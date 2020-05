L'oroscopo della giornata di mercoledì 6 maggio prevede il pianeta Giove in congiunzione al segno del Capricorno, che procederà particolarmente spedito in ambito lavorativo, mentre per il Leone sarà piacevole scoprire alcuni aspetti totalmente inediti della propria relazione di coppia. Per Vergine il periodo sarà piuttosto convincente per quanto riguarda il lavoro, mentre Ariete farà fatica a nascondere le proprie carte ad una persona che ama molto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di mercoledì 6 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 maggio 2020 segno per segno

Ariete: Oroscopo di mercoledì 6 maggio che si preannuncia abbastanza promettente per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti, lo sviluppo e lo svolgimento delle vostre mansioni si rivelerà favorevole con ottimi risultati, riuscendo talvolta a stupire la concorrenza. In amore se siete single potreste fare fatica a nascondere ancora i vostri sentimenti alla persona che vi piace. Se avete una relazione fissa vi piacerà molto la compagnia dei vostri familiari.

Voto - 8,5

Toro: rampanti con Urano, Sole e Mercurio nel segno, l'oroscopo della giornata di mercoledì si preannuncia sotto i migliori auspici. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sapere che ci sarà un ottimo affiatamento di coppia tra voi e il partner v'illuminerà la giornata. Cuori solitari il vostro stato d'animo potrebbe essere un po’ confuso riguardo ad una persona che vi piace molto. Nel lavoro potrebbero esserci delle buone occasioni che fareste meglio a cogliere al volo.

Voto - 8

Gemelli: con Venere astro guida nel vostro cielo, l'oroscopo di mercoledì sarà piuttosto convincente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single sarà una giornata stimolante, con una grande voglia di trovare l'amore. Le relazioni fisse avranno modo di consolidare il loro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro la versatilità vi sarà di grande aiuto qualora dobbiate lavorare su più progetti.

Voto - 8

Cancro: ci saranno tante cose da fare in questa giornata di mercoledì per voi nativi del segno. Mercurio in sestile vi darà un grande aiuto per riuscire a portare avanti i vostri compiti, ma in ogni caso potrebbe essere necessario più tempo del previsto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se ritenete che qualcosa non va nella vostra relazione di coppia, fareste meglio a discuterne con il partner subito. Cuori solitari forse sarà opportuno non interferire negli affari che non vi riguardano. Voto - 6,5

Leone: configurazione astrale che vedrà Marte e Saturno in opposizione al vostro cielo, che si faranno sentire più del solito secondo l'oroscopo di mercoledì, soprattutto sul fronte lavorativo.

Potrebbe essere arrivato il momento di applicare dei pesanti cambiamenti nella vostra routine. Sul fronte sentimentale invece la vostra relazione di coppia procede abbastanza bene, e sarà piacevole per voi scoprire nuovi aspetti della vostra storia d'amore. Se siete single sarete più sicuri di voi stessi e delle vostre azioni. Voto - 7

Vergine: in amore lasciate perdere le solite tradizioni, almeno per questa giornata, e trovate qualcosa da fare insieme al partner che vi piaccia molto. Se siete single per una volta potreste anche decidere di rimandare eventuali impegni per fare altro. In ambito lavorativo qualche compromesso con un collega dovrete pur accettarlo a volte se volete ottenere risultati concreti.

Voto - 7,5

Bilancia: secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, avrete voglia di mettervi alla prova con nuove mansioni che vi permetterà anche di acquisire esperienza. In ambito sentimentale sarete i protagonisti indiscussi della vostra relazione di coppia, ma la vostra umiltà vi porterà a portare al centro dell'attenzione anche la vostra anima gemella. Se siete single prendetevi del tempo prima di dichiararvi alla vostra anima gemella. Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale non entusiasmante per voi nativi del segno. In ambito lavorativo, potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, ma con gran fatica e solamente a fine giornata.

Sul fronte sentimentale i sentimenti saranno in primo piano, dandovi la possibilità di godere al meglio della vostra storia d'amore, ma attenzione al vostro temperamento o a quello del partner. I single per il momento preferiranno divertirsi e rimandare in un secondo momento la loro ricerca all'amore. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di mercoledì che vi vedrà particolarmente reattivi per quanto riguarda la sfera lavorativa. Saprete gestire molto bene le vostre mansioni grazie anche alle vostre grandi abilità. In amore se siete single sognate di meno, in quanto alcune vostre speranze potrebbero diventare realtà.

Se avete una relazione fissa in questo periodo sarà facile per voi comprendere i sentimenti della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede il pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo per la giornata di mercoledì. In ambito lavorativo sarete spinti a dare sempre di più e le vostre mansioni andranno avanti in maniera piuttosto spedita e con ottimi risultati. In amore avrete modo di capire cosa non va nella vostra relazione di coppia, qualora ci siano problemi, e cercare di risolverli. Se siete single non siate pessimisti se qualcosa non va come volete, ma continuate a provare e vedrete che alla fine ce la farete.

Voto - 7,5

Acquario: Venere in trigono nel segno dei Gemelli, vi garantirà una giornata davvero interessante per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. L'intesa tra voi e la vostra anima gemella sarà piuttosto buona, e gli effetti positivi rilasciati da Venere vi saranno di grande aiuto qualora abbiate qualcosa da dire al partner. Se siete single concentrate la vostra attenzione verso gli altri in questo periodo e magari potrete conoscere delle persone interessanti. Nel lavoro le vostre mansioni avranno qualche rallentamento, ma per il momento non ci sarà nulla di cui preoccuparsi. Voto - 7,5

Pesci: con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, e Nettuno in congiunzione, l'oroscopo della giornata di mercoledì potrebbe riservarvi qualche piccola criticità sul fronte sentimentale.

Tra voi e il partner l'affiatamento non sarà così esaltante e fareste meglio a non mettere ancora benzina sul fuoco. Se siete single potreste ritrovarvi a sfogarvi con un vostro amico. Nel lavoro le vostre abilità saranno messe in evidenza e avrete la possibilità di mostrarle ai vostri superiori. Voto - 7