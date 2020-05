L'oroscopo del weekend che va da sabato 16 a domenica 17 maggio, prevede un po’ di prudenza sul posto di lavoro per i nativi Gemelli, in merito al curare al meglio i propri progetti, mentre Sagittario sarà concentrato per terminare gli ultimi ritocchi ad un lavoro ormai giunto al termine. Ottimo periodo per i nativi Toro che vorranno intraprendere una nuova relazione di coppia, mentre Bilancia si sentirà a proprio agio grazie alla compagnia della propria anima gemella. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 16 al 17 maggio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 maggio 2020 segno per segno

Ariete: una notevole ondata di sensibilità e di emozioni travolgerà la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo del weekend.

Se riuscirete a coglierla e sfruttarla al meglio, potrete vivere un periodo veramente indimenticabile con il partner. Voto - 8.

Toro: sarà il fine settimana ideale per uscire e cercare di buttarsi in nuove conoscenze che presto potrebbero diventare qualcosa di più importante. Se avete una relazione fissa e avete bisogno di chiarire qualcosa con il partner, fate pure. Voto - 7,5.

Gemelli: cercate di essere un po’ più prudenti sul posto di lavoro in questo fine settimana, per evitare di commettere errori banali, almeno non adesso che siete ad un punto cruciale della vostra carriera professionale. Voto - 7.

Cancro: nonostante qualche piccolo attimo di smarrimento per un progetto a cui tenete molto, vedrete presto i risultati concretizzarsi, e la vostra fiducia in voi stessi aumenterà molto.

Dunque, non rinunciate fino a quando ci sarà ancora una speranza. Voto - 7,5.

Leone: la vostra relazione di coppia procederà bene secondo l'oroscopo del fine settimana, grazie anche ad un ottimo affiatamento di coppia. Nel lavoro ci sarà ancora tanto da fare per risalire la china, ma i presupposti per riuscirci non mancheranno.

Voto - 8.

Vergine: sarete molto vivaci ed esuberanti in compagnia della vostra anima gemella secondo l'oroscopo del weekend. Vi impegnerete molto per rendere felice la vostra anima gemella, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo. Voto - 7,5.

Bilancia: oroscopo del weekend da dedicare maggiormente verso la vostra relazione di coppia, cercando di recuperare tutto il tempo che non avete potuto dedicare alla vostra anima gemella, cercando di fare di tutto per vederla felice.

Voto - 8.

Scorpione: ci sarà un po’ di strada da fare prima che possiate tornare ad avere una posizione di rilievo sul posto di lavoro, dopo alcuni errori commessi in precedenza. Dovrete soltanto impegnarvi come un tempo e vedrete che ce la farete. Voto - 6,5.

Sagittario: dovrete stringere in questo periodo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo del weekend. Dovrete ultimare il vostro progetto in questo periodo, di conseguenza non saranno ammesse distrazioni. Voto - 6,5.

Capricorno: periodo tra alti e bassi per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dovrete cercare di essere meno aggressivi nei confronti della vostra anima gemella altrimenti non potrete mai andare d'accordo come un tempo.

Voto - 6,5.

Acquario: fine settimana tutto sommato positivo per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove riuscirete a mettere a segno notevoli successi lavorativi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8.

Pesci: potreste essere sotto pressione sul posto di lavoro in questo fine settimana, considerata la mole di incarichi da svolgere. Dunque prendete un bel respiro e cercate di svolgere ad uno ad uno le vostre mansioni, senza commettere errori di alcun tipo. Voto - 7.