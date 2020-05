Per il segno della Bilancia, il campo amoroso di questo giugno 2020 dipenderà molto dalle 'condizioni' in cui la coppia riversa. Venere metterà alla prova le coppie più 'fresche', ma assicurerà intesa a quelle più mature.

Ci sarà un calo del rendimento lavorativo in squadra, mentre il lavoro in solitaria sarà quello che darà ai nati di questo segno l'opportunità di andare avanti. La salute purtroppo sarà progressivamente in calo.

Amore e affetti

Probabilmente il vostro cielo in ambito amoroso non sarà 'luminosissimo', ma questo Venere non sarà così negativo come potrebbe apparire in un primo momento.

Difatti, anche se ci saranno situazioni in cui si potrebbero incappare in delusioni da parte di un potenziale partner o di un partner che è con voi da poco tempo, quella piccola parte di chance probabilmente funzionerà abbastanza bene.

Le coppie già navigate invece avranno esperienze condivise di stampo romantico che non faranno altro che accrescere la complicità.

Anche Giove potrebbe essere poco collaborativo, crearvi dei castelli in aria che spesso potrebbero farvi scivolare in un malumore anche piuttosto prolungato.

L'ambito familiare sarà quello in cui prevarrà un senso di benessere e tranquillità, mentre le amicizie poco impegnative saranno quelle con cui avrete maggiore divertimento e soprattutto spensieratezza.

Lavoro e studio

Mercurio sarà in quadratura questo giugno, quindi non ci saranno molte occasioni di cambiare ambito lavorativo, di trovare lavoro facilmente o di essere molto perspicaci dal punto di vista comunicativo. Però Saturno in trigono vi permetterà di avere più consapevolezza di quello che siete in grado o non siete in grado di fare, di maturare professionalmente e di avere una stabilità economica che per il momento non vi darà pensieri negativi.

Prediligete il lavoro in solitaria, che per adesso non dia a qualcuno l'opportunità di approfittare di voi e di questo momento abbastanza incerto. Potrà essere fatto qualche investimento, ma cercate sempre di non fare un passo troppo lungo e di salvaguardare il vostro denaro, anche se apparentemente potreste fare acquisti più importanti.

Lo studio non sarà supportato da Mercurio, quindi dovrete avere fiducia nelle vostre capacità ma soprattutto sulla concentrazione.

Fortuna e salute

Il Sole sarà sicuramente portatore di ottimismo, ma non nel concreto dal momento che su Giove e Mercurio non potrete fare affidamento. Ci sarà quindi poca fortuna, poche opportunità anche in campo burocratico. Su quest'ultimo aspetto, cercate di attendere la fine del mese prima di fare qualcosa.

Per quanto riguarderà la salute, sarà molto brillante per la gran parte del mese. Dopodiché purtroppo dovrete fare i conti con una debolezza fisica e un nervosismo che vi metteranno parecchio alla prova.