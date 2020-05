Venerdì 15 maggio 2020 troveremo sul piano astrale Marte, la Luna e Nettuno sostare in Pesci, mentre Urano ed il Sole stazioneranno nel segno del Toro. Venere e Mercurio permarranno in Gemelli come Giove assieme a Plutone che continueranno la loro orbita in Capricorno. In ultimo, Saturno proseguirà il domicilio in Acquario ed il Nodo Lunare rimarrà stabile sui gradi del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Sagittario ed Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: affettuosi. Nel focolare domestico il clima avrà buone chance di rasserenarsi grazie alla congiunzione Marte-Luna nel loro Elemento, rendendo i nativi oltremodo affettuosi verso l'amato bene.

Lavoro in secondo piano.

2° posto Scorpione: passionali. Da un lato vi saranno presumibilmente le ansietà legate al quotidiano, pratico o lavorativo che sia, ma dall'altro i nati Scorpione potranno contare su una carica passionale invidiabile, che il partner non potrà che apprezzare.

3° posto Pesci: shopping. Dopo un periodo piuttosto lungo di ristrettezze economiche, ecco che questo venerdì potrebbe iniziare a mutare in meglio la situazione finanziaria, facendo optare alcuni nati del segno per gratificarsi con una sessione di shopping. Attenzione però a Venere retrograda ed al duetto Urano-Saturno che suggeriranno di evitare con le spese.

I mezzani

4° posto Toro: incontri professionali. Venerdì dove i nativi potrebbero fare delle nuove conoscenze sul versante professionale, specialmente i lavoratori autonomi, le quali si riveleranno interessanti per il loro percorso lavorativo.

5° posto Capricorno: puntigliosi. Sia che si tratti di questioni pratiche che di comunicazione, i nativi metteranno probabilmente in campo una pignoleria senza eguali che farà storcere il naso a molte persone con cui avranno a che fare.

6° posto Leone: determinati. Il parterre planetario lancia ancora segnali contrastanti ai nati Leone, i quali però grazie alla loro rinomata determinazione riusciranno a rimandare al mittente ogni provocazione e trovare la soluzione anche agli imprevisti più fastidiosi.

7° posto Ariete: famiglia d'origine. Le ruggini del passato saranno, con ogni probabilità, posti sotto la lente d'ingrandimento visto il passaggio marziale in Pesci unito alla retrogradazione venusiana. Sarà bene, quindi, che i nativi affrontino le loro 'guerre' famigliari sotterrando l'ascia di guerra.

8° posto Vergine: disorganizzati. Insolitamente alla loro indole, i nati del segno potrebbero avere qualche difficoltà ad organizzare le mansioni quotidiane, di qualunque entità esse siano, mettendo in campo una disorganizzazione che stupirà anche loro stessi.

9° posto Gemelli: umore flop. Uggiosi ed imbronciati affronteranno, c'è da scommetterci, la giornata con qualche pregiudizio nei confronti dei colleghi, per poi rendersi conto a tarda sera di aver esagerato con il loro atteggiamento distaccato.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: finanze flop. Il settore economico andrà revisionato con estrema dovizia quest'oggi in casa Sagittario, perché ogni spesa extra potrebbe scatenare uno spiacevole effetto domino che graverà sul bilancio finanziario a fine mese.

11° posto Acquario: relax. Giornata ideale per staccare la spina dalla quotidianità e concedersi del sano e meritato relax, in modo da ricaricare le batterie in vista del weekend alle porte. Amore in stand-by.

12° posto Bilancia: bizzosi. Venerdì in cui i nati del segno potrebbero avere un diavolo per capello, specialmente in famiglia dove la comunicazione si farà difficoltoso ed ogni parola fuori posto parrà aumentare il loro nervosismo.