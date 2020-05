La giornata di martedì 19 maggio 2020 sarà ricca d'impegni lavorativi e successi, nell'ambito professionale, per i nati dei segni di Aria, mentre quelli di Acqua potrebbero riscontrare parecchie difficoltà, ma le sapranno superare con qualche sforzo in più. Fortuna al "top" per i segni di terra, in special modo per il Toro. Amore favorevole per lo Scorpione. A seguire, le previsioni segno per segno.

Previsioni astrologiche 19 maggio: Vergine perplessa

Ariete: qualche "caduta" professionale si rivelerà più ardua del previsto e potreste attraversare una fase molto dura, caratterizzata da un notevole abbassamento dell'umore: cercate di distrarvi.

Toro: avrete fortuna in ambito professionale, quindi in questa giornata cercate di sfruttarla più che potete: investite e ristabilite la vostra situazione economica, in maniera tale da poter reggere un eventuale contraccolpo.

Gemelli: dovrete essere concentrati e disposti a lavorare fino a tarda ora per poter porre rimedio a qualche progetto o a qualche affare che dovrà essere necessariamente rivisto oppure modificato.

Cancro: ci sarà un focus sulla famiglia. Dovrete concentrarvi di più sui suoi bisogni, ma non solo: dovrete "vezzeggiarla" e accontentarla più che potrete.

Sorprese in arrivo.

Leone: un piccolo malessere potrebbe gettare il vostro umore a terra, ma qualcuno vicino a voi sarà in grado di farvi distrarre con del divertimento che attendevate da tempo.

Vergine: il lavoro non sta andando come voi desideravate, perciò si potrebbe creare un'aria piuttosto tesa all'interno del posto di lavoro: dovrete cercare assolutamente di mitigare. In arrivo qualche perdita pecuniaria.

Oroscopo: Scorpione innamorato

Bilancia: la complicità che respirerete all'interno della vostra relazione sentimentale subirà un notevole miglioramento, anche grazie alla vostra spigliatezza e apertura verso argomenti più complessi.

Scorpione: la passione sarà la parola chiave di questa giornata. Il partner sarà l'unico a occupare la vostra mente, mentre dovrete fare i conti con qualche intoppo burocratico non da poco.

Sagittario: sarete molto più diligenti delle giornate scorse, soprattutto per quanto riguarderà il fattore organizzativo che alleggerirà il lavoro sia a voi stessi, che ai vostri colleghi. Sarete anche molto più generosi del solito.

Capricorno: avrete molta meno foga di sbrigare le vostre faccende lavorative, per questo vi fermerete e prenderete una pausa meritata dalle fatiche degli ultimi tempi. Anche la vostra mente ne risentirà positivamente.

Acquario: altri successi arriveranno nel pomeriggio, per questo avrete in pugno i presupposti per fare un investimento importante su cui riverserete non solo il vostro denaro, ma anche le vostre energie.

Pesci: dovrete organizzare il vostro piano lavorativo con una tabella di marcia ben precisa, perché altrimenti potreste rischiare di essere troppo negligenti nei confronti della vostra professione.