo saturniano che guarda il tutto con eccessiva razionalità. Sul lavoro non siate pigri e introversi.

Sagittario: qualche attrito può sorgere in campo professionale, ma cercate di portare pazienza anche in amore valutando le situazioni con maggiore apertura mentale. Un progetto amoroso che state portando avanti da un po' sta per dare i risultati sperati, ma dovete mantenere la calma altrimenti l'eccessivo nervosismo manda tutto a monte.

Capricorno: in amore, non tollerate le persone troppo possessive nei vostri riguardi, quindi fate resistenza e possono nascere dei dissapori. Siete molto inquieti a causa di Luna in opposizione che avvia un'introspezione profonda talvolta dolorosa. Siete chiamati a fare delle scelte, sia in amore che sul lavoro.

Acquario: Saturno esorta ad adottare la prudenza in amore così come in ambito lavorativo, ma un Marte molto dinamico dai Pesci vi tenta a osare soprattutto in amore. Gli astri dai Gemelli sono dalla vostra parte e introducono novità invitanti per voi single e sorprese per voi in coppia. Cercate solo di non stare sempre sulla difensiva.

Pesci: il timore di essere abbandonati è profondo e viene prodotto da Luna in trigono che acuisce la vostra fragilità.

Avete bisogno di rassicurazioni da parte degli altri e diventa determinante il ruolo con una figura di tipo femminile, sia nel bene che nel male. Marte può rendervi un po' nervosi, ma Urano introduce una ventata di novità rigenerante. Alti e bassi sul lavoro.