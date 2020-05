L'Oroscopo del giorno 12 maggio 2020 è pronto a dare voce al pensiero degli astri. In evidenza le previsioni zodiacali di martedì per i segni della seconda sestina. Focus mirato, dunque, sui soli Bilancia Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere chi tra questi risulta tra i segni più fortunati del giorno? Ebbene, il posto d'onore in classifica quest'oggi spetta di diritto all'Acquario, super favorito soprattutto in amore per via dell'arrivo di una splendida Luna nel segno. La "musa dei poeti" si troverà in ottimo aspetto verso Sole e Urano, risultando in trigono nei confronti di quest'ultimi.

A reggere il passo dell'Acquario solo due altri segni: lo Scorpione e il Capricorno, entrambi con ottimo pronostico riguardo i sentimenti e i rapporti famigliari in generale.

Invece, volendo anticipare qualcosa in merito ai simboli astrali in difficoltà, l'oroscopo di martedì 12 maggio indica "sottotono" i segno dei Pesci: il motivo? ovviamente per colpa di Venere, nel contesto in dura quadratura a Nettuno (pianeta di settore).

Classifica stelline 12 maggio 2020

Eccoci giunti a un nuovo incontro con l'Astrologia, in questo frangente come sapete applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Come al solito su queste pagine l'espressione massima in merito al grado di positività attribuita ai singoli segni, ovviamente messi in relazione con la giornata in esame, è data dalla classifica stelline, nel contesto interessante l'oroscopo del 12 maggio 2020.

La posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, è attualmente riservata agli amici nativi nel segno dell'Acquario, meritatamente posizionati al vertice della classifica, senz'altro destinati a godere di un invidiabile fine settimana in ogni settore. Cosa devono aspettarsi i restanti segni?

Vediamolo immediatamente attraverso il riepilogo (si spera esaustivo) condensato nella scaletta sottostante.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Pesci.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 12 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★.

In arrivo un martedì 12 maggio parzialmente positivo, anche se a tratti un po' instabile; ci può stare, visto le attuali stelle. La giornata nello specifico prevede buone possibilità in amore: quasi ogni vostra aspettativa in merito alla sfera affettiva potrà essere facilmente portata a buon fine. Diciamo che, soprattutto in coppia, troverete sempre un punto d'appoggio favorevole, a patto di non imporvi un troppo sul partner e magari fare sempre di testa vostra. Tuttavia, se avete un rapporto che funziona, con un accordo ben collaudato questa giornata porterà momenti di grande tenerezza. Single, dovete mettercela tutta per risolvere eventuali grane sentimentali: ciò che vi sta dando filo da torcere in questi ultimi tempi presto svanirà.

Sarete ben sostenuti dalla Luna, a breve in ingresso in Acquario (segno d'Aria come il vostro), vi accompagnerà verso una giornata molto prolifica. Le previsioni del giorno nel lavoro consigliano una bella rivisitazione a livello organizzativo dell'area di lavoro. Ordine, pulizia e classificazione degli strumenti d'uso: vietato improvvisare.

♏ Scorpione: ★★★★★. Situazione astrologica in favorevole ripresa, molto interessante per voi Scorpione. Il periodo è ottimo per recuperare eventuali amori perduti oppure per iniziare un nuovo percorso insieme a chi amate. Attenzione nei contatti con con parenti, amici o colleghi di lavoro: telefonate da fuori, probabilmente anche da sconosciuti, potrebbero rovinare in parte il buon umore quotidiano.

L'oroscopo del giorno vi ricorda che in precedenza avete avuto spesso "ostacoli di cuore" difficili da superare: qualcuno di voi ha dovuto scontrarsi anche con una prova difficile. Tranquilli, potrebbero esserci sensibili spiragli in questa parte della settimana. Single di vecchia data, oppure voi separati da poco, da adesso in avanti vi sentirete pronti a ricominciare una nuova vita. Nel lavoro, state certamente osservando una fase di trasformazione generale: potrebbero arrivare buone opportunità, soprattutto entro metà/fine giornata.

♐ Sagittario: ★★★★. Giornata da considerare come abbastanza positiva: si chiariranno alcune situazioni, si approfondiranno rapporti ed in generale si ritroverà finalmente quel po' di serenità che tutti voi del segno state aspettando.

Dovete solo stare attenti alle questioni economiche rimaste in sospeso. In amore, se doveste avvertire qualche problemino in seno alla coppia, sarebbe meglio parlarne subito anziché tacere, prima che divenga un ostacolo insuperabile. Single, l'amore tornerà protagonista, più bello e forte che mai, anche per chi ha vissuto una recente storia chiusa purtroppo in modo negativo. Il consiglio è di cercare di trovare un punto d’incontro, una via di mezzo capace di mettere d'accordo ambizioni e possibilità. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 12 maggio al Sagittario indica che quasi certamente si dovrà fare buon viso a cattiva sorte. Se così fosse, consolatevi con il fatto che sta per arrivare una fase positiva, non esente da piccoli cambiamenti forse un po' difficili da accettare.

Astrologia del giorno 12 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica l'arrivo di un'ottima giornata. Gongolate pure già da adesso: potreste ricevere un valido aiuto morale, ma anche materiale, su una questione che vi sta a cuore. L'importante è che lo chiediate o almeno lo facciate capire (anche per vie traverse). L'amore è già in ripresa: niente paura se vi sentirete un po' giù di corda: avete solo bisogno di un attimo di pausa. Il riposo potrebbe fare miracoli. Ricordate che in questa giornata e anche dopodomani potrete contare sull'aiuto di chi vi circonda. Single, arriverà un indizio sufficiente a scatenare la vostra curiosità e voglia di conquista: non lasciate cadere la cosa, ok?

Nel lavoro, affrontate ogni situazione come se fosse la prima volta. Siete ambiziosi? Allora iniziate con il procedere adagio, con i piedi di piombo, restando comunque decisi e concisi. Intanto l’intesa con colleghi e collaboratori potrebbe risultare in crescita.

♒ Acquario: ’top del giorno. Periodo molto interessante e pieno di stimoli ma attenti alle spese, in particolare a multe o a bollette scadute da un po'. In questi giorni potreste trovare la soluzione ad un problema recente legato alla famiglia. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul vostro segno zodiacale, a rendere tutto liscio come l'olio sarà la Luna in Acquario. In coppia, occhi puntati sul settore famiglia, sostenuti dal dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro.

Invece, sul lato amore puro, avrete buone possibilità in campo sentimentale e l’entusiasmo giusto per buttarvi in situazioni ancora da esplorare. Single, a voi il consiglio è uno solo: lasciatevi andare al naturale corso degli eventi evitando di forzare le situazioni. Vedrete, la magia è pronta a compiersi e presto proverà a ridestare il vostro cuore sopito. Nel lavoro invece, vedrete aprirsi prospettive concrete, specialmente se avete un'attività in proprio: sfruttate il momento, ma fatelo subito!

♓ Pesci: ★★★. Il vostro umore questo martedì non sarà al top: una piccola contrarietà potrebbe farvi arrabbiare. Moderate la suscettibilità perché potrebbe essere la molla in grado di far scattare qualche incomprensione in più con partner o famigliari.

Secondo l'oroscopo del giorno 12 maggio riguardo l'amore, dovrete essere meno sospettosi ed altrettanto meno spigolosi nei confronti del partner: non è per colpa delle stelle se spesso diventate gelosi e possessivi. In alcuni casi partner e carriera si ostacoleranno a vicenda e per voi sarà difficile trovare un equilibrio accettabile. Siate salomonici... A voi single, questa "pazza" Venere in quadratura al segno porterà senz'altro poche energie da spendere nella ricerca di nuove amicizie: speriamo bene! Magre notizie intanto si annunciano anche in campo lavorativo: si prospetta una novità decisamente non troppo positiva. Forse un aumento di ore lavorative a fronte di uno stesso stipendio? Potrebbe anche essere, l'importante è non demoralizzarsi.