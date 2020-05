L'Oroscopo di domani, martedì 5 maggio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il piano astrale avremo un interessante influsso caratterizzato in primis dalla Luna in Bilancia che conferisce sicurezza e felicità. Dopo mesi e mesi di incertezza e pessimo umore, finalmente tornerà la voglia di progettare e sognare in grande. Marte in Acquario e Venere in Gemelli rappresentano un altro importante aspetto. Bisognerà essere cauti e prudenti, ancora non bisognerà abbassare la guardia. Alcuni nativi dei Pesci riceveranno una gradita notizia.

I Cancro, che spesso si definiscono scalognati, avranno un bel colpo di fortuna. Insomma, si prospettano 24 ore interessanti, andiamo ad approfondire il tutto scoprendo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Da quando è iniziato il 2020 avete compreso che niente dipende dal tempo o dalle azioni altrui. Se prima incolpavate la mancanza di tempo per poter fare una determinata cosa e in tutto questo periodo di 'quarantena' non l'avete neppure fatta, il motivo è che non ne avevate voglia.

Prima di emettere un giudizio finale, indagate a fondo e ascoltate tutte le versioni. Non siate scorbutici e tendete una mano a chi sta peggio di voi.

Leone - 11° in classifica - A volte la troppa libertà tende solamente a confondere le idee e a disorientare. partite dal fatto che tutto dipende da voi e che nessuno vi obbliga a fare determinate cose. Se volete essere i migliori all'interno del vostro lavoro, dovete essere sempre aggiornati e al passo con i tempi.

Lo stesso discorso vale anche per tutto il resto, in ogni cosa ci vuole passione. Evitate di intraprendere dei discorsi importanti anzi, attendete una giornata migliore.

Scorpione -10° posto - In tutti questi mesi siete rimasti intrappolati in una sorta di guscio e non siete riusciti a dedicarvi alle vostre passioni. Mica è facile occuparsi della casa, della cucina, del lavoro, della famiglia, ecc.

In realtà l'avere tempo a disposizione non c'entra niente. Se uno desidera veramente fare una determinata cosa, non esistono scuse che reggono. La stanchezza spesso prevale, ma cercate di essere più forti di essa e applicatevi. Presto rivedrete una persona che vi sta a cuore e che non vedevate da molte settimane.

Ariete - 9° in classifica - La vita non è tutta rosa e fiori, i giorni bui ci sono e ci saranno sempre esattamente come i giorni di sole e gioia. La cosa importante è rialzarsi dopo una caduta e non fermarsi mai davanti al primo ostacolo. Se una cosa non vi dovesse riuscire, riprovateci fino a che non vi perfezionerete: 'Finché c'è vita c'è speranza'.

In giornata qualcosa si smuoverà, forse qualcuno vi contatterà oppure riceverete una proposta interessante.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Sagittario - 8° posto - La voglia di socializzare e di fare delle nuove conoscenze sarà piuttosto elevata, ma non adagiatevi troppo sugli allori. Mai come ora è importantissimo non prendere l'intera situazione sotto gamba. Verrà il tempo per dialogare e conoscere gente diversa, ma per il momento guardatevi alle spalle. Sfruttate questa settimana per recuperare il tempo perso e rimettetevi in carreggiata. Avete un gran bisogno di soldi extra.

Vergine - 7° in classifica - Le vostre capacità persuasive risulteranno migliori in queste 24 ore, per cui approfittatene come meglio potete. Riuscirete ad esprimervi, a farvi capire, perciò risulterete molto carismatici. Chi ha perso un impiego, ha vissuto delle giornate davvero demoralizzanti. Ma dopo l'iniziale fase di sconforto, a partire da questa giornata, finalmente tornerete a reagire. Con lo spirito giusto e una bella dose di ottimismo, riuscirete a trovare un rimedio a tutte le storture.

Acquario - 6° posto - Attorno a voi sentirete un'atmosfera gioiosa e molto più serena del solito.

L'estate sta arrivando a grandi passi e non vedete l'ora di recarvi in riva al mare o di fare un piccolo viaggetto in una località strepitosa. Dopo tutto quello che avete passato nei mesi scorsi, meritate un bel premio. Questa settimana ha visto rientrare a lavoro molte categorie tranne estetiste e parrucchieri, ma l'attesa sta per finire anche per queste due professioni, intanto evitate il fai-da-te.

Pesci - 5° in classifica - L’Oroscopo di domani vi vedrà gioire davanti ad una gradita notizia. Non mancheranno attimi di emozione e momenti di alta intesa. Le coppie che vivono insieme torneranno a progettare.

In giornata il cielo vi apparirà piuttosto blu, per cui sarete ottimisti e sorridenti. Spesso vi infuriate come i bambini. Siete un segno permaloso e piuttosto sospettoso, ma lasciatevi andare.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo di domani 5 maggio dice che avrete un martedì niente male e con qualche colpo di fortuna. Per vincere bisogna metterci la faccia. Conoscere il proprio nemico, prima di partire all'attacco, è utile per pianificare la battaglia. Questo vale per ogni aspetto della vostra vita. Quindi non partite mai in quarta ma verificate ogni aspetto.

In queste 24 ore risulterete affascinanti e molto motivati, forse avete incominciato una dieta o state facendo regolare attività fisica.

Capricorno - 3° in classifica - Sapete perfettamente bene che questa è una fase piuttosto delicata, da non sottovalutare. Essendo un segno molto perspicace e maturo, saprete come comportarvi in questo periodo. Sarete un esempio da imitare per gli altri. La vostre energie e il vostro ritrovato buon umore di questa giornata vi faranno fare i salti di gioia. Potrete ottenere dei buoni risconti anche all'interno della ricerca di un nuovo lavoro. Cogliete al volo le opportunità che vi si pareranno davanti in queste 24 ore, non ve ne pentirete!

Bilancia- 2° posto - La giornata sarà molto bella nel suo complesso, ogni problema risulterà in via di risoluzione. L'amore di coppia si farà più intenso, per cui ogni incomprensione potrà essere chiarita. Cercate di eliminare ogni pregiudizio, del resto siete un segno cordiale e diplomatico. In queste 24 ore vi sentirete bene fisicamente e questo vi permetterà di carburare al massimo. Non saranno da escludersi delle liete sorprese, a breve rivedrete una persona a cui volete molto bene.

Gemelli - 1° in classifica - Gli ottimi influssi planetari vi renderanno carismatici e pieni di intraprendenza.

Forse siete tornati a rimboccarvi le maniche o forse avete rivisto una persona cara, fatto sta che vi sentite rigenerati. Questo sarà un martedì speciale per l'amore di coppia, i più giovani torneranno a pianificare il futuro tra viaggi, figli e casa nuova. Serata a lume di candela, stupite il partner e riaccendete la passione.