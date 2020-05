L’Oroscopo di maggio lascia presagire un mese alquanto faticoso per quanto riguarda il fisico, in quanto i Pesci si scontrano con Venere contraria e Mercurio e Sole in posizione dissonante. Non mancheranno dunque i momenti sottotono, durante cui qualcuno potrebbe risentire di malesseri e fastidi fisici. Massima cautela per le donne in gravidanza. I primi giorni di maggio tuttavia sono positivi per quanto riguarda il lavoro e gli affari, il denaro circola e si possono trovare delle soluzioni a problemi nati precedentemente.

Alti e bassi in amore, non mancano le agitazioni e i contrasti.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo del mese di maggio 2020 per il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per i Pesci

Amore: l’oroscopo di maggio lascia presagire un mese faticoso per quanto riguarda l’amore e i rapporti di coppia. Soprattutto le ultime due settimane potrebbero portare alla nascita di accesi contrasti e discussioni, tanto per chi ha un rapporto stabile quanto per chi una relazione nata da poco.

Questa Venere leggera, scanzonata e decisamente poco affidabile vi innervosisce e vi mette sul piede di guerra. Cercate di mantenere i nervi ben saldi e contare fino a 10 prima di parlare. A letto è possibile smontare una lite, ma il problema potrebbe persistere se non risolto adeguatamente.

Lavoro: le prime dieci giornate di maggio si rivelano interessanti per quanto riguarda l’ambito lavorativo e gli affari.

Sono giornate vantaggiose per coloro i quali devono firmare nuovo contratto, concludere delle trattative o sono in attesa di pagamenti. È un buon momento per quanto riguarda la sfera finanziaria, il denaro circola. Gli studenti possono ottenere buoni risultati.

Salute: l’oroscopo di maggio lascia presagire un mese faticoso per il fisico, Marte opposto fino al 13 crea stanchezza e affaticamento. Qualcuno potrebbe risentire di fastidi fisici, dermatiti o malesseri stagionali.

La situazione migliora quando Marte entra nel segno e porta energia. Tuttavia i disturbi non scompaiono, Mercurio e Sole in opposizione lanciano un campanello d’allarme. Meglio evitare gli eccessi a tavola, nel bere o nel fumare. Il 22 maggio a causa della Luna Nuova i Pesci potrebbero soffrire di attacchi d’asma, fastidi ai bronchi alle spalle. Il consiglio delle stelle è quello di evitare gli sforzi, gli eccessi e le situazioni stressanti, ma anche limitate i contrasti e le polemiche e soprattutto cercare di migliorare le proprie abitudini. È un buon momento per iniziare un percorso alimentare, scegliere prodotti sani e nutrienti e curare il corpo attraverso la pratica di attività sportiva o di meditazione.