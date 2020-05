L'Oroscopo di giugno del Cancro garantirà grandi novità, tutte positive, in ogni campo sia sentimentale che professionale. Finalmente tutte le nubi che si erano addensate all'orizzonte si dissolveranno e i nati del Cancro potranno ritornare a vivere. Grazie al transito di tanti pianeti benevoli, il mese di giugno sarà ricco di novità molto interessanti. In campo professionale, i Cancro potranno rituffarsi a capofitto nel lavoro e ottenere grandi soddisfazioni. L'amore andrà a gonfie vele, tanto che potranno pensare a concretizzare progetti importanti come la convivenza o il matrimonio. I single faranno tante conoscenze interessanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Previsioni astrali sulle opportunità lavorative del Cancro

L'oroscopo del mese di giugno per voi amici del Cancro prometterà grandi novità in campo professionale. Ci saranno tanti pianeti a voi favorevoli che faranno avanzare senza ostacoli lungo la vostra strada, raggiungendo grandi obiettivi. Dopo aver trascorso un paio di mesi un po' sottotono, potrete buttarvi a capofitto nel lavoro e portare a termine i progetti che più staranno a cuore. Avrete dalla vostra Marte in sestile e il Sole in Cancro dal 21, che vi daranno tutta l'energia necessaria per avanzare con determinazione. Attenzione però ad avere gli occhi bene aperti poiché Giove in opposizione potrebbe crearvi delle illusioni.

Dovrete restare con i piedi per terra e agire con concretezza, analizzando quindi le situazioni a 360° prima di prendere delle decisioni importanti. Questo mese avrete anche l'aiuto di Mercurio in Cancro che dal 21 si unirà al Sole e sarà dalla vostra parte regalandovi un'energia spontanea ed esplosiva, tanto carisma e soprattutto tante buone opportunità.

Urano nel Toro vi renderà innovativi e tanti saranno i progetti e gli investimenti che vorrete sperimentare. Marte e Nettuno in trigono vi spingeranno a varcare nuovi orizzonti e a portare avanti i vostri progetti con determinazione. Voi amici del Cancro alla ricerca di un nuovo lavoro, non dovrete arrendervi poiché questo sarà il periodo giusto per trovare qualcosa di interessante.

Avrete dalla vostra una grande forza e una determinazione innata che verrà data da Saturno in Acquario. Sarà proprio questo pianeta a farvi sentire rinvigoriti e ricchi di voglia di fare.

Astri e oroscopo dell'amore del Cancro di giugno

Per voi amici del Cancro, il mese di giugno si aprirà con tante sorprese in campo sentimentale grazie all'influenza benevola di tanti pianeti. Per tutto il mese potrete godere dell'influsso benevolo di Venere che vi renderà affascinanti. Questa influenza così positiva di tanti pianeti renderà più decisi ad aprirvi verso gli altri e a superare la vostra innata timidezza. Il Sole in Gemelli e poi in Cancro, vi assisterà per tutto il mese e vi renderà energici e affascinanti.

Chi è in coppia potrà vivere momenti interessanti e molto piacevoli grazie anche all'influsso di Mercurio che darà carisma e doti comunicative di altissimo livello. Chi ha una storia collaudata potrà, in questo mese di giugno, cominciare a pensare a progetti più seri ed impegnativi come la convivenza o il matrimonio. Infatti l'influenza di Plutone e di Giove favorirà le unioni sentimentali, rendendole più stabili. Saturno in Acquario vi renderà ricchi di iniziativa e di fascino. Anche per voi amici del Cancro single, l'influenza planetaria nel mese di giugno favorirà gli incontri e le conoscenze e chissà che tra di loro non ci sia la persona giusta per voi. Attenzione però a Giove in opposizione che potrebbe creare illusioni e portare ad approfondire amicizie non del tutto positive.