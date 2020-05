È arrivata la stagione estiva con il mese di giugno 2020. Scopriamo come cambierà la situazione planetaria per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete. Leggiamo le previsioni astrologiche con l'amore, il lavoro e la salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 30 giugno 2020. L'ultimo mese non è stato semplice da gestire soprattutto per quel che ha riguardato il settore professionale, ma anche sentimentale. Nonostante Venere fosse in buon aspetto nel segno, è mancata la forza tale da risollevarsi da alcune crisi vissute nei mesi precedenti. Quello di giugno, sarà un mese particolarmente importante per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Non mancherà la forza soprattutto a livello salutare, se ci sono stati dei problemi, riuscirete a riprendervi e a ottenere risultati dalle cure iniziate. Un periodo in cui bisogna essere particolarmente prudenti sarà quello compreso nella terza settimana del mese. In amore c'è un lieve recupero, me le coppie dovranno comunque prestare attenzione al rapporto, che potrebbe essere in tensione. In campo professionale, con Saturno che torna in aspetto dissonante, alcuni progetti potrebbero rimanere in attesa. Leggiamo di seguito le stelle dettagliate che riguardano il campo lavorativo e quello sentimentale per i nati sotto il primo segno zodiacale.

Oroscopo giugno: amore e lavoro dell'Ariete

A livello sentimentale, con l'arrivo della stagione estiva, le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto dei momenti particolarmente difficili, potranno pensare e migliorare il proprio rapporto.

Non mancherà agitazione, soprattutto nella seconda parte del periodo. Cercate di essere prudenti e riflettete prima di compiere un'azione che potrebbe risultare un danno per il vostro rapporto e quindi per i vostri sentimenti. Molti sono i nati sotto questo segno che hanno bisogno di certezze da parte del partner.

Con Venere in aspetto interessante alcune situazioni potranno migliorare. Marte nel mese di luglio entrerà nel segno, cercate quindi di gestire bene le problematiche in questo primo mese estivo, altrimenti potrebbero insorgere dei nervosismi non semplici da gestire.

A livello lavorativo, come già anticipato, Saturno sarà in aspetto dissonante.

Rimane comunque un periodo importante per portare avanti dei progetti, ma non tutti potranno godere di un esito soddisfacente. Con la parte centrale del periodo arriveranno delle buone notizie, l'importante è che voi riusciate ad impegnarvi per poter cogliere delle occasioni e guadagnare anche più di quanto pensavate, riequilibrando così anche la sfera economica. In generale, bisognerà puntare nella prima parte del mese.