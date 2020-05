Nella giornata di martedì 26 maggio 2020 l'ambito sentimentale e affettivo sarà positivo per l'Ariete è per l'Acquario. Anche il Cancro avrà delle opportunità molto valide sul fronte amoroso. La tensione invece sarà parte della giornata del segno della Vergine.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Opportunità per il Toro

Ariete: ci saranno incontri che vi faranno battere il cuore e che vi regaleranno delle emozioni vere dopo tanto tempo. Avrete qualche pensiero nostalgico rivolto ad una situazione passata che alberga ancora nella vostra mente.

Toro: avrete delle opportunità imperdibili che vi consentiranno di fare affari molto remunerativi, quindi sarà bene essere preparati a capire quando sarà il momento giusto per poter progettare la prossima mossa.

Gemelli: avrete molta più autostima e fiducia verso il vostro operato, ma dovrete fare i conti con qualche piccolo problema legato all'aspetto burocratico che dovrà essere rivisto.

Cancro: avrete molte opportunità di far fiorire un amore appena nato, e per le coppie già navigate ci sarà un aumento sensibile della complicità erotica e sentimentale. Alcuni progetti dovranno attendere.

Leone: avrete molte idee da mettere a frutto, purtroppo però dovrete attendere il momento propizio per potervi garantire un guadagno che sappia soddisfare le vostre esigenze. La riflessione sarà alla base delle vostre mosse.

Vergine: ci saranno delle tensioni. Non avrete molte alternative di fronte ad una situazione familiare che richiederà un forte rigore, ma dovrete cercare di non essere troppo intransigenti perché potreste sortire l'effetto contrario.

Bilancia spossata

Bilancia: avvertirete molta stanchezza, ma gli impegni lavorativi saranno molti, e l'unica cosa che vi resterà da fare sarà tenere duro ancora per un po'.

Scorpione: l'impegno da parte vostra non manca, ma avrete ancora molta strada da fare per ottenere qualche risultato che non sia così scarso come nelle scorse giornate.

Prendetevi una pausa.

Sagittario: purtroppo il nervosismo per alcuni affari non andati molto bene e lo stress in accumulo di queste ore potrebbe essere una vera e propria problematiche. Sarà possibile superare il tutto con un po' di dialogo con gli amici.

Capricorno: ci saranno momenti in cui purtroppo i progetti non saranno molto remunerativi, e potreste facilmente incorrere in errori che in altre occasioni avreste potuto evitare.

Acquario: sarete concordi con le argomentazioni dei colleghi e dei familiari. Sicuramente avrete una serenità molto più forte nell'ambiente affettivo rispetto a quello sul campo economico.

Pesci: potreste non avere tutte le carte in regola per un affare molto difficoltoso da portare avanti, però potreste prepararvi adeguatamente per uscirne comunque vittoriosi.