L'Oroscopo di domani, venerdì 15 maggio 2020, è pronto a dare voce alle nuove previsioni zodiacali del giorno. In evidenza, in questo contesto, l'amore per single e coppie, con il lavoro a fare da cornice. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì? Ebbene, in base a quanto estrapolato dal'Astrologia quotidiana, ad avere massimo supporto da parte delle stelle saranno solo due segni. Oltre al Leone già svelato nel titolo, gran favorito sarà anche il Toro, entrambi valutati a cinque stelle. Non troppo distanti dai due segni meritatamente al vertice della classifica di oggi, solo altri tre con un discreto indice di positività: Ariete, Gemelli e Vergine, tutti preventivati nel periodo con le quattro stelline della normalità.

Invece, in base alle risultanze espresse nell'oroscopo del giorno 15 maggio, diversa la situazione vista in prospettiva per gli amici del Cancro. Per questo splendido segno di Acqua è in arrivo un pressante venerdì a causa della speculare negatività di Nettuno in quadratura a Venere, pertanto in questo frangente valutato con il "ko". Vediamo di dare un senso compiuto al resto di queste previsioni.

Classifica stelline 15 maggio 2020

L'astrologia applicata ai primi sei simboli dello zodiaco è pronta a dare una valenza al prossimo venerdì 15 maggio. Dunque, in analisi il giorno dedicato alla fine della settimana lavorativa in vista di un nuovo weekend. Il periodo è stato messo sotto controllo, approfondito e valutato in base alla qualità delle effemeridi del periodo, il tutto condensato e ben visibile nella nuova classifica stelline quotidiana .

Come annunciato in apertura. ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti il filotto compreso tra Ariete e Vergine: vogliosi di metter mano alla scaletta del giorno completa? Bene, allora a seguire troverete come sempre il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★: NESSUNO

★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 15 maggio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: ★★★★.

Si preannuncia un venerdì abbastanza in linea con le attese, a patto di non dare per scontate certe cose (che ben sapete). Nel periodo in esame, sia pure con fatica, molti di voi potranno portare a compimento vari interessi, magari alcuni già intrapresi da tempo. La cosa importante sarà quella di non arrendersi al primo ostacolo ma cercare di superarlo: se risultasse impossibile, aggiratelo!

Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo il comparto dell'amore, l'invito è di non preoccuparsi per eventuali argomenti "scomodi" che potreste dover affrontare col partner. Quello che conta sarà la vostra predisposizione d'animo unita all'apertura sincera verso il dialogo: mettete pure una pietra sopra ai problemi del passato che conoscete, ok? Questo venerdì potrebbe essere per tanti di voi il momento migliore per riprendere in mano il controllo del rapporto sentimentale. Single, molto presto farete sicuramente incontri molto interessanti, ma per ora dovete stare ancora un po' alla finestra. Questa, intanto, potrebbe essere la giornata giusta per prendere decisioni importanti in merito a delle situazioni amorose in via di definizione: mettetevi in gioco anche a costo di rischiare qualcosa ma aprite il cuore.

Nel lavoro, vi stupirete di come evolveranno le cose. Riscuoterete ovunque buoni consensi. Gli affari poi, andranno secondo le migliori aspettative: cosa desiderare di più dalla giornata?

♉ Toro: ★★★★★. La giornata del 15 maggio si presume possa essere quasi perfetta per mettere in cantiere novità o progetti, anche di una certa portata. Dunque periodo di fermenti certamente, ma i risultati? Be', quelli per il momento si faranno un po’ attendere, perciò gli astri invitano alla pazienza: "Non giudicare ciascun giorno in base al raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato". In amore, intanto, potreste raggiungere sfumature molto interessanti, specialmente in seno all'intesa di coppia.

Il dialogo sarà l'arma vincente per riprendere eventualmente in mano rapporti in maretta, per vivere poi serenamente felici con la dolce metà del vostro cielo. Corpo e anima vibreranno sulla stessa lunghezza d’onda della persona amata solo se saprete amalgamare attenzioni, passione e romantiche effusioni. Single, le stelle saranno sorridenti e quasi tutte le vostre speranze potrebbero diventare realtà. Quindi, per una volta non preoccupatevi di mostrare quanta più bella faccia tosta potete ma osate senza timori. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica un venerdì positivo per il vostro segno. Fronteggerete varie situazioni con abilità, destreggiandovi in modo da conservare l'appoggio di persone influenti.

Molti avranno piena fiducia nel vostro operato.

♊ Gemelli: ★★★★. Una giornata decisamente poco performante per voi dei Gemelli, soprattutto negli affetti e nei rapporti interpersonali in generale. Questo venerdì di fine settimana potrebbe offrire a molti buone opportunità per pensare, magari riflettere e trarre le giuste conclusioni. Se avete la sensazione di trovarvi nell'occhio del ciclone, calmatevi! In amore, il vostro grande affetto attirerà senz'altro l'attenzione del vostro partner. L’atmosfera quotidiana che vi circonda passerà in un batter d'occhio da tranquilla a passionale, cementando ancora di più il rapporto. Sarà per molti una giornata felice e distesa. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì presumono possano giungere sicuramente buone notizie: raccoglierete ciò che avete seminato in precedenza e "se son rose, fioriranno...".

In questo periodo poi, vi sentite più in forma, quindi pronti a concentrarvi su ciò che conta davvero riguardo sentimenti, amicizie e affetti in generale: fate buone scelte! Nel lavoro, intanto, sospinta dalla lieve brezza di Mercurio, la vostra mente correrà veloce, sorpasserà gli ostacoli e si dirigerà dritta al traguardo. Non male, anche perché dovete recuperare un po' di tempo o riparare al più presto a piccole vicissitudini avute in precedenza.

Astrologia del giorno 15 maggio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: ★★. Venerdì giornata davvero non buona per voi del Cancro. Infatti, si preannuncia un periodo classificato con due stelle da "ko": preoccupati? Non è affatto il caso, anzi, calmatevi e seguite i nostri consigli, senz'altro vi troverete bene.

Riguardo l'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani è convinto che in molti sarete un po’ annoiati, tuttavia cercate di reagire, se non altro per dare stimolo alla vita quotidiana. Qualcuno potrebbe avvertire un senso di allontanamento da parte dal partner: tranquilli, è normale e tutto sotto controllo. Andrà tutto bene per voi ancora single, anche se l'amore potrà creare ancora problemi, se non a tutti, a molti del segno. Soprattutto, se ci sono già in corso intenzioni per un possibile (quanto improbabile) ritorno a vecchie fiamme, sappiate che "Acqua passata non macina più!". Bisogna sempre fare attenzione ai ritorni di fiamma, perché potenzialmente capaci di sconvolgere la vita e, nei casi più gravi, fare tanto ma proprio tanto di quel male al cuore che solo chi ci è già passato può saperlo...

Nel lavoro, cercate di prendere le dovute precauzioni prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore. Le congiunture astrali non sono troppo propizie e potreste trovarvi in una situazione senza via d'uscita.

♌ Leone: ★★★★★. Questa parte della settimana, finalmente, per tanti di voi del Leone inizierà e finirà secondo le vostre attese. Qualcuno più fortunato del solito avrà anche la possibilità, forse appena in tempo, di poter sfruttare un'opportunità offerta dal destino. In amore, l'oroscopo prevede un ottimo giorno per concretizzare le vostre aspirazioni sentimentali e, magari, riportare in equilibrio eventualmente anche rapporti in crisi. Venerdì potrebbe rappresentare per molti la realizzazione di un sogno o il raggiungimento di un'aspirazione a lungo inseguita: cercate di essere sempre voi stessi, al massimo positivi ed in sincerità.

Single, avrete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie e/o delusioni, specie quelle che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo. Finalmente le stelle sembrano poter concedere una folle occasione: ai prescelti (pochi) un consiglio: mai dubitare della mano del destino... Nel lavoro, vi mostrerete decisi ed ambiziosi più che mai, anche perché le carte che avete (o avrete prossimamente) in mano sono buone. Giocate la partita con accortezza, rilanciando all'occorrenza senza timore.

♍ Vergine: ★★★★. Il prossimo venerdì si annuncia buono per la maggior parte di voi della Vergine. La fine della settimana lavorativa si presenta abbastanza bene per le cose legate all'amicizia: una certa simpatia potrebbe instaurarsi con una persona appena conosciuta; qualunque siano gli sviluppi futuri, poi si vedrà, intanto siate sereni...

L'oroscopo di domani 15 maggio, invece, in amore indica un clima ottimale per gran parte delle coppie, soprattutto per quelle stanno cercando di allargare la famiglia o stanno programmando di farlo prossimamente. Quindi, per molti potrebbe essere arrivato il tempo di prendere decisioni importanti: all'orizzonte un dolce e lunghissimo futuro non più solo per due... Single, presto la ruota della vita girerà nel verso giusto e finalmente incontrerete la persona capace di stregare il vostro cuore. Questo potrà accadere molto prima di quando immaginiate. Nel lavoro, per concludere, potreste compiere significativi progressi ed ottenere sostanziosi riconoscimenti. Quindi, giocate bene le vostre carte impegnandovi a fondo, il successo non potrà mancare.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.