L'Oroscopo di domani 7 maggio 2020 è pronto a dare il via alle nuove previsioni zodiacali di giovedì. Ansiosi di dare un senso al prossimo giorno in arrivo? Bene, vediamo allora di mettere in relazione i comparti interessanti l'amore e il lavoro con la sestina in analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo con dire che le effemeridi del momento premiano tutti coloro nati in Cancro, considerati in giornata pienamente fortunata. Cosa dovranno aspettarsi, intanto, i rimanenti segni?

Il periodo si presume possa portare tanta positività anche ad Ariete e Gemelli, entrambi considerati dall'Astrologia in giornata a cinque stelle. Invece non sarà tanto facile il quarto giorno della corrente settimana, secondo quanto evidenziato nell'oroscopo di giovedì 7 maggio, per coloro del Toro e della Vergine, in questo caso indicati rispettivamente "sottotono" e "ko".

Andiamo a scoprire maggiori dettagli entrando nel merito dei singoli segni, prima però, come da prassi c'è da consultare l'attesissima classifica quotidiana.

Classifica stelline 7 maggio 2020

Con la puntualità che da sempre ci contraddistingue, con piacere mettiamo a disposizione di tutti il frutto dei nostri ultimi studi sull'Astrologia: la classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 7 maggio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche dello zodiaco.

Nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo il Cancro (top del giorno) seguito a passo breve da Ariete e Gemelli (cinque stelle) e poi tutti gli altri.

A voi il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Leone;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 7 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la Luna a favore (specularità positiva al 90%) vi aiuterà a vivere ogni emozione insieme al partner e con maggiore intensità.

Diciamo che per molti del segno la vita sentimentale sta vivendo un momento di rinascita e di ricchezza emotiva, per questo sarebbe utile approfittare del momento per proporre o mettere in cantiere qualcosa di importante. Single, se la giornata si preannuncia ottima, buona parte del merito andrà attribuito alle stelle e allo sprint che quest'ultime immancabilmente infonderanno. Sprizzerete energia da tutti i pori e ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri. Nel lavoro, anche qua state facendo molti progressi. Impegno e gratificazioni andranno di pari passo e presto sarete in grado di soddisfare quel bisogno di serenità e maggiore tranquillità economica spesso desiderata.

♉ Toro: ★★★. Si preannuncia un giovedì mediocre. Un vero e proprio "schiaffo" alle aspettative di questo periodo, che sappiamo essere molto alte. Purtroppo, non fate (o non volete fare) nulla in più del minimo sindacale, e questo irrita non di poco le persone che avete al fianco o con cui avete a che fare. In amore, se coltiverete il rapporto affettivo con dedizione e passione, di certo non frenerete i buoni slanci nei confronti del partner. Facendolo, sarete sicuramente ricambiati con la stessa intensità. Single, giornata poco brillante, senz'altro non all'altezza dei vostri standard. La colpa sarà della Luna disarmonica (opposizione a Mercurio e Sole), capace di provocare intralci o confusione.

Anziché cadere in preda al nervosismo, cercate di valutare le situazioni man mano che si presenteranno. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero presume che lo spirito di iniziativa potrebbe essere la vostra carta vincente. Agite tuttavia con calma e convinzione cercando di capire quando è opportuno insistere e quando invece prodursi in una ritirata strategica.

♊ Gemelli: ★★★★★. In arrivo un giovedì 7 maggio con il segno positivo al 100%. La giornata di centro settimana vedrà l'ottima protezione di Marte, nel contempo in splendido trigono al vostro pianeta di settore, Venere. In amore, giornata positiva per molti di voi: potrete vivere momenti bellissimi con la persona del cuore, con la gioia di amare sapendo di essere ben ricambiati.

Il rapporto per molti nativi potrebbe illuminarsi con nuove appaganti esperienze. Siate positivi e fiduciosi, solo così riuscirete a essere felici insieme a chi amate. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì sono fiduciose nei vostri confronti: cieli sereni e orizzonti luminosi porteranno allegria e tanta gioia di vivere. Per una volta tanto non fate resistenza e abbandonatevi a queste piacevoli sensazioni. Nel lavoro, Marte vi darà la determinazione necessaria per ben concentrarvi: presto raggiungerete nuovi traguardi. Riuscirete a portare a termine quasi tutti gli obiettivi prefissati e, in giornata, ritrovare anche vecchi colleghi con i quali potrete confrontarvi.

Astrologia del giorno 7 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: 'top del giorno'. Giovedì, giornata vincente in tutti i settori. Gli astri hanno scelto proprio voi, approfittatene! Venere in Gemelli in avvicinamento al vostro segno si troverà in trigono a Marte, quest'ultimo speculare positivo per un buon 95%. Riguardo l'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani indica un periodo vincente. La giornata sarà dolce, forse anche più emozionante del solito: vi sentirete pieni di premure nei confronti della persona amata, pronti a dimostrare attenzione e dedizione come non mai fatto finora. Single, sarete euforici, saprete coinvolgere le persone che avete intorno con il vostro entusiasmo e tutti vi ammireranno.

Le stelle favoriranno situazioni e intenzioni regalando a tutti una splendida giornata. Nel lavoro invece, la Luna già da adesso lancia segnali positivi ed incoraggianti. Solleticati nel vostro amor proprio, sarete più produttivi del solito, rapidi nei riflessi e molto fiduciosi nelle vostre possibilità.

♌ Leone: ★★★★. Mettetevi comodi amici del Leone, il vostro giovedì non riserverà di certo brutte sorprese, almeno sulla carta. Il periodo, diciamo pure che sarà interessato da una calma piatta, decisamente in linea con l'andazzo generale del tutto improntato alla normalità. In amore, l'oroscopo invita ad aprirsi e confidarsi con chi vi vuole bene: a volte basta essere sinceri per ripristinare quel briciolo di serenità capace di riattivare il buon'umore.

In molti sarete sostenuti da buone stelle: grazie a questo, senz'altro potrete contare su magnetismo e tanto fascino, doti necessarie a chi volesse tentare di riconquistare il cuore del partner. Single, potrete contare su nuove opportunità per fare amicizia: la Luna illuminerà la sfera delle conoscenze. Qualcuno di voi nativi poi, potrebbe essere piacevolmente stupito dalla disponibilità di una persona: chi mai aveste pensato, alla lunga potrebbe rivelarsi la vera anima gemella... Nel lavoro infine, incisivi e determinati, avrete le migliori opportunità per iniziare la giornata con il piede giusto.

Evitate comunque (se possibile) polemiche e problemi.

♍ Vergine: ★★. In arrivo un giovedì tutto da giostrare secondo i canoni della migliore prudenza. L'inizio giornata vedrà il vostro cielo astrologico sotto tensione per via della brutta opposizione in atto tra Venere e Nettuno, quest'ultimo per voi speculare negativo al 80%. Diciamo che il periodo, se preso con una certa cautela, non risulterà troppo difficile da sbarcare. Per questo l'oroscopo di domani 7 maggio consiglia in amore di stare calmi e tenere a freno l'impulsività. Potrebbero esserci dei litigi con il partner: per fortuna le circostanze andranno a vostro favore permettendovi di risolvere immediatamente eventuali controversie.

In caso di scontri verbali con il partner, fate uso delle vostre armi migliori: passione e dolcezza. Single, investite bene le vostre energie dedicando più tempo a voi stessi. Soprattutto, correggete i ritmi stressanti del periodo e riguardatevi di più. Nel lavoro, per chiudere, l'umore non sarà al top. Se ciò cui aspirate è il raggiungimento di risultati duraturi, dovrete attendere ancora un po'. Al momento non resta che fare buon viso a cattivo gioco continuando a darsi fare.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.