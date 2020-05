Il sesto mese dell'anno è arrivato. Scopriamo come gestirà e affronterà il mese di giugno il segno zodiacale del Toro, in base alle influenze dei pianeti e delle stelle. Di seguito le previsioni astrologiche e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute, compresi i consigli per gestire al meglio il periodo. Gli ultimi mesi sono stati faticosi per tutti i segni e anche i Toro hanno vissuto delle giornate particolarmente agitate e nervose. Alcune situazioni sono rimaste in stand-by, nonostante le grandi responsabilità che pensavate di avere. Non sono mancate indecisioni, riguardanti quale strada prendere.

In amore non siete stati in grado di fare delle scelte definitive, nonostante il transito del Sole abbia favorito i rapporti.

Nel mese di giugno, dovreste affrontare delle situazioni comunque complesse e il recupero non sarà totale per voi. In particolare le prime settimane del mese a livello fisico vi sentirete particolarmente sottotono. Cercate di trovare del tempo per voi stessi e comprendere ciò che vi fa stare bene. In amore, con l'ultima parte del periodo il Sole inizierà un transito e i rapporti potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti. In campo lavorativo, vi sentirete pronti a prendere delle decisioni riguardanti possibili attività. Leggiamo nel dettaglio le stelle e l'oroscopo riguardante il campo amoroso e quello lavorativo per il segno del Toro.

Oroscopo giugno: amore e lavoro del Toro

Le stelle saranno favorevoli in campo sentimentale, in particolare nell'ultima parte del periodo. Quello sarà un buon momento per parlare con il partner e comprendere che tipo di rapporto si vuole portare avanti. È possibile che facciate dei progetti rilevanti come un matrimonio o una convivenza.

A livello familiare è possibile che nascano delle discussioni, riguardanti anche la casa, me nulla che non possa essere risolto. In questo periodo di inizio estate sarà possibile, per i single, fare dei nuovi incontri, anche chi ha vissuto delle difficoltà negli ultimi tempi riuscirà a guardare avanti.

La situazione migliorerà ulteriormente con l'arrivo di luglio, quando Venere sarà in aspetto intrigante.

Nel lavoro, Giove e Saturno sono dalla vostra parte, vi proteggono e influenzano la possibilità di nuovi contatti professionali. Il periodo da sfruttare in questo campo sarà l'ultima settimana del mese, quando potrete mettervi in gioco. Con l'arrivo dell'estate le scelte non prese nei mesi precedenti, potranno essere fatte con sicurezza. Le tensioni non saranno completamente superate, questo infatti avverrà nel prossimo mese, quando sarete ancora più determinati nel portare avanti le vostre idee.