L'oroscopo della salute per i giorni 23 e 24 maggio è pronto a rivelare come sarà la vostra Salute in questo fine settimana. I nativi dell’Ariete devono contrastare la fame nervosa, mentre le persone del Toro devono fare molta attenzione agli sbalzi climatici. Nel dettaglio, l'astrologia applicata alle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, e le previsioni degli astri sulla salute per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo per sabato 23 e domenica 24 maggio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Tenete a bada la fame nervosa. Il nervosismo e l’ansia consumano davvero tante energie e questo non fa bene alla salute.

Cercate di rilassarvi, magari facendo una passeggiata in mezzo alla natura o in riva al mare, vi sarà di grande aiuto. Prima di andare a dormire, una tisana a base di erbe naturali potrebbe aiutarvi a prendere sonno. Un buon riposo e sarete al top.

Toro – Fate attenzione ai cambiamenti di temperatura. Meglio stare lontani dalle correnti d’aria, le vostre vie respiratorie potrebbero essere soggette a problemi e fastidi. In questo weekend il vostro livello energetico inizia a scendere e di conseguenza diventate molto nervosi. Cercate di rilassarvi e di ignorare le provocazioni, le tensioni non vi fanno bene.

Gemelli – In questo fine settimana le vostre energie sono al top. L’unico neo è l’insolita voglia di mangiare di tutto e di più, contrastate questa voglia aumentando l’attività fisica.

Sicuramente, sono davvero pochi i casi di Gemelli che mettono su peso. La maggior parte di voi brucerà le calorie con una vita ricca e frenetica.

Previsioni astrali del weekend 23-24 maggio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo weekend si fa sentire moltissimo la stanchezza accumulata nei giorni passati, ma queste 48 ore garantiscono un’ottima ripresa.

Non sottovalutate gli sbalzi di temperatura e i suoi effetti collaterali. Bevete molto e non esponetevi selvaggiamente al sole. I raggi solari di questo periodo non fanno male ma è sempre meglio proteggere la pelle, specie se è chiara. Evitate di fare le lucertole distese al sole per ore e ore.

Leone – Energia e forma al top per questo weekend.

Nonostante ci sia sempre qualcuno che cerca di farvi perdere la pazienza, sarete belli e anche di buon umore. Potrebbe essere un buon momento, dopo un lungo periodo di lockdown, per migliorare il vostro aspetto esteriore, magari praticando lo sport, mangiando in modo sano, prendendosi cura della propria persona, come andare dal parrucchiere o dall'estetista.

Vergine – Non siete al massimo della vostra forma fisica ma nemmeno al minimo. Le energie vanno e vengono, anche la forma fisica ha i suoi alti e bassi. Stando attenti ai cambiamenti d’aria, potreste trascorrere un weekend all'insegna della serenità. Siete, però, molto insoddisfatti del vostro aspetto esteriore. Non createvi fissazioni inutili e se siete insicuri, regalatevi un restyling completo di trucco e parrucco.

Astrologia del fine settimana: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se avete problemi di peso, purtroppo la situazione potrebbe non migliorare subito. In questi mesi di chiusura forzata avete esagerato a tavola e per questo motivo dovete rimettervi in riga. Potete mangiare con gusto senza eccedere con grassi e intingoli. Non trascurate lo spirito guerriero che avete dentro di voi e tornare in forma sarà un gioco da ragazzi.

Scorpione - Avete bisogno di rilassarvi per dimenticare le tensioni degli ultimi mesi e le discussioni legate a motivi familiari o personali. Se vi sentite spesso stanchi, il motivo potrebbe essere proprio questo. L'attività mentale frenetica e nervosa consuma energie.

In questo weekend recuperate le forze perdute.

Sagittario – Energici e in ottima forma, sembra difficile non vedervi alle prese con qualche forma di sport. Se siete pigri, in questi giorni non avete scuse, l'oroscopo v’invita a muovervi e a sgranchire i muscoli, anche con un’attività semplice ma salutare come camminare. È uno sport economico e alla portata di tutti e fa davvero bene a tutto l’organismo.

Salute, oroscopo del weekend: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo avete bisogno di pace e di evitare tensioni nervose. Questo stato d’animo potrebbe riversarsi in maniera negativa anche sulle vostre forze. Godetevi le cose che vi piacciono di più, gli interessi che sono di vitale importanza per voi.

Fate l’amore, mangiate in maniera equilibrata, fate sport e divertitevi con la massima cautela. Non è male come terapia d’urto, dopo un lungo periodo di lockdown.

Acquario – Si prospetta un ottimo fine settimana, avete grinta, energia e una grande voglia di impegnarvi nello sport e nel lavoro. Potreste sentirvi un pochino stanchi, forse vi sentite demotivati a causa di una delusione, che non vi fa chiudere occhio durante la notte. Rilassatevi prima di tuffarvi nel mondo dei sogni.

Pesci – Dopo un lungo periodo irritante, le energie tornano a invadere il vostro corpo, questo vuol dire che sarete più rilassati ma dovrete stare molto attenti a ciò che mangiate. Gelati, bevande zuccherate, consumati in grande quantità non sono salutari.

Meglio tanta frutta e acqua fresca ma non ghiacciata. Alimentazione curata e tanto sport sono la chiave della salute.