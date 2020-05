L'Oroscopo del week-end, sabato 30 e domenica 31 maggio, riporta delle interessantissime previsioni riguardanti tutti i 12 segni dello zodiaco. La Luna soggiornerà nella Vergine fino alle ore 14:38 di domenica, dopodiché l'astro slitterà nel domicilio della Bilancia. I nati dell'Acquario si sentiranno indisposti, mentre andrà meglio ai Cancro che faranno scintille in amore. Saranno 48 ore importanti e che chiuderanno definitivamente l'intero mese. Giungeranno nuove disposizioni e notizie esplosive. Scopriamo le previsioni astrologiche del week-end.

Previsioni astrologiche del week-end dall'Ariete al Cancro

Ariete - Dopo una faticosa settimana, potrete tirare le somme di questo maggio che volge al termine. Con giugno alle porte, la voglia di partire per un luogo esotico e balneare sarà tanta, ma occhio a non prendere lucciole per lanterne. Vi aspettano 48 ore ideali per riposare mente e corpo. Dedicatevi alla sana lettura e non trascorrete troppo tempo seduti. Dopo un sabato sera di ore piccole, domenica vi alzerete ad un certo orario, soprattutto se non dovrete lavorare. Qualcuno si rimetterà in pari recuperando terreno, altri invece si concederanno un'uscita di svago.

Toro - Non saranno da escludersi delle uscite, soprattutto per coloro che hanno la gioventù nel sangue.

Dopo un lunghissimo periodo di privatizzazioni, avrete voglia di riprendere in mano la vita e il divertimento. Cercate solamente di essere rispettosi verso la natura e l'ambiente esterno. Per chi ha una famiglia o un lavoro altamente faticoso, il discorso sarà effettivamente diverso dato che durante la settimana si tende a stancarsi troppo.

Ed ecco che in quest'ultimo caso preferirete trascorrere un sabato e/o una domenica tra centri commerciali e relax in compagnia di un film.

Gemelli - In questo promettente fine settimana potrete fare tutto ciò che vi piace. I più grandicelli si dedicheranno principalmente alla casa poiché durante la settimana si ha avuto poco tempo per ordinare le stanze o per fare il bucato.

I cuori solitari under 30 trascorreranno del tempo all'esterno, magari in giro shopping o in buona compagnia. Ci saranno confidenze, telefonate, arrivi o partenze, insomma saranno 48 ore in cui succederanno delle cose. Giungeranno delle notizie entusiasmanti da ascoltare con grande attenzione.

Cancro - L’oroscopo del week-end 30-31 maggio rivela che questo mese chiuderà con il botto. Le scintille in amore non mancheranno. Sabato mattina sarete impegnati in un'uscita interessante, parrucchiere, estetista, shopping o qualcosa del genere. Domenica, invece, avrete del lavoro da fare. Siete soliti fare più cose alla volta, ma ciò non va bene dato che genera scompiglio alla vostra già caotica mente.

Scintille sotto le lenzuola per le coppie innamorate, incontri inaspettati per i single.

Le previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sabato caratterizzato da una serie di movimenti che vi prosciugheranno completamente le forze. Riceverete inviti, proposte o addirittura dichiarazioni d'amore. Cercate di tenere il cuore aperto se siete single. Domenica le cose andranno completamente in tutt'altra maniera dato che sarete molto stanchi e svogliati. Poltrirete per la maggior parte del tempo sul divano o sul letto tra libri e serie tv. Coloro che sono in età scolare sono molto scoraggiati poiché non sanno che direzione prendere, tempo al tempo e tutto si rischiarirà.

Vergine - La settimana volgerà a conclusione portandosi via un maggio di assestamento e di prese di posizione.

Qualcuno ha un nuovo impiego altri invece stanno provando a rilanciare la propria attività. Si prevede un weekend altamente affaccendato, vi dedicherete al riordino della casa e al bucato. Possibili uscite per la spesa casalinga o per rinnovare il guardaroba. Nei mesi scorsi avete preso qualche chilo in più. Anche se siete nel bel mezzo della dieta, sarete tentati a fare un piccolo sgarro.

Bilancia - Le previsioni astrologiche vi vedranno trascorrere due giornate su di giri. Il vostro entusiasmo sarà stellare e tutti vi troveranno più divertenti e simpatici del solito. Riceverete una visita dai parenti o una loro telefonata. Non mancheranno cene a base di pizza e patatine, cercate solamente di non eccedere con l'alcool e i dolci.

Ultimamente avete messo su dei chili di troppo, cercate di muovervi il più possibile. La ginnastica non fa per voi, prediligete lunghe passeggiate all'aria aperta o un'attività sportiva.

Scorpione - Dei sentimenti alquanto contrastanti vi daranno battaglia anche in queste 48 ore di fine settimana. Possibili partenze in vista, qualcuno potrà fare una fuga al mare. Avete bisogno di scatenarvi dopo un lungo periodo di reclusione forzata. Dei parenti vi verranno a trovare o vi contatteranno via telefonica. Occhio ai social, specie se siete single: qualcuno potrebbe mandarvi una richiesta d'amicizia destinata a trasformarsi in qualcosa di importante.

Oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Fine settimana dinamico e molto avventuroso.

Ci saranno incontri, sguardi fugaci e passione sotto le coperte. Che siate single o in coppia, non vi annoierete. Potrete mettere da parte ogni questione amministrativa o di lavoro. Non dovrete pensare a quelle cose che vi causano problemi nel quotidiano. Domenica mattina avrete solamente una gran voglia di starvene sotto le coperte.

Capricorno - Stando alle previsioni, questo fine settimana porterà delle novità inattese forse delle nuove disposizioni generali. Possibili sorprese ed emozioni in vista. Avrete due giornate valide per portarvi avanti con del lavoro arretrato. Se volete ottenere un elogio o essere notati, dovrete sudare sette camicie perché il successo si raggiunge solamente con il duro lavoro.

Incontrerete una persona che conoscete e che nutre per voi una bella cotta segreta.

Acquario - Saranno due giornate così così dato che vi ritroverete ad essere indisposti. Cercate di staccare la spina e di rinviare delle faccende alla seguente settimana. Non avrete voglia di vedere e sentire nessuno, avrete a che fare con un po' di mal di testa o costipazione. Lo stress sarà elevato, per cui cercate di rilassarvi con della sana attività ginnica o meditazione. Ritagliatevi del tempo per prendervi cura del vostro corpo che è stato trascurato troppo a lungo.

Pesci - L’oroscopo di sabato 30 e domenica 31 si presentano alquanto positivi. Sarete molto felici e sorridenti, finalmente ritroverete un briciolo di serenità mentale.

Avrete modo di archiviare un problema in maniera definitiva. Coloro che lavorano ed hanno subito un duro colpo economico, entro giugno torneranno a battere cassa. Le coppie faranno furore, ma occhio alle gelosie. In casa dovrete fare attenzione a dove metterete il piede poiché rischierete di andare a sbattere.