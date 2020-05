Per le previsioni astrali di mercoledì 20 maggio 2020 ci saranno delle battute d'arresto per molti segni dello zodiaco, fra i quali spiccheranno i nati dei segni dell'Acquario e del Capricorno.

Ottima l'intesa amorosa per i segni dello Scorpione e della Bilancia, meno entusiasmante per l'Ariete. L'equilibrio di coppia dei nati del Cancro finalmente avrà trovato solide basi. A seguire, l'Oroscopo della giornata, segno per segno.

Ariete in calo

Ariete: un calo delle energie potrebbe infierire sulla vostra attuale situazione sentimentale con qualche contrasto all'interno della coppia.

Evitate discussioni inutili e che racchiudono antichi fraintendimenti.

Toro: ancora molti successi sul lavoro vi indurranno a pensare di togliervi qualche sfizio personale. Dovreste fare attenzione a non essere troppo 'spendaccioni'.

Gemelli: la vostra posizione attuale sul posto di lavoro sarà presto in bilico, perciò dovrete fare in modo di dimostrare ciò che valete per non essere ripresi in modo così frequente. Concentratevi adeguatamente.

Cancro: avrete con il vostro partner la volontà di mantenere un equilibrio all'interno della vostra coppia, in modo da non cadere nella trappola del fraintendimento così troppo facilmente.

Sorprese in arrivo.

Ottimo l'umore dello Scorpione

Leone: intraprendere una così forte impresa lavorativa vi varrà sicuramente dei guadagni molto redditizi. Fate del vostro meglio anche sul livello comunicativo, dal momento che ora siete in netto contrasto con un collega.

Vergine: l'ambito economico sarà 'salvato' dalla vostra perspicacia e dalla vostra capacità di essere tenaci e sorprendenti, quando serve.

Dovrete per forza di cose essere meno celeri nel lavoro pratico.

Bilancia: la sintonia con il partner sarà in netto miglioramento, ma dovrete fare i conti con qualcuno che vicino a voi vorrà 'dividervi' creando scompiglio e causando qualche incomprensione presto debellata.

Scorpione: sarete di ottimo umore, nemmeno qualche intoppo sul fronte burocratico avrà il 'potere' di farvi gettare nel più completo sconforto.

Una serata davvero bollente vi attenderà con tanta tenerezza a far da sfondo.

Incertezze per il Capricorno

Sagittario: avrete una atmosfera con i colleghi davvero invidiabile, che vi porterà a progettare qualcosa di veramente sostanzioso e che potrebbe presto trasformarsi in una opportunità promozionale per molti.

Capricorno: ancora molte incertezze vi affolleranno la mente, quindi anche questa giornata sarà dedicata al relax, alla riflessione e nel frattempo a progettare a quali mosse dedicarvi nei prossimi giorni.

Acquario: avrete delusioni sul piano professionale che vi spingeranno a volervi confrontare per forza con i colleghi.

Così facendo, potreste entrare in conflitto molto facilmente e perdere la pazienza durante i momenti più salienti.

Pesci: finalmente vi rimetterete in carreggiata, creando molte opportunità progettuali ma anche qualche occasione per trovare lavoro o per incrementare i vostri guadagni in modo più semplice.