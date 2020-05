Nell'Oroscopo di domani, lunedì 25 maggio, la Luna fa il suo ingresso nel segno del Cancro apportando flussi positivi ai quei pochi segni interessati che andremo a vedere. Nel contempo ritroveremo ancora il Sole nel campo dei Gemelli, questo lunedì in quadratura a Marte e in trigono a Giove e Saturno. Altresì, resta invariata anche la posizione di Marte e Nettuno, stanziali nel segno dei Pesci. In Toro ritroviamo che oggi il Pianeta Urano, nel contempo in sestile a Luna e Marte. Pronti a scoprire come saranno le previsioni zodiacali con questo variegato cielo astrale?

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 25 maggio 2020

Pronta da consultare, la classifica stelline interessante l'oroscopo del 25 maggio mette in chiaro i segni migliori e peggiori ad inizio settimana. In primo piano, ovviamente al 1° posto, spiccano Bilancia e Acquario seguiti a ruota dal terzetto formato da Sagittario, Capricorno e Pesci tutti in giornata da "4 stelle". Chiude il gruppo lo Scorpione, giudicato nel periodo con tre stelle relative al "sottotono".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

L'oroscopo del 25 maggio: la giornata di lunedì

L'oroscopo di domani lunedì 25 maggio, in questa sede interessa i soli simboli astrali relativi alla seconda metà dello zodiaco.

Nella fattispecie, come anche specificato nel titolo principale, sono analizzati i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A fare la differenza, parlando ovviamente in merito alla qualità della giornata, le effemeridi del momento. Sole e Luna insieme a Marte, Giove, Plutone, Urano, Nettuno, Venere e Mercurio rendono interessante il cielo astrale di questo avvio settimanale.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 25 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) ★★★★★: secondo l'oroscopo del giorno 25 maggio, la sostanza c’è e nessuno può metterlo in dubbio.

Se poi a questa unirete il giusto modo di affrontare la giornata, sarete certamente al top. Con Urano speculare positivo al 90% e in sestile alla Luna, esporre le vostre idee con chiarezza ed efficacia sarà più facile del solito.

Amore: vi aspetta una bella giornata! Avrete la sensazione di poter realizzare tutti i vostri desideri (o quasi). In effetti il cielo è un ottimo alleato e vi darà di sicuro una grossa mano nel cammino verso gli obiettivi più ambiziosi. Mettetecela tutta. Lavoro: più di qualcuno mostrerà superficialità nei vostri confronti e questo vi farà restare male, anche perché probabilmente si tratterà di una persona che più volte avete difeso o sostenuto. Che dire? Reagite mostrando indifferenza.

Salute: cercate di dare quotidianamente il giusto apporto di acqua al vostro organismo, per espellere le eventuali tossine accumulate. Massima del giorno: ogni lasciata è persa. Voto: 9.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre) ★★★: puntando al miglioramento di alcune situazioni, questo lunedì grazie al sestile Marte-Urano non vi lascerete scappare l’occasione per mettervi in luce. Anche la Luna, in sestile sempre allo stesso Urano, sarà uno stimolo in più per fare un bel balzo in avanti.

Amore: c’è la possibilità che possiate mettere in pericolo una solida relazione a causa di un colpo di testa o per una passione improvvisa: contate fino a dieci prima di farlo, non è detto che ne valga la pena.

Lavoro: per quanto riguarda le attività quotidiane invece, avete le idee molto chiare e la determinazione a tradurle in realtà il più presto possibile. Salute: controllare la pressione arteriosa ogni tanto è d’obbligo. Con i primi caldi, infatti, i vasi sanguigni tendono a dilatarsi. Massima del giorno: vivi e lascia vivere. Voto: 6+.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre) ★★★★: questo lunedì 25 maggio fate attenzione al vostro comportamento. A causa di Venere e Mercurio, speculari negativi al 50%, potreste divenire intolleranti nei confronti di chi vi sta vicino. Certo, se anche gli altri ascoltassero un po’ di più quello che avrete da dire, allora tutto sarebbe molto più semplice.

Amore: coppia in primo piano questo avvio di settimana.

Un legame a cui tenete si rafforza; se invece siete single, arriva sulla vostra strada qualcuno in grado di catturare ogni vostro intimo desiderio. Occhio, l’aria della tarda primavera tende a distrarvi. Lavoro: se dovete prendere una decisione importante, evitate di fare di testa vostra, anche perché ci sono in mezzo altre persone. Non peccate di presunzione, insomma: ve ne pentireste molto presto. Salute: l'oroscopo del giorno 25 maggio al Sagittario consiglia, dovendo utilizzare attrezzi da lavoro, di non dimenticare di indossare indumenti protettivi come guanti, scarpe rinforzate, occhiali. Massima del giorno: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Voto: 7+.

Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio) ★★★★: per voi nativi si apre un periodo che può essere importante e fruttuoso, a patto che voi ce la mettiate tutta.

Impegnatevi, concentratevi, ponderate bene ogni passo: il successo è dietro l’angolo. Non mancherà in effetti chi tenterà di ostacolare il vostro camino, ma questo fa parte del gioco. Tirate fuori quel guerriero che è in voi!

Amore: il vostro stato d’animo ballerino mette a dura prova i nervi del partner? Allora cercate di dargli una mano, magari chiedendogli un po’ di pazienza in più. Lavoro: con l’appoggio del Sole in Gemelli, per voi in trigono a Giove e Plutone, nel vostro operato verrete presto premiati con una posizione di responsabilità. Fate molta attenzione nel dire tutta la verità al vostro capo, o saranno guai... Salute: il corpo si comporta come una spugna ed assorbe tutto ciò che gli sta intorno.

Per questo, l’ambiente dove vivete è così importante. Massima del giorno: non lasciate a domani quello che potete fare oggi. Voto: 7.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) ★★★★★: la particolare energia della Luna in Cancro vi provoca una leggera inquietudine. Per gli altri non sarà facile tranquillizzarvi con le parole. Quello che vorreste è vedere che le cose andassero per il verso giusto, ma non sempre è possibile.

Amore: negli ultimi tempi la vita sentimentale non è stata il massimo, ma da ora le cose cominceranno gradualmente ad andare meglio: sono in arrivo interessanti novità già dal prossimo mercoledì/venerdì. Pensate ai progetti futuri, ma concedetevi anche un po' di svago. Lavoro: vi sentite meglio, questo finale di mese sarà decisamente più positivo e fruttuoso del precedente.

Secondo l'oroscopo del giorno, ritroverete cose e piaceri che credevate persi. Non stancatevi troppo. Salute: abbellire l’ambiente di lavoro o la propria abitazione con piante e fiori veri (al bando quelli di plastica o stoffa!) è un ottimo rimedio antistress. Massima del giorno: non è tutto oro quello che luccica. Voto: 8.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) ★★★★: non avete alcuna intenzione di combattere, né oggi e nemmeno domani. I motivi per farlo ci sarebbero, ma preferite tirare il fiato e mettere in ordine le idee, anche perché sapete bene che, sotto certi punti di vista, non avete la forza necessaria per contrastare gli eventi negativi.

Amore: l'oroscopo del giorno 25 maggio riguardo i sentimenti sprona a pensare e agire positivamente.

Il cuore batte, è vero, ma voi non avete il coraggio di seguirne ciecamente il ritmo perché vi sentite giù di morale. Forse avete semplicemente bisogno di una piccola pausa. Lavoro: le intenzioni sono buone, ma se lungo il percorso quotidiano incontrate situazioni "golose", non sarete tanto certi di non essere indotti in tentazione. Salute: qualche ora di sonno in più non è nociva, anzi. Tuttavia il sonnellino pomeridiano potrebbe far insorgere problemi di digestione. Massima del giorno: morto in Papa se ne fa un altro. Voto: 7-.