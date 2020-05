L'Oroscopo di domani, lunedì 18 maggio 2020, è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali del giorno. In arrivo un ottimo inizio settimana, tutto all'insegna della Luna in Ariete. L'Astro d'Argento è già presente nel settore del sopracitato simbolo astrale di Fuoco a partire dalle ore 15:35 di questa domenica. Pertanto si presume possa essere una giornata davvero molto positiva per gli amici Ariete, in questo frangente considerati al "top del giorno". Per gli altri segni previsioni positive o negative? Tutto dipende da come si presenta nel complesso il cielo astrale del periodo, ovviamente in relazione ai simboli astrali in analisi: a tal proposito, vogliamo ricordare ai più che a essere analizzati in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra i segni favoriti dalle stelle a inizio settimana, messi come al solito sotto la nostra lente astrale, l'amore e il lavoro. I due comparti di vita appena citati, sottoposti al giudizio (spesso duro) da parte delle effemeridi, possono dare indicazioni utili ai vari segni in merito al periodo osservato. Quest'oggi a far volare sogni e desideri in campo sentimentale sarà certamente il transito lunare annunciato in apertura. A trarre maggiori vantaggi da tale passaggio saranno di certo gli amici del Cancro: il segno di Acqua è da considerare in giornata positiva, in questo caso valutata a cinque stelle. Invece, secondo l'oroscopo del giorno 18 maggio, saranno i nati in Vergine coloro costretti a subire i capricci da astri poco amichevoli, ben propensi a dare alla giornata i colori spenti della negatività.

Iniziamo pure a mettere in primo piano la scaletta con le stelle del giorno e, di seguito, le predizioni astrologiche d'inizio settimana, come sempre segno per segno.

Classifica stelline 18 maggio 2020

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di apertura della nuova settimana.

Ricordiamo che la scaletta posta in essere in questo contesto, generata dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, interessa i soli segni della prima sestina. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla nuova classifica stelline quotidiana, come già anticipato generata dall'oroscopo del 18 maggio 2020.

Nella parte sottostante troverete il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno dai migliori a scendere:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Vergine.

Oroscopo lunedì 18 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★★. Lunedì si annuncia perfetto per prendere qualsiasi iniziativa, anche quelle più importanti. L'inizio della nuova settimana, secondo quanto evidenziato dalle effemeridi, vedrà la vita affettiva in primo piano. L'arrivo della Luna nel segno potrebbe monopolizzare quasi tutta la vostra attenzione: state sereni! Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, le stelle vi saranno propizie infondendovi volontà ed intraprendenza. Amerete e sarete amati, sia nei rapporti di coppia sia in quelli familiari che di amicizia.

Single, la presenza della Luna, nel frangente unita dal in sestile con Mercurio in Gemelli, in amore riserverà una giornata molto tranquilla. Avrete sicuramente molte occasioni per poter colpire al cuore il "vostro bersaglio" e magari iniziare ad instaurare una bella intesa affettiva. Nel lavoro, con la l'Astrologia dalla vostra vi mostrerete coraggiosi e carichi di energia. Nell'affrontare le questioni lavorative del momento, certo non facili, troverete sempre scappatoie in grado di superarle.

♉ Toro: ★★★★. Questo lunedì d'inizio settimana non partirà proprio come speravate in cuor vostro, purtroppo. In amore, buone energie si spera possano arrivare nel corso della prima metà della giornata: cercate di distribuire forze e intenti in modo da bilanciare il tutto, evitando di strafare per cose o situazioni rimandabili ad altri momenti.

Per le coppie, gli astri prevedono momenti, se non magici, almeno sufficientemente passabili con anche qualche evento inedito. Quindi sarebbe opportuno non lasciarsi sfuggire eventuali buone occasioni: passano una volta sola nella vita e sprecarle sarebbe da sciocchi. Single, molti di voi dovranno lasciarsi alle spalle il passato ed iniziare ad apprezzare di più il presente: attivatevi affinché possiate capire, una volta per tutte, quale direzione prendere... Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che la giornata inizierà bene ma potrebbe finire con un punto interrogativo. Se avete un'attività autonoma, gli astri vi renderanno intraprendenti: potreste accelerare la corsa verso traguardi ambiziosi.

♊ Gemelli: ★★★★. Giornata mediamente positiva, con piccoli distinguo dai toni decisamente poco promettenti, tuttavia di facile disbrigo. Cosa si prevede in amore secondo l'oroscopo di lunedì? In generale, dopo un inizio giornata che potrebbe risultare un po' troppo esigente per qualcuno, con il passare delle ore andrà man mano ammorbidendosi lasciando spazio al ritorno della serenità. In amore, sarete sufficientemente pieni di energia, pronti per dare il vostro positivo supporto alla vita di coppia. Regalatevi una serata rilassante insieme al partner, perché la Luna in sestile al vostro Mercurio, sarà pienamente dalla vostra parte (peccato per Nettuno ancora in quadratura a Venere, altrimenti potevate contare su una giornata da cinque stelle!).

Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che in massima parte sarete radiosi e sorridenti. Niente e nessuno riuscirà a minare la vostra allegria in quanto sarete mossi da una grande determinazione: pianificate mentalmente il percorso da intraprendere in modo da poter iniziare qualsiasi azione in piena serenità. Nel lavoro infine, gli astri porteranno sicuramente opportunità o belle novità. Un'intuizione straordinaria potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso: è ora di battere eventuali concorrenti e raggiungere posizioni di rilievo in campo professionale.

Astrologia del giorno 18 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★★★★. Si muove sulla linea dell'orizzonte un ottimo lunedì, con frangenti altamente fortunati previsti in gran parte da metà a fine giornata.

Riguardo all'amore, non mancheranno le buone occasioni o le intese specialmente nelle relazioni personali. Il "buon Saturno", nel contesto speculare positivo al 85% e direttamente in trigono al Sole Toro, si interporrà fra voi e gli altri rendendo il dialogo facile e molto fluido. In merito ai rapporti di coppia, l'oroscopo sulla giornata di domani è convinto che possiate concludere molto felicemente il periodo: se avete un amore ricambiato, l'intesa sarà perfetta ed il senso di appartenenza dell'altro vi rassicurerà tanta felicità; caso contrario non troverete ostacoli per non ribaltar qualsiasi situazione avversa. Single, Giove e Saturno vi faranno vivere la giornata con frenesia e con allegria.

Sarete più socievoli e comunicativi del solito e, tra una chiacchiera e l'altra, qualcuno potrebbe corteggiarvi o farsi corteggiare senza problemi. Nel lavoro, qualche piccola ma piacevole gratificazione si prevede per qualcuno di voi. Propiziate il periodo dando spago alla vostra intelligenza o al vostro buon intuito, senza tralasciare la buona volontà e la voglia di fare.

♌ Leone: ★★★★. Giornata non troppo semplice da portare a termine, ma nel contempo nemmeno proibitiva da far vostra. L'Astrologia del giorno in merito all'amore prevede che una persona, già impegnata sentimentalmente, vi farà comprendere le sue vere intenzioni: sarà molto difficile per voi resistere ai richiami della sensualità.

Se così fosse, prediligerete più il piacere della carne o il rispetto dei doveri coniugali? Ahi... ahi... siete del Leone e sappiamo già la risposta! L'oroscopo in pratica preannuncia un lunedì abbastanza intrigante ed in molti casi potrebbe risorgere il desiderio di rinnovare una passione rimasta sopita. Comunque sia, parlando di altre situazioni, vi sentirete pieni di vita e ben disposti a sostenere il partner, qualunque fosse il proprio stato emotivo. Single, sarete positivi e molto energici dandovi da fare per il bene vostro e di chi vi sta intorno. Con la Luna favorevole a metà (speculare al 60%), il vostro buon intuito vi farà osservare il lato positivo in ogni situazione in cui vi potreste trovare coinvolti.

Nel lavoro intanto, sarà sicuramente un giorno propizio per dimostrare le vostre capacità creative. Attuare cambiamenti o dare il via a imprese in proprio non sarà affatto proibitivo.

♍ Vergine: ★★. Giornata decisamente poco positiva, in questo caso valutata con le due stelle relative ai periodi da "ko". Dunque, inizio settimana in stallo? Ebbene si, almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi sul comparto. Pertanto l'oroscopo di domani, lunedì 18 maggio, consiglia in amore, di tenere un atteggiamento moderato e allo stesso tempo guardingo. Il periodo resterà in parte imbrigliato tra le grinfie di una Venere speculare negativa al 95% (quadratura con Marte): la giornata si annuncia dunque molto difficile, soprattutto nei rapporti con persona amata, amici e in parte anche con qualche famigliare.

Fuggire non servirà a niente, se non a rimandare eventuali problemi di fondo che invece andrebbero subito messi in sicurezza. Cercate piuttosto di capire quali sono le cose negative del rapporto e come fare per risolvere, ma fatelo insieme a chi amate... Single, giornata faticosa in grado senz'altro di alzare notevolmente il volume del nervosismo. Il periodo, oltre a mandare all'aria un programma o un appuntamento programmato da tempo, potrebbe riservare altri intoppi a cui dover porre rimedio: state allerta! Nel lavoro, per chiudere, l'energia andrà convogliata nel settore professionale. Volendo vedere risultati è consigliabile non passare il tempo a lamentarsi ma agire con determinazione.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.