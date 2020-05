Siamo già entrati nel vivo del mese di maggio e l'Oroscopo sembra essere parecchio generoso con buona parte dei segni dello zodiaco. Sicuramente l'umore generale non sarà dei migliori data la situazione generale, ma ci potrebbero essere comunque delle sorprese inaspettate dietro l'angolo. A tal proposito, infatti, l'Ariete potrebbe ricevere una proposta lavorativa parecchio interessante, mentre la settimana non sarà altrettanto positiva per lo Scorpione che dovrà affrontare parecchie controversie in famiglia.

Approfondiamo dunque tutti i dettagli sulle previsioni dell'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio 2020.

L'oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: l'oroscopo è molto generoso con voi per questa settimana. Infatti, oltre ad essere particolarmente in forma, riceverete una proposta lavorativa davvero interessante da valutare con attenzione. Inoltre, con la vostra ottima vitalità ritroverete l'energia giusta per un allenamento corretto.

Toro: le stelle influenzeranno molto il vostro comportamento e le vostre emozioni in questa settimana.

Dovreste sfruttare l'energia positiva che vi circonda per migliorare la qualità della vostra vita e raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati ad inizio anno.

Gemelli: l'oroscopo prevede una settimana piena di riflessioni, dovrete anche impegnarvi di più, sia nello studio che al lavoro. Inoltre, vivrete delle montagne russe di emozioni che vi permetteranno di conoscervi meglio. Riuscirete a riflettere molto sulla vostra vita e riprenderete in considerazione delle vecchie amicizie.

Cancro: cercate di non stressarvi questa settimana e concedetevi la possibilità di divertirvi un po'. Abbiate il coraggio di cambiare la vostra routine e sperimentare cose nuove, attraverso un corso online, un hobby o persone con le quali non vi siete mai dati l'opportunità di parlare.

Leone: l'oroscopo prevede grandi cambiamenti per voi, infatti vi concentrerete molto sulle responsabilità che avete.

Le vostre energie influenzeranno positivamente l'umore delle altre persone. In amore spariranno finalmente i dubbi e la gelosia delle ultime settimane.

Vergine: in questi sette giorni avrete più comunicazione con gli amici e vi riposerete un po' dallo stress e dalle emozioni contrastanti vissute negli ultimi tempi. Avrete alcuni conflitti con la famiglia, l'importante è essere onesti e dire loro ciò che vi disturba.

Oroscopo settimanale: da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'oroscopo sembra prevedere sentimenti contrastanti per i Bilancia. In questa settimana, infatti, vi renderete conto che dovete fare le cose per voi stessi e non per gli altri.

È tempo di lasciare andare ciò che da tempo vi fa male. Per quanto riguarda l'amore, dovete prendere l'iniziativa, a volte è meglio mettere da parte l'orgoglio.

Scorpione: la vostra vita sta cambiando parecchio e voi dovete imparare a gestirla. La settimana sarà da un lato molto produttiva ma dall'altro vivrete dei forti contrasti e controversie in famiglia che modificheranno del tutto il vostro umore. Solo l'intervento di una persona cara vi farà tornare il sorriso.

Sagittario: abbiate fiducia in voi stessi e ascoltate le vostre intuizioni, senza agire d'impulso. Sarete in una nuvola di energia e vitalità, cogliete l'occasione per svolgere varie attività nuove.

Inoltre, cercherete di aiutare di più la famiglia e di vivere con loro e non stare tutto il giorno nella vostra stanza.

Capricorno: durante la settimana uscirete dalla vostra zona di comfort, ma non stressatevi troppo o vi farà male. Smettete di aver paura delle cose, fidatevi di voi stessi e cercate di fare ciò che desiderate. Riuscirete ad incontrare nuovamente il vostro partner e questo vi metterà molta allegria.

Acquario: vi sentirete più sicuri di voi in questa settimana, approfittate di queste buone energie. L'oroscopo prevedere un momento di sincerità con i vostri amici e preferirete anche trascorrere più tempo con la vostra famiglia.

Portate avanti dei progetti importanti.

Pesci: dovrete affrontare vari ostacoli in questo periodo e vi sentirete più stanchi del solito, ma dovete andare avanti. Con la famiglia dovete essere onesti, dire ciò che eventualmente vi disturba e anche cercare di aiutare di più, in modo che le cose vadano meglio. Inoltre l'oroscopo vi vede un po' paranoici su alcune cose, dovrete rilassarvi.