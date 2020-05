L'oroscopo della giornata di martedì 5 maggio prevede la Luna entrare nel segno della Bilancia, che riuscirà ad esprimere molto bene i propri sentimenti, mentre l'Ariete sarà più istintivo nelle proprie azioni, in amore oppure al lavoro. Cancro cercherà di non lasciarsi distrarre e penserà quasi esclusivamente ai propri impegni da portare a termine, mentre il Sole in trigono per il segno del Capricorno, regalerà piacevoli momenti in famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo per la giornata di martedì 5 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 5 maggio 2020 segno per segno

Ariete: Oroscopo di martedì che prevede la Luna in opposizione al vostro cielo, che potrebbe procurarvi qualche piccolo fastidio durante la giornata. In ogni caso, in amore cercherete di essere più istintivi, cercando di reagire ad ogni eventualità, ma non sempre riuscirete a fare la mossa giusta. Se siete single dovrete portare a termine i vostri impegni con un po’ di pazienza in più. Nel lavoro anche se non è nel vostro carattere, sappiate che se volete svolgere degli ottimi lavori, dovrete valutare con calma la situazione e agire di conseguenza.

Voto - 7

Toro: il Sole stabile nel vostro cielo porterà ancora una giornata per niente male sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Siete in armonia con le persone che avete intorno e le cose vanno come vi aspettate. Cercate solo di non imbronciarvi qualora si faccia qualcosa di diverso da come avete immaginato. Se siete single non abbiate paura di apparire esattamente ciò che siete, se gli altri non si sono ancora accorti di voi, lo faranno presto senza bisogno di forzare le cose.

Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti le vostre mansioni ma senza correre troppo. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo ottimale per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. In questa giornata si aggiungerà la Luna in trigono dal segno della Bilancia, oltre al pianeta Venere già in ottima posizione. In amore se siete single al momento giusto vi rivelerete dei perfetti oratori e riuscirete ad incantare con le parole o la gestualità.

Se avete una relazione fissa l'amore che proverete per il partner sarà pazzesco. Per quanto riguarda il lavoro forse un po’ di stanchezza si farà sentire, ma il periodo carico sta per finire. Voto - 8

Cancro: giornata molto impegnativa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il lavoro avrete tantissime cose da fare e non potete permettervi di perdere tempo per nessun motivo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non sarà facile riuscire a trovare del tempo da dedicare alla vostra anima gemella, ma se ci riuscirete, sarà per voi una grande soddisfazione. I cuori solitari potrebbero provare sentimenti contrastanti.

Voto - 7

Leone: siete tormentati in questo periodo difficile soprattutto dal punto di vista lavorativo. Marte in quadratura continua a procurarvi svariati problemi e tutto il vostro impegno spesso non basta per tenere in piedi baracca e burattini. Sul fronte sentimentale nonostante abbiate tanto da fare e altro a cui pensare, sarà per voi un momento di svago che a volte vi regala piacevoli momenti. Se siete single dovrete rendere un po’ più concreti i vostri sentimenti verso la persona che amate. Voto - 6

Vergine: ottimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il Sole in posizione favorevole vi aiuterà ad essere sempre in forma con la vostra anima gemella, pronti a dare sempre la parte migliore di voi. Se siete single per una volta potrete anche rilassarvi e godere i piccoli piaceri della vita. Nel lavoro potrebbe essere il momento adatto per mettersi in gioco e far valere le vostre competenze. Voto - 8

Bilancia: oroscopo grandioso per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale siete molto calorosi con le persone a cui volete bene, specialmente il partner, che in questo periodo ha fatto molto per voi.

I cuori solitari potranno tornare a fare progetti molto importanti. Per quanto riguarda il fronte lavorativo la vostra mente corre veloce, e avete tante idee da portare a compimento. Potreste inoltre valutare alcuni investimenti che potrebbero presto rivelarsi efficaci. Voto - 9

Scorpione: non sarà una giornata facile per voi nativi del segno, considerato che l'oroscopo preparerà per voi una configurazione astrale poco convincente. Il Sole e Mercurio in opposizione potrebbero mettervi in notevole difficoltà. Evitate dunque di arrabbiarvi e andarvene imbronciati, rischierete solamente di creare altri problemi.

Se siete single forse fareste meglio ad evitare il contatto con la persona che amate. In ambito lavorativo anche se sarà difficile, dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi. Voto - 6

Sagittario: oroscopo di martedì sfavorevole per quanto riguarda la sfera sentimentale, a causa del pianeta Venere ancora in opposizione al vostro cielo. Avrete più voglia di stare con voi stessi, regalandovi qualcosa solo per voi stessi, evitando l'approccio con i vostri cari. Sappiate però che così potreste deludere qualcuno. Discorso simile se siete single e non avete alcuna intenzione di contattare un amico o un parente.

Per quanto riguarda il lavoro invece il periodo sarà discreto e raggiungere i vostri traguardi, anche se faticherete un po’. Voto - 6,5

Capricorno: l'oroscopo della giornata di martedì si rivelerà molto favorevole per voi nativi del segno, grazie al Sole in trigono dal segno del Toro, e a Giove in congiunzione ormai da tempo al vostro cielo. Unica pecca sarà la Luna in quadratura che in amore potrebbe portare qualche piccola incomprensione ma niente di più. Avrete comunque modo di vivere bei momenti con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single forse questo periodo è quello che aspettavate da tempo, una occasione per cambiare quello che non vi piace più della vostra vita.

Nel lavoro potrebbe essere difficile prendere delle decisioni, ma se per una vota raggiungete il successo grazie ad un collega non sarà di certo un problema per voi. Voto - 8

Acquario: configurazione astrale abbastanza ricca ma anche contrastante per voi nativi del segno, dalla Luna in trigono al segno della Bilancia, a Mercurio in quadratura dal segno del Toro, fino a Marte in congiunzione. Con questo cielo in amore vivrete piacevoli momenti con il partner, ma attenzione a non toccare argomenti che potrebbero rovinare l'atmosfera. I cuori solitari dovranno cercare di fare ordine nella loro vita sentimentale.

In ambito lavorativo sarete molto creativi, lavorando con parsimonia ed efficacia. Voto - 7,5

Pesci: tante emozioni solitamente vi fanno davvero piacere, ma in questa giornata dove Venere si troverà in quadratura al vostro cielo, sarà difficile riuscire a provare quelle giuste. Ciò nonostante questo non vuol dire che non potete vivere bei momenti con la vostra anima gemella. Se siete single l'oroscopo annuncia una giornata impegnativa, quindi non perdete tempo. Per quanto riguarda il lavoro lavorate meglio sotto gli ordini di qualcuno, dunque non prendete iniziative che potrebbero solo portarvi ad avere problemi.

Voto - 7