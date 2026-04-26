Le novità per questo maggio 2026 riguarderanno prevalentemente i segni di terra e di aria.

L'oroscopo suggerisce al segno del Toro di spingere sull'acceleratore per poter ottenere la propria indipendenza. Il rapporto dell'Acquario con il denaro migliorerà sensibilmente. Lo Scorpione avrà guadagni molto promettenti.

Classifica dell'oroscopo per le prime posizioni

1° Toro: finalmente riuscirete a spiccare il volo e vi guadagnerete l'indipendenza. Maggio sarà un mese di rinnovamenti, di aumenti e anche di una autostima maggiore. La consapevolezza di ciò che siete in grado di fare vi darà parecchie soddisfazioni, stando alle previsioni dell'oroscopo.

2° Acquario: nel mese di maggio sarete estremamente equilibrati con il denaro, contro ogni previsione. La creatività sul lavoro però vi spingerà verso un andamento promettente. I guadagni vi permetteranno di togliervi molti sfizi lasciati nel cassetto a lungo.

3° Sagittario: farete tesoro di alcuni consigli che vi daranno sul lavoro. Anche se non mancherà il vostro tocco, nelle questioni finanziarie vi comporterete nel modo più chiaro e sereno possibile. Ci saranno molte giornate fortunate, soprattutto dei fine settimana.

4° Scorpione: i guadagni saliranno vertiginosamente. Le novità lavorative potrebbero essere a portata di mano per chi sta aspettando una risposta. Avrete molto tempo libero a disposizione per poter fare viaggi brevi.

La fortuna vi aiuterà a spazzare via tutte le vostre situazioni complicate.

5° Vergine: gli obiettivi per cui avete tanto lavorato ora diventeranno traguardi. Arriverete ad ottenere molto denaro che vi permetterà di togliervi sfizi, oltre che vivere più comodamente. Se siete studenti, il vostro percorso di studi vi regalerà emozioni inaspettate.

6° Capricorno: le energie si bilanceranno in modo ottimale con i sacrifici. Però entro il mese di maggio le ricompense saranno enormi. Sicuramente di tanto in tanto l'umore non sarà dei migliori, ma ci vorrà poco per poter ribaltare la situazione a vostro favore.

La seconda parte

7° Gemelli: tornerete ad avere un atteggiamento molto più sereno sul posto di lavoro.

Le responsabilità potrebbero aumentare, ma la calma e la serenità potrebbero fare la differenza. Con i colleghi si creerà inaspettatamente una connessione al di fuori di ogni aspettativa.

8° Ariete: avrete la possibilità di prendere una decisione importante per i vostri affari, ma la cautela in questo mese sarà fondamentale. Il risparmio sarà la colonna su cui poggerà la vostra quotidianità. Sul lavoro avrete poca cura dei dettagli, molto probabilmente a causa di qualche pensiero in più.

9° Bilancia: la situazione lavorativa di questo mese vi aiuterà a comprendere meglio anche e soprattutto voi stessi e come vi approcciate agli altri. La vostra creatività sarà molto promettente, ma le energie e per esteso il vostro corpo avranno bisogno di una pausa di tanto in tanto.

10° Leone: secondo l'oroscopo, il vostro segno zodiacale risentirà moltissimo della fatica a cui ha dovuto sottoporsi nei mesi precedenti. Lascerete da parte le questioni poco rilevanti e concentrarvi meglio sulle vostre mansioni. Entro la fine del mese vedrete dei frutti considerevoli.

11° Pesci: avrete un momento di demoralizzazione molto forte. Sarà il caso di organizzare meglio le vostre giornate e di non lasciare andare a vuoto quel po' di energie che vi restano. La salute sarà da salvaguardare, soprattutto dal punto di vista energetico.

12° Cancro: secondo quanto previsto dall'oroscopo, sul lavoro si instaureranno dinamiche che con il passare del tempo non riuscirete più a sopportare. Sarà difficile per voi comprendere gli altri e farvi comprendere a vostra volta.