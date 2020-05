L'oroscopo della giornata di giovedì 14 maggio prevede una certa indipendenza per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che si sentiranno liberi di fare come meglio credono, mentre Cancro potrebbe avere qualche difficoltà ad uscire da alcune situazioni difficili in ambito sentimentale. Scorpione potrebbe essere chiamato a dare il proprio aiuto ad un amico in difficoltà, mentre Acquario avrà molte energie e risorse a disposizione da dedicare sia in ambito lavorativo che sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 14 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 14 maggio 2020 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì segnata da una buona configurazione astrale. L'Oroscopo prevede una certa sicurezza in voi stessi, che vi farà acquisire un po’ d'indipendenza e libertà di agire, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Non preoccupatevi troppo delle critiche che i vostri colleghi muoveranno verso di voi. Se siete sicuri del risultato, allora fate. In amore un po’ di tranquillità sarà lecito, considerato che avete fatto un ottimo lavoro rendendo felice la vostra anima gemella. Se siete dei cuori solitari ci saranno discrete occasioni per conoscere nuova gente. Voto - 7,5

Toro: giornata un po’ difficile per voi nativi del segno, dove farete fatica ad arrivare a fine giornata con delle soddisfazioni.

Sul fronte sentimentale la Luna in quadratura potrebbe portare qualche piccola incomprensione, che dovrete essere in grado di risolvere subito. Se siete single potrebbe prevalere l'impulso anziché la ragione. In ambito lavorativo invece sarà un buon momento per cercare di trovare nuove collaborazioni che in futuro potrebbero rivelarsi soddisfacenti.

Voto - 7

Gemelli: da questa giornata il pianeta Marte si troverà in quadratura al vostro cielo secondo l'oroscopo, e questo vorrà dire che potreste iniziare ad avvertire un po’ di stanchezza. Nel lavoro infatti troverete più difficile riuscire a completare le vostre mansioni, anche se il carico di lavoro sarà praticamente lo stesso.

In amore non fatevi prendere dal panico e superate gli ostacoli insieme alla vostra anima gemella. Se siete single guardatevi intorno e vedrete che troverete persone interessanti con cui interagire. Voto - 7

Cancro: avrete modo di scoprire nuovi lati della personalità della vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Ciò nonostante fate attenzione perché potreste causare anche qualche piccolo conflitto da cui sarà difficile uscirne. Se siete single qualche ora di divertimento con gli amici non guasterà. In ambito lavorativo ritroverete la sicurezza in voi stessi e vedrete che i risultati verranno fuori da soli grazie al vostro impegno. Voto - 7

Leone: l'oroscopo della giornata di giovedì prevede tanta voglia di fare per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi darete molto da fare per cercare di trascorrere la giornata in maniera molto gradevole. Se siete single non abbiate paura di eventuali conflitti in famiglia, perché se avete ragione dovrete semplicemente far valere i vostri pensieri. In ambito lavorativo ricordatevi di non dubitare di voi stessi e vedrete che presto o tardi la situazione migliorerà. Voto - 7

Vergine: bella giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. Il Sole in trigono dal vostro cielo regalerà intense emozioni tutte da vivere in compagnia della persona che avete scelto al vostro fianco, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I cuori solitari avranno modo di raggiungere gli obiettivi che si erano fissati.

Sul posto di lavoro le idee non vi mancheranno, e cercherete di non lasciare indietro nessuna mansione. Voto - 8

Bilancia: oroscopo di giovedì che prevede un'ottima Luna In trigono dal segno dell'Acquario assieme a Venere già in ottima posizione astrale. In ambito sentimentale trovare la giusta intesa di coppia con la vostra anima gemella sarà facile e ne sarete particolarmente entusiasta. Se siete single potreste avere delle grandi opportunità. In ambito lavorativo sarete particolarmente abili a lavorare in squadra, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8,5

Scorpione: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno, considerato che avrete il Sole in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti cercate di non essere impulsivi nei confronti della vostra anima gemella, altrimenti rischierete di creare situazioni veramente difficili da gestire.

Se siete single trovate un modo per trascorrere il vostro tempo in armonia. Nel lavoro la situazione sarà discreta, con risultati appena sufficienti e un pizzico di fatica in più per raggiungerli. Voto - 6,5

Sagittario: gli influssi di Venere e Mercurio in opposizione al vostro cielo potrebbero creare qualche imprevisto durante la giornata di giovedì. Nel lavoro l'oroscopo annuncia un po’ di stanchezza da parte vostra, tanto che vi sembrerà più difficile portare a termine le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti l'affiatamento di coppia con la vostra anima gemella sarà in calo, e dovrete prestare attenzione a ciò che direte. Se siete single meglio un pomeriggio da soli davanti al pc che di controvoglia con gli amici.

Voto - 6

Capricorno: configurazione astrale che prevede il Sole in trigono dal segno del Toro secondo l'oroscopo di giovedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale volete riprovare quel brivido e quelle emozioni che solo il corteggiamento sa dare e in questa giornata potreste decidere di farlo. Se siete single provate con un approccio più diretto nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo vi sentirete espansivi, ottimisti, produttivi, impegnandovi per tirare fuori il massimo dei risultati. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo di giovedì che vi vedrà energici, pieni di risorse e con tanta voglia di fare grazie a Venere in trigono dal segno dei Gemelli. In amore ci sarà molta profondità nella vostra relazione di coppia, grazie al vostro modo di fare notevolmente romantico.

Se siete single potrebbero presto arrivare delle belle sorprese. Per quanto riguarda il settore professionale sarà un buon momento per osare e cercare di ottenere migliori risultati grazie alla vostra tenacia. Voto - 8,5

Pesci: grandi miglioramenti in vista per voi nativi del segno da quando Marte è entrato nel vostro cielo. Sul fronte lavorativo vi sembrerà più semplice gestire le vostre mansioni, soprattutto quelle di gruppo, che si riveleranno le più proficue. Ottimo periodo anche per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove l'affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella tornerà a salire. Se siete single sarete più aperti e lascerete che i sentimenti vengano fuori in maniera spontanea.

Voto - 8