L'Oroscopo del giorno 4 maggio 2020 è pronto a mettere in campo le nuove previsioni zodiacali di lunedì. L'Astrologia, in questo contesto sarà applicata in esclusiva ai sei segni dello zodiaco compresi da Bilancia a Pesci: curiosi di scoprire come sarà il prossimo inizio settimana?

Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente, prescelti ovviamente tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella predetta sestina, ad essere al centro dell'attenzione anche per merito di ottime effemeridi, tre soli segni.

Il migliore, la Bilancia, pronosticata al "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel segno, con Scorpione e Capricorno ambedue a cinque stelle, tutti fortunati in amore e nel lavoro. Pronti a scoprire come sono stati valutati i restanti segni? Bene, iniziamo pure a dare seguito a quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 4 maggio, non prima però di aver dato il meritato spazio alla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 4 maggio 2020

La fortuna in amore e nel lavoro è pronta a girare in vista del prossimo lunedì.

Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. In questo caso, dunque, non c'è nulla di meglio se non dare una sbirciata alla nostra nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 4 maggio 2020. Visto che è stato già messo in chiaro una parte del possibile andamento riservato dall'Astrologia al periodo in esame, adesso rimane solo da svelare definitivamente il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: NESSUNO.

L'oroscopo del 4 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: top del giorno. La giornata del 4 maggio sarà brillante ed altamente promettente in campo sentimentale per voi nativi.

La Luna in Bilancia garantirà successo e nuove opportunità su cui contare. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, belle notizie in arrivo: la fortuna vi assisterà di sicuro se siete già in coppia: potrebbero arrivare anche occasioni capaci di offrire su un piatto d’argento una bella sorpresa! Qualcuno poi sarà in grado di ribaltare una situazione difficile che fino a ieri lo vedeva in svantaggio. Single, vi sentirete completamente in sintonia col vostro mondo interiore sapendo esattamente cosa vi serve per essere felice e anche come ottenerlo. Se vorrete, potrete, servirà solamente darsi da fare.

Le previsioni del giorno nel lavoro indicano tanta positività: con l'aiuto delle stelle e del buon fiuto per gli affari potreste raggiungere traguardi ragguardevoli. Qualcuno tra questi vi permetterà di osare investimenti anche importanti.

♏ Scorpione: ★★★★★. In programma un inizio settimana quasi perfetto e ben messo per quanto riguarda sia i sentimenti che la parte professionale. La giornata di lunedì pertanto, annuncia ottime chance per quanto concerne l'amore. Specialmente in ambito affettivo, dunque, avrete modo di chiarire molte cose. In coppia specialmente, questo giorno sarà molto particolare: verrà gestito dai più con passione e voglia di coccole.

Il consiglio è quello di iniziare fin da adesso a programmare luoghi romantici in vista di una prossima fuga romantica a due. Single, l'oroscopo del giorno per voi che cercate ancora l'altra metà della mela invita a prepararsi: molto presto le stelle giocheranno tutte a vostro favore, non dovrete nemmeno impegnarvi troppo per riconoscere l'amore, servirà solo andargli incontro. Nel lavoro, calma: una momentanea situazione di emergenza richiederà impegno, sangue freddo e molta abilità. Tenete duro e i risultati di certo renderanno meno grama la giornata.

♐ Sagittario: ★★★. Partirà con una velocità ridotta questo vostro lunedì d'inizio settimana.

In amore, il vostro umore vedrà diversi alti e bassi: nella seconda parte della giornata sarà raggiante, nella mattinata, invece, un'ombra di malinconia potrebbe smorzare il vostro entusiasmo. In coppia, certamente fare meno cose possibili (o almeno provateci!), tutto qua. In generale potrebbero arrivare piccoli problemi nel rapporto: tenderete a chiedere molto e, nel contempo, a dare molto di meno: se davvero fosse così, cambiate atteggiamento, ok? Single, questo lunedì fareste meglio a non perdere tempo ma impiegatelo per mettere a punto nuovi progetti a scopo affettivo. Inutile sprecare energie in relazioni "impossibili" che, quasi sicuramente, non andranno a finire bene (e lo sapete).

Il consiglio è il solito: attendere tempi migliori. Nel lavoro, le previsioni zodiacali per il segno del Sagittario invitano ad essere concreti e realisti. Vietato dunque lasciarsi abbagliare dalle impressioni o farsi catturare da assurde "manie emulative", come qualcuno vorrebbe faceste.

Astrologia del giorno 4 maggio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì indicano un ottimo periodo: potreste ricevere delle notizie certamente allettanti. Diciamo pure che sarete circondati da un'aura così intensa e accattivante che, a conti fatti, sarebbe quasi impossibile resistere al vostro fascino.

In amore, pronti a raccogliere eventuali frutti da azioni fatte in precedenza? Se il rapporto di coppia è stabile e felice, vivrete senz'altro un momento di autentica euforia. Avrete i numeri giusti per ottenere ciò che desiderate, dovete solo credere di più in voi stessi: ascoltate chi vi incoraggia e non chi, per invidia, prova a tapparvi le ali, ok? Single, avrete l’imbarazzo della scelta ma non adesso: molto presto troverete qualcuno degno del vostro amore. Cercate di puntare tutto su una persona che vi capisca, che sappia ascoltare e con la quale possiate condividere gioie ma anche dolori.

Nel lavoro, potrete facilmente accorgervi che la soluzione a molti dei vostri problemi è sempre stata a voi vicinissima, soltanto che il vostro sguardo cercava da un’altra parte.

♒ Acquario: ★★★★. Si preannuncia un lunedì non troppo facile da portare a termine, anche se avrà i contorni della giornata positiva. In amore, nel rapporto potrebbe mancare qualche colpo: primi timidi segni di crisi? Se davvero fosse così, gran parte della colpa potrebbe essere vostra: dedicate poco tempo ai sentimenti e alla persona amata e questo non va bene ai fini della buona relazione. In generale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, solo lasciandosi cadere nella dolce trappola del piacere, anche subendo positivamente l'influsso passionale, ritornerà l'armonia; poi la stabilità raggiunta farà il resto.

Lasciatevi trasportare dalla piacevolezza delle gioie affettive e godetevi ogni attimo della vita di coppia. Single, nei prossimi mesi potrebbero nascere rapporti capaci di fiorire con grande rapidità, procedendo spediti verso la giusta conclusione. Saranno lontane quelle storie che si trascinavano da mesi senza sfociare in nulla di concreto: da ora in poi tutto cambia... Nel lavoro invece, specialmente in campo professionale, dovreste cercare di mettervi un po' di più in evidenza. Cercate di rafforzare la vostra posizione agli occhi, se non dei vertici aziendali, almeno del diretto superiore.

♓Pesci: ★★★★. Giornata d'inizio settimana buona. Secondo l'oroscopo del giorno 4 maggio riguardo l'amore, cercate di comprendere che, per essere felici, non è sempre necessario fare qualcosa di sconvolgente ma basta anche un piccolo gesto, purché arrivi dal cuore. Il vostro sorriso può essere una potentissima "bacchetta magica", alla pari di un'abbraccio inatteso: ogni tanto, per non dire spesso, fatelo, vi semplificherà la vita. Se single invece, la giornata d'inizio settimana andrà discretamente in amore: sappiate che la fortuna potrebbe bussare molto presto alla porta del cuore in primis a iniziare dai nati in seconda decade.

Un buon consiglio? Rilassatevi, siate meno sospettosi e godetevi il sole di questi primi giorni di maggio: tra poco non sarà più vietato passeggiare in libertà, fare jogging o andare in bici al parco. Nel lavoro, giornata abbastanza in linea con le attese, anche se sarà da tenere leggermente in considerazione viste le quattro stelle. Anche se con fatica, sarà possibile sbloccare alcuni intoppi burocratici. Non trascurate un’amicizia, potrebbe aiutarvi a raggiungere ciò che più desiderate.