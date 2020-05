Giovedì 21 maggio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole, Mercurio e Venere stazionare nel segno dei Gemelli, nel frattempo la Luna ed Urano sosteranno in Toro. Marte assieme a Nettuno proseguiranno il moto In Pesci come Giove e Plutone che rimarranno stabili in Capricorno. In ultimo, il Nodo Lunare continuerà l'orbita in Cancro e Saturno permarrà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Leone, meno entusiasmante per Gemelli ed Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: chiarimenti. Giovedì che avrà buone chance di rivelarsi ideale per mettere a posto alcune questioni, sia di lavoro che d'amore, che attanagliano le menti native da tempo grazie a dei chiarimenti, i quali avranno il potere di giocare a carte scoperte con l'interlocutore che non potrà più nascondersi dietro ad un dito.

2° posto Leone: determinati. Sebbene Sole e Luna si sfideranno a duello, i nati Leone punteranno sulla neutralità marziana e sul favore mercuriale mettendo in campo, con ogni probabilità, una determinazione senza eguali che li farà raggiungere celermente le mete prefissate.

3° posto Capricorno: sereni. Nel focolare domestico i nati del segno potrebbero godere di un clima nuovamente sereno, che renderà immensamente più semplice donare e ricevere affetto alle persone care.

I mezzani

4° posto Cancro: prole. Il focus odierno dei nativi sarà, c'è da scommetterci, orientato verso l'educazione dei figli dove sarà necessario fissare nuove regole, strizzando l'occhio alle nuove necessità che le circostanze imporranno.

5° posto Bilancia: routine. 24 ore senza troppe novità o scossoni di sorta quelle che presumibilmente si appresteranno a vivere i nati Bilancia, dove sarà bene dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni precedenti, in modo da snellire la mole di lavoro dei prossimi giorni.

6° posto Vergine: mondani.

La voglia di trascorrere una giornata scanzonata assieme agli amici di sempre potrebbe essere forte per i nativi quest'oggi, malgrado dovranno fare i conti con alcune imprevisti che renderanno ciò meno fattibile.

7° posto Toro: relax. Giornata che potrebbe rivelarsi ideale in casa Toro per staccare la spina della quotidianità dedicando del tempo esclusivamente a loro stessi, in modo da immergersi nel relax e godere dell'affetto delle persone care.

8° posto Acquario: amore flop. Le faccende di cuore difficilmente rappresenteranno la priorità quest'oggi per i nati del segno, che prediligeranno le questioni pratiche e burocratiche, in modo da scongiurare sgradite sorprese finanziarie.

9° posto Sagittario: abbottonati. La comunicazione, considerata la congiunzione Venere-Mercurio nella decima casa dei Gemelli, non sarà probabilmente il pezzo forte dei nativi, che dovranno fare molta attenzione alle parole in ambito professionale.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: stralunati. Far conciliare pensieri ed azioni sarà, con tutta probabilità, un'ardua impresa per i nati Gemelli quest'oggi e ciò sarà maggiormente evidenziato dalla quadratura che il Sole nel segno formerà con Marte nella settima casa, quelle relativa ad associazioni e matrimoni, figurati o reali.

Meglio, quindi, tirare i remi in barca questo giovedì.

11° posto Ariete: bizzosi. Il nervosismo potrebbe essere una costante durante la giornata per i nativi, i quali risentiranno della quadratura Mercurio-Nettuno, specialmente in ambito amoroso con la dolce metà come bersaglio preferito.

12° posto Pesci: menzogne. Una bugia o un'omissione dei giorni scorsi avrà buone chance di venire allo scoperto quest'oggi, ponendo i nativi in una delicata posizione. Sarà bene cospargersi il capo di cenere ammettendo i propri errori.