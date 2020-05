L’Oroscopo del nuovo mese lascia presagire una prima metà alquanto movimentata, scandita dall'opposizione di Mercurio, Urano, Saturno, Sole e Marte. Potrebbero dunque nascere contrasti e problematiche, soprattutto in ambito lavorativo dove potrebbe già esserci una situazione di disagio e insoddisfazione. Al contrario è un momento più vantaggioso in amore, le stelle sono dalla vostra parte e promettono belle emozioni. Per il fisico potrebbe essere un momento faticoso, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e malesseri, soprattutto a denti e ossa.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo consolato del mese di maggio 2020 per il segno del Leone, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per il segno del Leone

Amore: come anticipato, la prima metà del mese si presagisce alquanto faticosa e agitata, a causa di un quadro astrale contrastante, in cui è forte l’opposizione di Sole, Mercurio, Urano, Saturno e soprattutto Marte. Un atteggiamento eccessivamente geloso e possessivo potrebbe rovinare un rapporto già in crisi o creare problematiche anche dove non ce ne sono.

Anche i rapporti familiari potrebbe risentire dell’opposizione degli astri, dunque non mancano contrasti e discussioni anche in tal senso. A partire dal giorno 13 quando Marte entra in Pesci il cielo si rischiara e torna l’armonia, le problematiche potranno essere risolte e la passione ritrovata.

Lavoro: l’opposizione dei pianeti rende la prima metà del mese alquanto faticosa. Le stelle consigliano di prestare attenzione, soprattutto alla guida e nel maneggiare attrezzi pericolosi o fili elettrici.

Anche nel rapporto con i colleghi potrebbero nascere delle divergenze, qualcuno potrebbe vedersi rifiutare una proposta o potrebbe veder fallire un progetto in cui aveva investito molto. L’oroscopo di maggio 2020 consiglia cautela in ambito economico, meglio evitare le spese superflue e cercare di far quadrare i conti. La seconda metà del mese è più positiva della prima, si può recuperare e trovare dei chiarimenti.

Salute: la prima metà del mese di maggio si rivela faticosa per il fisico e la mente, non mancano i momenti di nervosismo e tensione, così come i momenti di stress e malumore. Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici, soprattutto a denti e ossa. Potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo specialistico. A partire da giorno 13 è possibile recuperare, le stelle riprendono a sorridervi e anche il fisico ne può trarre giovamento. È il momento ideale per migliorare il proprio stile di vita, praticare dello sport e curare l’alimentazione.