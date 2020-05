L'oroscopo della giornata di lunedì 18 maggio prevede ottime probabilità per la Bilancia di riuscire a centrare i propri obiettivi, mentre un'allegra e serena Venere in congiunzione al segno dei Gemelli, permetterà ai nativi del segno di avere una grandiosa intesa di coppia con il partner. Le tante mansioni al lavoro per i nativi Sagittario potrebbero essere un bene per i nativi del segno, mentre Leone sarà in gran forma, pronto a dare il meglio di sé in ogni ambito.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 18 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 18 maggio segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì 18 maggio all'insegna delle emozioni e delle soddisfazioni per voi nativi del segno. La sfera sentimentale sarà tra le più grandi soddisfazioni durante la giornata, dove dialogo e sentimenti andranno a braccetto tra loro. Per quanto riguarda i cuori solitari potrebbe arrivare una ventata di freschezza nella vostra vita. Nel lavoro potreste ritrovarvi ad una svolta per quanto riguarda un vostro progetto in particolare, dunque sarete chiamati a prendere le giuste decisioni per massimizzare i vostri profitti. Voto - 8

Toro: configurazione astrale che prevede il Sole in congiunzione al segno. Sul fronte sentimentale aumenterà la voglia di stare col partner, amplificandone l'affiatamento di coppia.

Se siete single riuscirete a rafforzare un'amicizia. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercate di distendere i nervi e lavorare con il sorriso. V'illuminerà la giornata. Voto - 7,5

Gemelli: Venere in congiunzione nel vostro segno ormai da un po’ di tempo, continua a portarvi tanta fortuna per quanto riguarda la sfera sentimentale.

L'oroscopo annuncia infatti tanti piacevoli momenti tra voi il partner, che vi permetteranno ancora una volta di ritenervi fortunati e con la voglia di siglare definitivamente il vostro rapporto con il partner, facendo qualcosa che possa tenervi ancora più uniti di quanto già non lo siate. Se siete single trovare l'amore potrebbe essere difficile in questo periodo, ma potrete sempre contare sui vostri amici.

In ambito lavorativo il grosso ormai è stato fatto, e finalmente iniziate a vedere la fine di un progetto. Voto - 8,5

Cancro: gli influssi di Marte in trigono dal segno dei Pesci, completano per voi un oroscopo convincente, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Sarete piuttosto efficienti e attivi con le vostre mansioni, al punto da ottenere facilmente discreti risultati. Sul fronte sentimentale sarete in sintonia con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single forse sarebbe il caso che vi prendiate qualche momento per voi stessi. Voto - 7,5

Leone: il vostro oroscopo sarà caratterizzato principalmente da una buona attitudine per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Infatti vi sentirete in gran forma, pronti a dare il meglio di voi stessi e cercare di ottimizzare al meglio il tempo per ricavarne il massimo dei risultati. Sul fronte sentimentale se siete single e avete intrapreso delle responsabilità, dovrete far fronte ai vostri doveri per non sentirvi delusi in un secondo momento. Se avete una relazione fissa sappiate che ci saranno ottime occasioni per sedurre l'anima gemella. Voto - 8

Vergine: con Venere in quadratura al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di lunedì non sarà certamente tra le giornate migliori della settimana, ma neanche tra le più terrificanti. Sul fronte sentimentale ci saranno momenti positivi per chi è in coppia, ma un atteggiamento troppo egoista potrebbe complicare la situazione.

Se siete dei cuori solitari potreste non avere tanta voglia di impegnarvi. Sul posto di lavoro avete bisogno di stabilità, e con l'aiuto di un collega, potreste riuscire a trovarla. Voto - 7

Bilancia: ottimo momento per voi nativi del segno soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato anche che avrete Venere e Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli. Avrete tante cose da dire all'anima gemella che un'intera giornata quasi non vi basterà. Se siete dei cuori solitari cercate di aprirvi di più all'amore e vedrete che non ne rimarrete delusi. Sul fronte lavorativo potreste avere buone probabilità di riuscire a centrare gli obiettivi, anche se ovviamente dovrete impegnarvi molto.

Voto - 8

Scorpione: secondo l'oroscopo, la vostra vita sentimentale in questo momento sarà piena di soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade e avete una relazione di coppia stabile. Approfittatene dunque ed evitate a qualunque costo che la situazione peggiori. Se siete single avrete modo di provare delle sensazioni che non sempre vi prendono. Sul fronte lavorativo state sicuramente svolgendo un ottimo lavoro, ciò nonostante sentirete la necessità di fare un importante salto di qualità. Voto - 8,5

Sagittario: oroscopo di lunedì che non sarà così brillante per voi nativi del segno. A creare problemi solitamente basta poco e tutto ciò purtroppo potrebbe capitare proprio a voi.

Sul fronte sentimentale ci saranno alcune incomprensioni di coppia che v'impediranno di godere al meglio della vostra relazione. Se siete single provate a prendere strade differenti, che più si approccino al vostro modo di dire o fare. Nel lavoro avere tante mansioni da svolgere sarà quasi una fortuna in questa giornata in quanto vi permetteranno di non pensare ai vostri problemi di coppia. Voto - 6

Capricorno: giornata di lunedì in linea di massima poco convincente per voi nativi del segno sul settore professionale. Non avrete infatti gli spunti adatti per cercare di dare il meglio di voi con le vostre mansioni, finendo così per non ricevere i giusti compensi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete modo di chiarire alcuni malintesi tra voi e il partner, ma non aspettatevi dolci effusioni.

Se siete single qualche piccola soddisfazione v'illuminerà la giornata. Voto - 6,5

Acquario: oroscopo di lunedì abbastanza piacevole per voi nativi del segno considerato che Venere si troverà in trigono dal segno dei Gemelli, e assieme ad essa, ci sarà Saturno in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non tentate di rincorrere forti emozioni, perché la semplicità tra voi e il partner sarà più che sufficiente per avere un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single sarà facile per voi esprimervi in maniera convincente a parenti ed amici. Nel lavoro se avete delle idee interessanti, proponetele adesso, saranno sicuramente vincenti. Voto - 8

Pesci: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in quadratura dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo di lunedì, e Marte in congiunzione.

Con questo cielo sul fronte sentimentale, nonostante potreste avere poco tempo a disposizione per il partner, quei pochi momenti tra di voi saranno sicuramente da ricordare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single la vostra forza di volontà vi renderà capaci di ottenere ciò che volete. Nel lavoro le vostre capacità creative saranno particolarmente apprezzate e la cosa vi piacerà parecchio. Voto - 8