Durante la giornata di lunedì 18 maggio 2020 sarà il lavoro l'indiscusso protagonista della giornata, a cominciare dagli innumerevoli progetti che vedranno coinvolti i segni del Leone e dell'Ariete per finire con qualche incertezza dei nati del segno del Toro.

L'aspetto sentimentale invece sarà sicuramente alla portata del segno della Bilancia e del segno dello Scorpione, mentre il Capricorno dovrà correre ad eventuali 'ripari' con gli affetti in generale. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Cancro in rialzo in amore

Ariete: sul lavoro molti progetti in corso scorreranno lisci come l'olio, e non ci saranno preoccupazioni rilevanti per quanto riguarderà la sfera organizzativa. Sarà ottimale qualche idea in più.

Toro: qualche piccola incertezza sul lavoro potrebbe non essere così 'leggera' come potrebbe apparire in un primo momento. Sarà necessario essere concentrati al massimo per conseguire i vostri obiettivi giornalieri.

Gemelli: avvertirete qualche mancanza sul lavoro da parte vostra, o semplicemente una situazione lavorativa che non vi lascerà molto campo libero sulle decisioni da prendere.

Fate attenzione ai dettagli.

Cancro: la vostra relazione avrà delle sorti migliori, questa settimana. Lunedì infatti avrete a che fare con una serenità maggiore e una grande volontà di fare qualcosa di divertente e romantico insieme.

Leone: pronti anche per il lavoro più faticoso, avrete a che fare con una mole di impegni molto grande ma che non smorzerà affatto il vostro entusiasmo e la vostra voglia di mettervi in gioco.

Vergine: una discussione sul lavoro potrebbe trasformare l'atmosfera di tranquillità che in questo periodo si stava decisamente 'stabilizzando'. Cercate di evitare le polemiche e proseguite con i vostri obiettivi.

Acquario ottimo

Bilancia: sarà una settimana di forte passionalità in campo amoroso, ma lo stesso entusiasmo lo impiegherete senza alcun dubbio anche nella sfera lavorativa con determinate situazioni alla vostra portata.

Scorpione: i primi segnali di romanticismo si affacceranno fin dal pomeriggio, con molta tenerezza a farla da padrone ed una eccellente capacità di dialogare senza 'scivolare' nella banalità oppure nell'incomprensione.

Sagittario: sarete molto attenti alla vostra particolare mansione, soprattutto alla cura quasi maniacale di dettagli e di accorgimenti che sicuramente miglioreranno il lavoro sia a voi stessi che ai colleghi.

Capricorno: avrete molta attenzione e cura all'aspetto sentimentale, quindi qualche piccola faccenda personale sarà abilmente accantonata in favore di un romanticismo ritrovato e che vi regalerà un umore più sereno.

Acquario: ottimo il lavoro, gli affari, ma anche gli investimenti anche quelli di piccola entità. Probabilmente dovrete fare i conti con un collega invidioso che vorrà ostacolarvi in qualche modo.

Pesci: arriveranno i guadagni, le remunerazioni, forse anche promozioni che daranno un giro di vite alla vostra situazione finanziaria. Evitate di commettere dei passi falsi su cui gli altri potrebbero speculare.