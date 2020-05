Inizia il weekend per i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni astrologiche con l'amore, il lavoro e la salute per la giornata di sabato 9 maggio 2020. Di seguito l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: a livello lavorativo, in questa giornata, dovrete evitare di fare delle scelte rischiose. Saturno non è più contrario potreste recuperare. In amore, la situazione è particolare soprattutto per le coppie che hanno avuto delle problematiche all'inizio mese.

Toro: in questa giornata a livello emozionale potreste vivere dei disagi. Se ci sono stati dei problemi vanno chiariti.

Nel lavoro ci sono delle questioni che vanno recuperate.

Gemelli: in campo sentimentale, in questa giornata sarà meglio mantenere la calma e non esagerare con le parole. In campo professionale, momento sottotono, le cose andranno meglio nei prossimi giorni.

Cancro: giornata favorevole in amore da sfruttare, perché nei prossimi giorni con la luna in opposizione potrebbero esserci delle tensioni. In campo lavorativo, alcune trattative potrebbero essere favorite.

Leone: in campo sentimentale, cercate di fare le cose con calma. In questa giornata di sabato, potrete vivere delle emozioni. Nel lavoro situazione importante, dovete fare delle scelte.

Vergine: a livello lavorativo, siete in cerca di equilibrio, troverete delle soluzioni.

In giornata potreste sentirvi particolarmente nervosi e agitati. In amore, siate cauti.

Oroscopo 9 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia: cercate di non strafare in campo sentimentale, anche se avete bisogno di rassicurazioni. Potrebbe arrivare qualcosa di bello nei prossimi giorni. Nel lavoro, ci sono stati dei problemi negli ultimi mesi, ma qualcosa di bello è in arrivo.

Scorpione: a livello lavorativo, cercate di evitare gli scontri. Dovrete avere molta costanza per poter portare avanti le vostre idee. Presto arriveranno delle opportunità. Giornata carica di nervosismo, anche in amore.

Sagittario: con la luna nel segno la giornata potrebbe essere per voi importante a livello sentimentale.

Cercate di evitare conflitti, sfruttate Saturno favorevole. Nel lavoro potreste risolvere un problema.

Capricorno: vi sentite meno agitati rispetto alle giornate precedenti. Nel lavoro ci sarà un recupero interessante nelle prossime settimane. Per quel che riguarda il campo sentimentale, potreste sentirvi confusi.

Acquario: a livello lavorativo, non riuscite a seguire bene le direttive, vorreste uscire dagli schemi. In campo amoroso, è probabile che nascano delle polemiche, in particolare in serata.

Pesci: giornata particolarmente stressante per i nati sotto questo particolare segno, cercate di recuperare i creare un nuovo di equilibrio nella vostra relazione. In campo lavorativo, bisognerà riflettere prima di addire.