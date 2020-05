La settimana è entrata nel vivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di giovedì 14 maggio dell'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute.

Ariete: giornata di recupero professionale, cercate di organizzare le situazioni con calma. In campo sentimentale, non mancheranno dei nervosismi, anche se con Mercurio e Venere favorevole potrebbe tornare la voglia di amare.

Toro: con Mercurio favorevole in campo sentimentale la situazione potrebbe rivelarsi interessante. Nel lavoro, potrete fare delle richieste, sarete ascoltati. A livello psicofisico, prendetevi cura di voi stessi.

Gemelli: in campo sentimentale, in questa giornata, potreste fare dei passi avanti importanti nei confronti della persona alla quale tenete. Nel lavoro potrebbero arrivare presto delle soluzioni. La situazione astrologica vi aiuta, in arrivo anche dei cambiamenti.

Cancro: cercate di mantenere la calma e siate prudenti soprattutto nella parte iniziale della giornata. A livello amoroso, cercate di evitare dei conflitti. Nel lavoro, non mancherà la forza.

Leone: nel lavoro, in questa giornata, dovrete ritrovare una maggiore stabilità. Le situazioni si evolvono velocemente. In campo amoroso, giornata sottotono, ci sono delle tensioni da dover controllare.

Vergine: per i nati sotto questo particolare segno, torna un po' di agitazione.

In amore, non sarà semplice mantenere il controllo. A livello professionale, periodo di stanchezza.

Astrologia del giorno per tutti i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro, dovrete affrontare delle situazioni nuove, da saper gestire. A livello sentimentale, questa giornata sarà positiva, soprattutto per chi ha vissuto una crisi.

Scorpione: situazione astrologica complicata per quel che riguarda il settore sentimentale. Nel lavoro alcune questioni potrebbero risultare difficili da gestire.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno, ci saranno delle agitazioni a livello professionale. Alcune questioni vanno tenute sotto controllo.

Qualcuno potrebbe anche pensare di togliervi alcune responsabilità. In campo amoroso, avete bisogno di tranquillità.

Capricorno: in questa giornata alcune collaborazioni possono migliorare. Per i sentimenti, tornano emozioni positive. Nel lavoro, cercate di organizzare al meglio le situazioni per un futuro successo.

Acquario: Luna in buon aspetto insieme a Venere, non mancheranno opportunità sentimentali quindi non evitate conoscenze. Nel lavoro, potrete sfruttare delle occasioni.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, giornata di recupero, soprattutto sotto l'aspetto psicofisico. Evitate di fare scelte azzardate in campo professionale. In amore non sarà facile gestire alcuni rapporti.