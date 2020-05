L'Oroscopo di domenica 3 maggio approfondisce l'entrata di Luna in Vergine che rende gli affetti un po' controllati, filtrando le emozioni attraverso una riservatezza che coinvolge anche il Cancro, Toro, Scorpione e Capricorno. Venere splende sempre in Gemelli anche se subisce una dissonanza astrale dell'astro d'argento che rende le sensazioni un po' tese in campo sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo di domenica

Ariete: Luna quasi sfida a imbrigliare un po' i sentimenti, introducendo un modo di amare più ragionato e meno impetuoso.

Venere garantisce brio e dai Gemelli controlla anch'essa le emozioni. Anche gli astri dall'Acquario esortano ad avere pazienza e a progredire passo passo in amore.

Toro: una buona armonia interiore viene garantita da Luna e Sole che stringono un trigono ben equilibrato tra intelletto e sentimento. Solo Urano cerca di rivoluzionare il tutto, facendovi uscire fuori dagli schemi amorosi standardizzati e spronando ad amare in maniera più eccitante.

Gemelli: Luna interferisce un po' dalla Vergine e getta un po' di luci e ombre sull'amore.

Non avviate nuovi progetti in questo momento poiché le difficoltà possono farsi sentire in due. Piuttosto valutate il tutto con una più ampia capacità di giudizio regalata da Mercurio e Sole molto vicini a voi.

Cancro: sentite forte l'influsso di Luna in Vergine che rende gli affetti più controllati, imbrigliando un po' le emozioni con la timidezza. Il senso pratico di certo non manca con l'astro d'argento che regala un'intuizione senza eguali, così potete valutare le situazioni amorose a 360° e con maggiore realismo.

Leone: tra Luna e Nodi lunari, le sensazioni si ricollegano a un passato che ha fatto soffrire. Ma cercate di arginare questi pensieri negativi e apritevi al presente con maggiore fiducia nelle vostre capacità. Arginate un eccessivo nervosismo e valutate la situazione amorosa in maniera più realistica.

Vergine: un'introspezione riflessiva viene garantita da Luna in Vergine che fa approfondire molto le sensazioni passate, elaborando il tutto per correggervi e progredire.

Valutate molto i fatti e le parole pronunciate dalle persone amate poiché tutto è utile per contrastare una quadratura di Venere un po' difficile per i sentimenti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il trigono favorevole di Venere e Marte lambisce come in un abbraccio, così l'aggressività marziana viene smorzata dalla dolcezza dell'astro dell'amore che vi rende molto affettuosi e irresistibili. Attenzione a non essere troppo possessivi in amore.

Scorpione: Luna dalla Vergine mitiga un po' le sensazioni impetuose di Urano nel segno e avvia un lavorio inconscio che approfondisce le sensazioni puntando più sul piano intellettivo che su quello emotivo.

Attenzione a non lasciarvi prendere da dubbi e incertezze infondati.

Sagittario: siete molto bisognosi di affetto, tanto da diventare soffocanti nei confronti del partner e molto protettivi nei confronti degli amici o delle nuove conoscenze. Attenzione a qualche dissidio che può sorgere con una persona di tipo femminile.

Capricorno: Giove presente nel segno regala benessere e affettuosità. Il satellite notturno agisce in modo favorevole sull'amore, facendovi accantonare per un po' le astrazioni metafisiche di Plutone e rendendo le azioni più pratiche e concrete.

Acquario: Venere è dalla vostra parte e stringe un'alleanza fortunata con Saturno e Marte presenti nel segno.

Le sensazioni prendono il volo e diventano più affettuose, così potete equilibrare le energie positive controllando la passione con cautela, come richiede Saturno.

Pesci: Luna agisce in opposizione e siete affettuosi con la persona amata, anche se troppo possessivi. Cercate di non farvi prendere troppo dai ricordi passati ed evolvete nel presente con positività. Nettuno nel segno può confondere le idee in amore, insinuando dubbi immotivati.