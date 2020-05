L'oroscopo della giornata di venerdì 15 maggio prevede un certo impegno per i nativi Toro per quanto riguarda l'ambito lavorativo, tanto da suscitare un pò d'invidia nei confronti dei colleghi, mentre per il Cancro le cose andranno piuttosto bene sul fronte sentimentale. Marte nel segno zodiacale dei Pesci aiuterà i nativi del segno a non arrendersi mai in ambito lavorativo, neanche nelle situazioni più drammatiche, mentre Mercurio in congiunzione a Gemelli renderà più attivi i nativi del segno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 15 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 15 maggio 2020 segno per segno

Ariete: ci saranno delle interessanti novità per quanto riguardo riguarda la sfera sentimentale.

Soprattutto se siete single, ci saranno delle belle occasioni all'interno della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda voi cuori solitari potreste essere alla ricerca di nuove amicizie, ma fate attenzione e fidatevi solo da chi saprà dimostrare la vostra lealtà. In ambito lavorativo lavorare in squadra sarà quasi necessario, soprattutto se ci tenete a raggiungere i giusti risultati. Voto - 7,5

Toro: oroscopo della giornata di venerdì che si appresta ad essere non molto impegnativo per voi nativi del segno. In ambito sentimentale troverete nel partner notevoli spunti per trascorrere insieme il vostro tempo, magari riuscendo a consolidare ulteriormente il vostro rapporto. I cuori solitari potrebbero far emergere una parte di loro tenuta sempre nascosta.

Per quanto riguada l'ambito lavorativo saranno molti a invidiarvi per la vostra attitudine e il vostro impegno in ciò che farete. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale ancora ottimale per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio in congiunzione al vostro cielo. In amore preferirete divertirvi e non pensare troppo ai problemi della vostra vita quotidiana, fuggendo anche solo per un momento da quest'ultima.

Se siete single fare nuove amicizie potrebbe esservi utile per conoscere persone davvero interessanti. Nel lavoro sarete molto più attivi del solito, evitando per una volta di dare ordini agli altri e rimboccandovi anche voi le maniche. Voto - 7,5

Cancro: le cose andranno molto meglio sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Riuscirete a manifestare molto bene i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella, anche per far crescere l'affiatamento di coppia tra di voi. Per i cuori solitari sarà facile parlare di sentimenti, non solo con la persona che amano, ma anche a un amico in difficoltà. Nel lavoro arriva il sostegno di Marte, in trigono dal segno dei Pesci, che vi darà un aiuto a gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 8,5

Leone: potrebbe essere un'ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì, se solo riuscirete a prendere in considerazione alcuni sentimenti che proprio non volete manifestare, soprattutto nei confronti della persona che amate se siete dei cuori solitari.

Se avete una relazione fissa accetterete con entusiasmo le proposte della vostra anima gemella. In ambito lavorativo proponete sempre le vostre idee, e vedrete che presto verranno accettate. Voto - 7,5

Vergine: previsioni astrali che vedranno il Sole in trigono dal segno del Toro, ma anche Venere e Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli: Con questo cielo in amore vi sveglierete con grande energia, ma fate attenzione per la vostra positività potrebbe subito essere smorzata dal partner a causa del vostro temperamento. Per voi single sarebbe più adatto non fare progetti più grandi di voi. Sul posto di lavoro mantenendo il sangue freddo riuscirete ad ottenere discreti risultati. Voto - 7

Bilancia: bella giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì, considerato che avrete Venere e Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli.

Sul fronte sentimentale un pizzico di fantasia e di allegria saranno proprio quello che state cercando per rendere felici voi e la vostra anima gemella. Se siete single il periodo sarà buono, tranne dal punto di vista fisico, in leggero calo. In ambito lavorativo la creatività sarà al top e porterete avanti con molta efficacia le vostre mansioni. Voto - 8

Scorpione: oroscopo di venerdì molto buono per voi nativi del segno. Nonostante il Sole si troverà in quadratura dal segno del Toro, avrete un ottimo Marte in trigono pronto a darvi una mano. In amore instaurare una discussione con un parente, o con amico caro potrebbe esservi d'aiuto per riuscire a stupire la vostra anima gemella. Se siete single avrete molte occasioni per stabilire un contatto con la persona che amate.

In ambito lavorativo se volete davvero ottenere dei buoni risultati evitate di forzare i tempi. Voto - 8

Sagittario: un pò di stress sul posto di lavoro vi sta logorando e secondo l'oroscopo della giornata di venerdì prenderete in considerazione l'idea di iniziare a rallentare un pò. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno momenti molto soddisfacenti in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari troverete persone molto interessanti da frequentare, ma dovrete saper attirare l'attenzione in maniera impeccabile. Voto - 7

Capricorno: oroscopo della giornata di venerdì che prevede ottimi momenti soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo per voi nativi del segno.

Giove in congiunzione al vostro cielo infatti vi permetterà di lavorare in maniera molto efficace, spesso con risultati niente male. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece avrete tante energie da dedicare alla vostra anima gemella. Se siete single preferirete vivere la vostra giornata con leggerezza e spensieratezza. Voto - 8

Acquario: oroscopo di venerdì più che discreto per voi nativi del segno, soprattutto considerato che avrete Venere e Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli. In amore l'affiatamento di coppia sarà più che soddisfacente, dunque osate quando potete e cercate di rendere felice la vostra anima gemella. Se siete single sarà il momento giusto per trovare la giusta intesa con la persona che amate.

Nel lavoro sarete più fiduciosi nelle vostre capacità e cercherete di ottenere solamente i migliori risultati. Voto - 8

Pesci: ottimo Marte in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di venerdì. Ciò nonostante dovrete fare attenzione a Venere e Mercurio in quadratura, che potrebbero portare qualche difficoltà. Per quanto riguarda la sfera sentimentale infatti, fate attenzione al vostro temperamento perchè così potreste irritare la vostra anima gemella. Se siete single sappiate attendere il momento più adatto per affondare il colpo. Nel lavoro le idee non mancheranno, ma dovrete prima trovare una soluzione ad alcune mansioni rimaste indietro. Voto - 7,5