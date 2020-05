L'Oroscopo di giugno per la Vergine si aprirà con un periodo pieno di novità sia in campo amoroso che professionale. Giove e Plutone in transito caricheranno i nati del segno di un'energia esplosiva che verrà riversata soprattutto in campo professionale dove la Vergine si adopererà con tanta voglia di fare. Ci saranno buone opportunità da sfruttare in questo mese di giugno. In amore la Vergine si sentirà un po' sottotono e soprattutto indecisa, ma non dovrà disperare perché anche se Mercurio e Venere in Gemelli remeranno contro, ci saranno Urano e Sole a rivoluzionare il tutto in maniera imprevedibile e affascinante.

Quindi giugno sarà un mese un po' altalenante, ma anche ricco di novità importanti.

La sfera lavorativa nell'oroscopo di giugno per la Vergine

Il mese di giugno si aprirà con tante opportunità positive in campo professionale per voi nati sotto il segno della Vergine. Avrete un periodo ricco di stimoli e di energia positiva, che vi verrà offerta dal Sole in Gemelli fino al 20 e dal transito di Mercurio, il vostro pianeta, in Cancro. Questi astri a voi benevoli, vi stimoleranno a buttarvi a capofitto nel lavoro, anche se vi sentirete un po' sottotono a causa della quadratura di Venere. Non dovrete disperare però perché il periodo sarà comunque positivo e la quadratura rappresenterà una sfida a superare le difficoltà contando solo sulle proprie forze e ne uscirete più forti.

Dal 21 giugno il Sole passerà in Cancro e con la sua energia benevola e potente vi stimolerà ad agire. Voi alle prese con i colloqui di lavoro, in attesa di un avanzamento di carriera oppure voi Vergine che desiderate da tempo di portare a termine la realizzazione dei propri progetti, potrete contare sull'aiuto benevolo di Marte, Giove, Nettuno e Plutone che porteranno grandi novità e cambiamenti.

La benevola influenza di Giove vi spingerà ad agire e a raggiungere risultati inimmaginabili. Dovrete essere forti e decisi, Mercurio aiuterà ad essere comunicativi, perciò dovrete buttarvi a capofitto nel lavoro abbandonando le indecisioni. Occhio a non trascurare il riposo, per essere in buona forma e molto combattivi.

Indecisioni in amore nelle previsioni astrali Vergine

Il mese di giugno per voi amici della Vergine si aprirà un po' sottotono. Vi sentirete insoddisfatti a causa della quadratura di Venere e soprattutto sarete alla ricerca di nuove emozioni prodotte dall'influenza di Marte in Pesci. Il transito di Giove, Nettuno e Plutone porteranno in compenso grandi cambiamenti nella vita sentimentale. Urano nel Toro vi spingerà alla conquista della libertà e per questo sarete molto indecisi sul da farsi e alla costante ricerca di nuove emozioni. Voi Vergine già provvisti di una relazione stabile, dovrete fare molta attenzione a questa insoddisfazione prodotta da Urano che potrebbe portare a delle incomprensioni con il partner.

Mantenere la calma sarà di fondamentale importanza e soprattutto non dovrete disperare poiché vi aiuterà Mercurio in sestile che romperà la quadratura e regalerà una grande comunicativa capace di dissipare ogni nube. Questo mese sarà anche benevolo per chi ha una separazione o un divorzio in corso da lungo tempo. Infatti la situazione si sbloccherà e voi amici della Vergine finalmente riuscirete a chiudere un capitolo doloroso della vostra vita. Il mese di giugno sarà molto intenso per voi single che sarete indecisi su chi frequentare. Infatti per l'influenza di Mercurio sarete molto comunicativi, carismatici e tante saranno le opportunità di conoscere nuove amicizie interessanti. L'astro mercuriano sarà sempre dalla vostra parte e garantirà splendide novità amorose.

Chissà che tra queste nuove conoscenze qualcuna non si trasformi in qualcosa di più per voi single.