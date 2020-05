Ha avuto inizio il mese di maggio. Grande la curiosità di scoprire come andrà questo periodo per il segno zodiacale del Toro. Leggiamo le stelle riguardanti il settore sentimentale, professionale e salutare per il secondo segno zodiacale nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 maggio 2020. Nelle ultime settimane, con il Sole favorevole, anche a livello salutare, siete riusciti a ritrovare la positività perduta. A livello amoroso, con Venere nel segno è stato possibile andare oltre, senza più pensare alle situazioni riguardanti il passato.

In campo professionale, nonostante la situazione, ci sono state delle opportunità e la possibilità di avviare dei piccoli progetti.

Astrologia per il mese di maggio

Maggio, sarà un mese particolarmente agitato e nervoso per voi. Alcune situazioni professionali potrebbero gravare sulla vostra serenità. In particolare, nella prima settimana del mese, alcune responsabilità potrebbero particolarmente pesarvi. L'importante è che riusciate ad affrontare le problematiche che si presenteranno in modo sereno, per poter trovare delle soluzioni vincenti.

In particolare, nella metà del mese, qualcuno potrebbe ritrovarsi ad essere indeciso riguardo ad alcune decisioni da prendere. In amore, il Sole transita nel segno, alcune relazioni potrebbero comunque essere messe in discussione, soprattutto quelle di vecchia data. Nel lavoro, con Mercurio e Giove favorevoli, è probabile che nonostante le tensioni possiate ottenere dei piccoli vantaggi. Leggiamo di seguito l'Oroscopo dettagliato riguardante il settore professionale e quello sentimentale dei nati Toro per il periodo di maggio.

Oroscopo maggio: lavoro e amore per il Toro

In campo sentimentale è importante che teniate le situazioni sotto controllo. Diverse le questioni che dovrete mettere in discussione, cercate però di tenervi lontano da tensioni, soprattutto quelle provenienti dall'esterno. Ci saranno delle scelte da fare, per questo sarà fondamentale l'apporto del partner o comunque degli affetti che avete al vostro fianco.

Nel mese di giugno, i sentimenti saranno favorevoli, si creeranno delle buone situazioni per poter parlare d'amore, e sarà possibile anche parlare di progetti, come la convivenza.

In campo professionale, sentite l'esigenza di iniziare dei nuovi progetti, questo però probabilmente non è il momento più adatto a prendere delle iniziative. Se dovessero arrivare delle proposte, cercate di riflettere al meglio, evitando di lasciare il certo per l'incerto. Le tensioni di questo periodo sono comunque passeggere, gestite quindi al meglio le agitazioni, che ci saranno in particolare nella terza settimana del mese.