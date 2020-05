L'oroscopo della giornata di mercoledì 13 maggio prevede un miglioramento dell'umore per i nativi sotto il segno dell'Ariete, soprattutto sul fronte sentimentale, mentre Leone dovrebbe riorganizzarsi sul posto di lavoro e cercare di ottimizzare i tempi. Mercurio in trigono per il segno dell'Acquario porterà piacevoli soddisfazioni sul posto di lavoro, mentre Bilancia potrebbe essere alle prese con un clima un po’ difficile da gestire in amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di mercoledì 13 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 maggio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale molto buona per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo di mercoledì. Il vostro umore sarà spesso dei migliori, soprattutto nei confronti delle persone a cui volete bene, come il partner o i vostri figli, e sarete più consapevoli dell'amore intorno a voi. Se siete single concentratevi di più sulle vostre amicizie. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo nonostante potreste avere delle difficoltà, siate sempre intraprendenti, cercando di trovare una soluzione agli ostacoli che incontrerete. Voto - 7,5

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì per niente male per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie anche a Giove in trigono dal segno del Capricorno.

Porterete avanti i vostri impegni con tenacia, puntando talvolta su nuovi progetti che potrebbero rivelarsi presto efficaci. In ambito sentimentale ammirerete maggiormente la bellezza che avvolge la vostra anima gemella. Se siete single siate cauti affrontate ogni situazione usando la testa. Voto - 8

Gemelli: l'arrivo del pianeta Mercurio nel vostro cielo vi permetterà di fare pensieri molto profondi e idee molto buone per quanto riguarda il lavoro.

Cominciate quindi con l'esplorare le vostre più profonde ambizioni e non abbiate paura a portarle avanti: se avete delle idee vincenti riuscirete a farle valere. In amore essere dolci con il partner non sarà d'aiuto, anche se ci sarà Venere in congiunzione. Dimostrate il vostro amore con i fatti e vedrete che la vostra anima gemella sarà più accondiscendente.

Se siete single potreste essere più permissivi. Voto - 7,5

Cancro: periodo non eccellente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore la vostra ansia si sente notevolmente, e potreste agire in maniera negativa nei confronti della vostra anima gemella. I cuori solitari potrebbero sentire il bisogno di attenzioni, ma dovranno farlo nella maniera giusta per non causare l'effetto opposto. Nel lavoro le vostre prospettive saranno molto alte, dunque se volete mantenerle tali dovrete impegnarvi molto. Voto - 7

Leone: configurazione astrale non all'altezza delle vostre aspettative per voi nativi del segno, tra la Luna in opposizione e il Sole in quadratura. In amore l'oroscopo prevede qualche piccola incomprensione con la vostra anima gemella, forse a causa vostra, ma in ogni caso dovrete evitare tutto ciò.

Se siete single cercate di sfruttare le occasioni che riceverete. Nel lavoro dovrete procedere in modo discreto e difensivo per non distruggere quanto di buono avete fatto finora. Voto - 6,5

Vergine: probabilmente tenderete ad essere più distaccati in ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Avrete meno fiducia nei confronti dei vostri colleghi, probabilmente per via di alcune loro azioni che non vi hanno convinto. Pensate quindi a portare avanti le vostre mansioni individuali. In ambito sentimentale tutto procederà molto bene per il momento, considerato anche il Sole in trigono dal segno del Toro. I cuori solitari vivranno una giornata fatta di fantasia e ottimismo. Voto - 7

Bilancia: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio entrambi in trigono dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe esserci qualche piccola instabilità in famiglia, ma forse spiegando tutto molto chiaramente, uscirete fuori molto facilmente da certe situazioni, tornando il sereno. Se siete single dovrete capire prima come agire per attirare l'attenzione della persona che vi piace. Sul fronte lavorativo avrete modo di precisare il vostro ruolo e vi sentirete felici di lavorare con persone valide non solo per le loro abilità, ma anche per il loro modo di fare. Voto - 7,5

Scorpione: forse la vostra relazione di coppia potrebbe non essere eccellente in questa giornata a causa del Sole in cattiva posizione. Evitate quindi di prendere decisioni impulsive, altrimenti rischierete di combinare guai.

Voi cuori solitari attenzione a come vi approccerete a parenti ed amici. In ambito lavorativo invece la situazione sarà piuttosto scorrevole, portando avanti il vostro operato senza troppi intoppi lungo la strada. Voto - 7

Sagittario: configurazione astrale non eccellente visto il pianeta Venere in opposizione al vostro cielo. In ambito sentimentale, prima di prendere una decisione importante o meno che sia, dovrete anche tenere in considerazione il parere della vostra anima gemella. Non sarebbe una relazione di coppia altrimenti. Per i cuori solitari l'oroscopo annuncia un piacevole pomeriggio con gli amici, senza pensare troppo all'amore. Nel lavoro prendervi cura delle vostre mansioni vi aiuterà a distrarvi dai vostri problemi personali.

Voto - 6,5

Capricorno: vi verrà offerto un valido aiuto dal pianeta Giove in questa giornata per quanto riguarda l'ambito lavorativo. La comunicazione sarà un punto forte per portare avanti soprattutto quelle mansioni di gruppo. In amore state entrando in un periodo di maggiore sicurezza emotiva, soprattutto voi single, dove non mancheranno molteplici occasioni per essere colpiti dalle frecce di Cupido, specialmente se siete nati alla fine del segno. Le relazioni di coppia vivranno un periodo molto stabile, con momenti davvero romantici. Voto - 8,5

Acquario: oroscopo di mercoledì ottimo per voi nativi del segno, grazie alla presenza della Luna nel vostro cielo, oltre a Venere e Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà praticamente perfetto, riuscendo sempre ad ottenere il consenso del partner, con un ottimo affiatamento di coppia. I single dovranno cercare di sfruttare le occasioni di incontro che si presenteranno. In ambito lavorativo Mercurio vi darà una mano ad ottenere buoni risultati dalle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9

Pesci: oroscopo di mercoledì molto buono sul fronte lavorativo, considerato che Marte entrerà a far parte del vostro cielo. Sarete in grado di svolgere molto bene le vostre mansioni evitando eventuali blocchi, spese inutili e complicazioni. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che Venere si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli.

Dovrete fare attenzione perché potreste non riuscire a stabilire un a buona intesa con il partner. Evitate quindi atteggiamenti impulsivi o arroganti. Se siete single meglio concentrarsi sui propri impegni, almeno per questa giornata. Voto - 6,5