L'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 maggio prevede un dinamico Mercurio in congiunzione al segno dei Gemelli, pronto a dare una mano ai segni d'aria ma non solo. La Luna infatti si troverà nel segno d'aria nel weekend, favorendo in amore i nativi del segno e non solo. Bellissimo l'amore per i nativi sotto il segno dello Scorpione, che potranno contare su un ottimo affiatamento di coppia con il partner, mentre Cancro andrà avanti in ambito lavorativo con una notevole determinazione. Infine Leone sarà decisamente più aperto al dialogo nei confronti della propria anima gemella.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 18 al 24 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 maggio segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana che si aprirà con la Luna in congiunzione al vostro cielo per voi nativi del segno. Potrete fare affidamento a un ottimo cielo durante la settimana, utile soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, in particolare lunedì sarà la giornata adatta per farvi valere e manifestare il vostro amore nei confronti dell'anima gemella. Se siete dei cuori solitari potrete vivere bei momenti insieme alle persone che amate, ma attenzione a non intraprendere relazioni che potrebbero rivelarsi presto sterili. In ambito lavorativo Mercurio in sestile favorisce i contatti con i colleghi, ma anche con la clientela qualora fate un lavoro simile.

Voto - 8,5

Toro: l'oroscopo della settimana purtroppo vede il pianeta Saturno in quadratura dal segno dell'Acquario, ciò potrebbe rendere un po’ difficile la vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sfruttate le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo per far divertire la vostra anima gemella.

Il resto della settimana non sarà incredibile, ma ci saranno comunque momenti soddisfacenti. Se siete single potreste ritrovarvi a riflettere sul vostro desiderio di sicurezza e di stabilità. Nel lavoro per finire, potreste assistere a qualche piccolo rinnovamento che potreste anche gradire. Voto - 7,5

Gemelli: vi attendono bei momenti durante questa settimana, grazie soprattutto a un dinamico Mercurio in congiunzione al vostro cielo.

Potrete inoltre contare sulla Luna favorevole durante il weekend, utile per esaltare al meglio l'intesa di coppia tra voi e il partner. Vi sentirete molto felici e volete dimostrare tutto il vostro amore al partner. Se siete single preparatevi a degli incontri fortunati che vi faranno battere il cuore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo continua la striscia positiva che state vivendo in questo periodo con risultati notevoli e pieni di soddisfazioni. Voto - 8,5

Cancro: si aprirà per voi un periodo di notevole ripresa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della settimana. Nel lavoro potrete contare su un ottimo Marte in trigono dal segno dei Pesci, che vi darà una grande determinazione sul posto di lavoro per cercare di raggiungere i vostri obiettivi.

Riguardo la sfera sentimentale se siete single potreste sentirvi inclini a parlare di sentimenti intimi con una persona che ammirate molto. Se avete una relazione fissa vivrete una fase di revisione, per cercare di sistemare quel che non va e limare alcuni aspetti della vostra relazione di coppia che non vanno al meglio. Voto - 7

Leone: sarete decisamente più aperti al dialogo durante la settimana grazie soprattutto a Venere e Mercurio in sestile dal segno dei Gemelli. Instaurare delle conversazioni con la vostra anima gemella potrebbe aiutarvi a capire se c'è qualcosa che non va nella vostra storia d'amore, soprattutto se avete vissuto qualche piccola incomprensione con il partner. Per quanto riguarda i cuori solitari l'umore sarà in recupero, e avrete più voglia di uscire fuori a fare una passeggiata, magari in compagnia di un amico.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo attenzione a qualche discussione con un collega troppo aggressivo nei vostri confronti. Voto - 7

Vergine: oroscopo della settimana abbastanza discreto per voi nativi del segno. Potrete contare su una buona Luna in trigono dal segno del Toro tra le giornate di mercoledì e giovedì, per avere un miglior affiatamento di coppia. Riuscirete a essere calorosi nei confronti della vostra anima gemella, dimostrando fiducia grazie soprattutto alla sincerità e maturità. Per quanto riguarda i cuori solitari l'oroscopo consiglia di prestare un po’ d'attenzione al vostro modo di parlare con la gente. In ambito lavorativo le energie non vi mancano e vedrete che riuscirete a piazzare degli ottimi risultati.

Voto - 8

Bilancia: periodo tutto sommato sufficiente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La settimana non inizierà alla grande considerato che avrete la Luna in opposizione al vostro cielo, fortunatamente però la situazione migliorerà dalla seconda parte della settimana, quando gli influssi di Venere in trigono si faranno sentire maggiormente. Se volete fare qualcosa di romantico quindi, organizzatevi e agite in quel momento. Se siete single sarete più propensi a socializzare e conoscere nuove persone. Nel lavoro sarete abbastanza concentrati e con un po’ di fiducia i voi stessi e nelle vostre competenze, vedrete che sarete in grado di fare un buon lavoro. Voto - 7

Scorpione: oroscopo della settimana positivo per voi nativi del segno, considerato che Mercurio non si trova in opposizione al vostro cielo.

In amore l'affiatamento di coppia sarà abbastanza buono, ciò nonostante dovrete prestare attenzione alla Luna che si troverà in opposizione tra le giornate di mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda i cuori solitari lasciate pure che i vostri amici vi diano dei consigli su come superare situazioni difficili. In ambito lavorativo dovrete cercare di risparmiare un po’ per evitare di ritrovarvi al verde, ciò nonostante non avrete problemi a terminare le vostre mansioni al momento. Voto - 7,5

Sagittario: periodo non molto convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della settimana, considerato che dovrete fare i conti con i pianeti Venere e Mercurio in opposizione, oltre alla Luna sfavorevole nel weekend.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale qualche piccolo litigio potrebbe mettere in cattiva luce la vostra relazione di coppia, e dovrete agire con cautela se non volete rovinare tutto. I cuori solitari potranno decidere di accettare alcune idee o stati d'animo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo gli impegni non mancheranno, e vedrete che con un po’ di ottimismo i risultati arriveranno. Voto - 6,5

Capricorno: sarà una settimana piena di energie da spendere secondo l'oroscopo, grazie soprattutto a Giove in congiunzione al vostro cielo, assieme a Marte in sestile dal segno dei Pesci. In amore se siete single non siate timidi: uscite e provate a stringere nuove amicizie o a rinsaldare vecchi legami.

Se avete una relazione fissa potreste decidere di prendervi qualche momento solamente per voi, dimenticando per una volta tutti gli impegni da svolgere. Nel lavoro porrete maggiore attenzione verso le questioni finanziarie, nel tentativo di far quadrare i conti senza necessariamente limitare di molto le spese. Voto - 8

Acquario: Saturno in congiunzione al vostro cielo porterà tanti piccoli cambiamenti e alcune piacevoli novità per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della settimana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi verranno offerte ghiotte opportunità che se prenderete al volo potrebbero darvi belle soddisfazioni, non solo dal punto di vista affettivo. Se siete single sarà un buon momento per uscire e fare nuove conoscenze, magari non per forza legate all'amore, diciamo delle semplici amicizie non di più.

In ambito lavorativo qualche informazione in più potrebbe aiutarvi a svolgere adeguatamente le vostre mansioni, dunque non siate timidi e se possibile domandate a chi di dovere. Voto - 8

Pesci: Marte in congiunzione al vostro cielo sarà veramente di grande aiuto durante la settimana per voi nativi del segno, nonostante Venere e Mercurio si trovino in posizione sfavorevole. Nel lavoro se svolgerete bene le vostre mansioni verrete premiati, dunque non arrendetevi di fronte agli ostacoli e mostrate sempre determinazione e tenacia. Sul fronte sentimentale sarete molto affettuosi con il partner, ma attenzione al vostro modo di comportarvi perché potreste attraversare momenti veramente difficili in queste giornate.

Se siete single deciderete di rivedere un amico che non sentivate da ormai tanto tempo. Voto - 7,5