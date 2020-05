Inizia il mese di giugno 2020. Scopriamo come andrà la settimana dall'1 al 7 giugno per tutti i segni zodiacali. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale la situazione migliora rispetto agli ultimi giorni di maggio. Sarà possibile recuperare un rapporto ed esprimere i propri sentimenti. Anche i single potrebbero fare incontri importanti. Nel lavoro i progetti iniziano lentamente a proseguire, ma è necessario un nuovo equilibrio per poter far funzionare il tutto.

Toro: con Giove favorevole, in campo amoroso arriveranno delle conferme.

Qualcuno potrà fare delle scelte importanti per il proprio rapporto. In campo lavorativo, la parte centrale della settimana non sarà semplice da gestire, dovrete cercare di creare un rapporto costruttivo con i collaboratori.

Gemelli: con Venere nel segno fino ai prossimi mesi, potrete provare a mettervi in gioco. Bisognerà fare attenzione alle relazioni del passato che ancora non sono state concluse, evitate scontri in particolare nel weekend. In campo lavorativo, ultimamente molti sono stati i problemi, qualcuno dovrà rivedere le proprie strategie.

Cancro: nel lavoro, l'inizio della settimana sarà caratterizzato da agitazione. Un recupero ci sarà con il concludersi del periodo, cercate di fare le cose con calma.

In campo sentimentale, è possibile che sorgano delle preoccupazioni soprattutto a livello familiare, dovrete capire come comportarvi con il partner.

Leone: a livello lavorativo, cercate di mantenere i nervi saldi. La settimana nel complesso sarà positiva, potrà arrivare una bella notizia con l'inizio del weekend.

In campo amoroso, potrebbero arrivare dei ripensamenti.

Vergine: ci saranno delle buone intuizioni nella parte centrale del periodo, ma nel weekend bisognerà prestare attenzione e rivedere delle situazioni. In campo lavorativo, con Venere e Marte in opposizione non sarà semplice gestire alcune cose.

In amore, cercate di proseguire con ottimismo, ma non mancheranno polemiche.

Astrologia della settimana per tutti i segni

Bilancia: con Venere e Saturno favorevoli, in amore potrebbe risvegliarsi la passione. A inizio della settimana è possibile che nascano comunque delle discussioni. Nel lavoro, con Mercurio contrario, ci saranno delle difficoltà, cercate di muovervi con attenzione senza esagerare.

Scorpione: siete in cerca di una tranquillità che però è complessa da raggiungere, non mancheranno comunque intuizioni nella parte centrale del periodo. Nel lavoro è possibile che arrivi una notizia decisiva nel corso di questa prima settimana del mese di giugno. A livello sentimentale, ci saranno delle scelte importanti da affrontare per la coppia.

Sagittario: in questa settimana vivrete dei momenti di tensione a livello sentimentale. Gli ultimi tempi sono stati complessi per voi e ancora è difficile recuperare il proprio rapporto. Nel lavoro è un momento in cui dovrete riflettere per comprendere come proseguire i vostri progetti. Giornate migliori quelle del weekend.

Capricorno: con Giove che transita nel segno, in campo sentimentale potreste chiarire alcune situazioni. Le coppie che però sono in crisi da tempo è difficile che troveranno miglioramenti nell'immediato futuro. In campo professionale, la settimana sarà sottotono, ma riuscirete a fare le vostre richieste.

Acquario: Venere nel segno, in campo sentimentale cercate di esprimere i vostri sentimenti per poter portare avanti il vostro rapporto.

Alcuni problemi potrebbero sorgere nelle relazioni in corso da molto tempo. In campo lavorativo, nella parte centrale del periodo la vostra pazienza potrebbe crollare. Le giornate migliori saranno quelle del weekend.

Pesci: nel lavoro potrebbero arrivare delle conferme, la situazione lavorativa migliora rispetto alle settimane precedenti. In amore, rimangono delle difficoltà e dei problemi da dover affrontare, state vivendo una fase di conflittualità.