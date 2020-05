Nell'oroscopo della giornata di sabato 16 maggio, avremo una giornata più che discreta per i nativi Leone, che potranno contare su una configurazione astrale più fiduciosa, mentre per i Pesci la Luna sarà in congiunzione, assieme a Nettuno e Marte, pronti a dare una mano in ogni ambito. Per i Gemelli questo weekend potrebbe rivelarsi un po’ complicato in amore proprio a causa della Luna in quadratura, mentre Sagittario presterà molta cautela per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di sabato 16 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 16 maggio 2020 segno per segno

Ariete: l'Oroscopo annuncia un sabato positivo per voi nativi del segno, grazie al fatto che i pianeti Venere e Mercurio sono in sestile rispetto al segno dei Gemelli. In ambito sentimentale vivrete momenti davvero focosi in compagnia della vostra anima gemella, grazie soprattutto al rispetto e alla passione che nutrite l'uno per l'altro. Se siete single molto presto farete degli incontri che potrebbero rivelarsi interessanti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avrete i vostri colleghi dalla vostra parte e lavorare in gruppo si rivelerà molto efficace. Voto - 8

Toro: vi sentirete in sintonia con voi stessi durante la giornata di sabato, al punto da riuscire a fare ciò che più vi piace secondo l'oroscopo di sabato.

Sul fronte sentimentale adorerete la compagnia della vostra anima gemella, attenzione soltanto a qualche effusione di troppo. Se siete single abbandonatevi al romanticismo, anche a rischio di sembrare sciocchi, magari potreste ottenere l'effetto desiderato con la persona che vi piace. In ambito lavorativo lavorare continuamente vi stanca molto, ma per una volta dovrete fare dei sacrifici.

Voto - 7,5

Gemelli: ottima configurazione astrale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avrete i pianeti Venere e Mercurio in congiunzione al vostro cielo, peccato solamente per quella Luna fastidiosa in quadratura dal segno dei Pesci. In amore infatti dovrete fare un po’ d'attenzione al vostro temperamento nei confronti del partner, altrimenti rischierete di creare problemi.

Se siete single sarete molto sentimenti e fare pensieri veramente profondi. Nel lavoro il periodo sarà discreto, anche se dovrete tenere in considerazione che ci sarà del lavoro da recuperare. Voto - 7,5

Cancro: giornata fortunata per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in trigono dal segno zodiacale dei Pesci. Con questo cielo in amore sarà facile per voi entrare in sintonia con il partner, per riuscire magari a discutere di un argomento a cui tenete molto. Se siete dei cuori solitari una passeggiata potrebbe aiutarvi a schiarire le idee. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte vi aiuterà a trovare maggiore equilibrio nelle vostre mansioni, con risultati più promettenti. Voto - 8

Leone: bella giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato, con momenti piuttosto fortunati soprattutto per coloro nati nella terza decade.

In amore se siete single non abbiate paura di condividere i vostri sentimenti, magari con un amico che potrebbe darvi una mano a fare efficaci conquiste. Se avete una relazione di coppia stabile approfittate del periodo per compiacere la vostra anima gemella facendo qualcosa che le piace molto. In ambito lavorativo sarete precisi ed organizzati, cercando di terminare le vostre mansioni con tutto il vostro impegno. Voto - 8

Vergine: deciderete di andare controcorrente in questa giornata di sabato, magari per cercare di dare uno slancio soprattutto alla vostra vita sentimentale. Ebbene, soprattutto voi single potreste fare le scelte azzeccate considerato che avrete il Sole dalla vostra parte. Se invece avete una relazione fissa forse sarebbe il caso di rimanere saldi alla vostra quotidianità.

Nel lavoro giocherete bene le vostre carte e con un po’ di costanza farete valere le vostre qualità. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di sabato che prevede Venere e Mercurio in trigono al vostro cielo per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale forse questo periodo è quello che aspettavate da tempo, una occasione per cambiare quello che non vi piace più della vostra vita di coppia, ovviamente con il consenso del partner. Se siete single cercherete d’instaurare rapporti sereni con i vostri amici. Nel lavoro saranno molte le idee che avrete in mente e potreste fare grandi progressi. Voto - 7,5

Scorpione: le vostre attività avranno un impatto non trascurabile per voi nativi del segno, soprattutto all'interno della sfera sentimentale.

Con la Luna e Marte in trigono dal segno amico dei Pesci, otterrete delle discrete soddisfazioni durante la giornata in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single preferirete preoccuparvi dei vostri impegni personali. Nel lavoro se avete bisogno di un po’ di tempo in più per portare a termine una mansione, potrete permettervelo senza correre troppi rischi. Voto - 7

Sagittario: con la Luna in quadratura rispetto al segno dei Pesci, l'oroscopo della giornata di sabato potrebbe essere un po’ problematico per voi nativi del segno. In ambito lavorativo sarà necessaria un po’ di cautela in ciò che farete, soprattutto per coloro che sono nati nella seconda decade. In ambito sentimentale invece non lasciate che il vostro bisogno di libertà possa intaccare anche la libertà della vostra anima gemella.

Se siete single le cose si possono esprimere in tanti modi, soprattutto se si tratta di argomenti particolari. Voto - 6

Capricorno: oroscopo della giornata di sabato che si annuncia più che sufficiente per voi nativi del segno. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia sta andando nella giusta direzione e ciò vi darà grandi soddisfazioni. Se siete single potreste riuscire a prendervi delle belle rivincite in questa giornata. Nel lavoro Giove protettore nel vostro cielo vi darà una mano ad ottenere risultati grandiosi, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Voto - 8

Acquario: potreste non essere sereni durante la giornata di sabato a causa di alcune piccolezze che non riuscite a digerire, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Alcuni cambiamenti infatti vi hanno messo in difficoltà e dovrete cercare di risalire la china in fretta. Sul fronte sentimentale invece il periodo sarà molto buono, soprattutto per quei single che di recente hanno conosciuto una persona molto interessante e stanno tentando un primo approccio. Le relazioni fisse potranno contare su un affiatamento di coppia molto buono. Voto - 7

Pesci: oroscopo della giornata di sabato molto buono per voi nativi del segno, considerato che avrete la Luna, Marte e Nettuno in congiunzione al vostro cielo. Fate solamente attenzione a Venere e Mercurio in quadratura che, soprattutto in amore potrebbero mettervi qualche difficoltà. I cuori solitari avranno a disposizione una marcia in più per fare audaci conquiste.

Nel lavoro riuscirete a promuovere al meglio le vostre attività, ottenendo numerosi consensi e molte soddisfazioni. Voto - 8,5