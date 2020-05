La fine del mese di maggio sta per avvicinarsi ed anche il suo penultimo weekend sarà in grado di sorprendere qualcuno. Un oroscopo a dir poco strepitoso riuscirà a portare il sorriso sulle labbra di molti, mentre per i più sfortunati non farà altro che toccare qualche piccolo tasto dolente. Come nel caso dei nati sotto al segno della Vergine, questo mese non è tra i migliori ed il fine settimana porterà qualche notizia non proprio positiva. Il segno del Cancro, invece, riuscirà a recuperare le energie perdute nel corso dei giorni precedenti per poterle riutilizzare nella nuova settimana. Il fascino dell'Acquario gli permetterà di raggiungere i propri scopi, così come lo Scorpione potrà finalmente godersi qualche giornata piena di felicità.

Tutto sommato, tralasciando qualche piccolo intoppo, quello in arrivo è un periodo decisamente positivo per molti.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - il segno dell'Ariete rientra tra quei segni che, in un weekend come quello che sta per avvicinarsi, saranno baciati dalla fortuna. Potrebbero sopraggiungere nuove opportunità sia in ambito lavorativo che in amore, specialmente per coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Attenzione quindi a non escludere probabili occasioni.

Toro - il pieno di energie è già stato fatto e adesso non resta che sfruttarlo al meglio. Qualche fugace nota di stress potrebbe intaccare il quieto vivere delle prossime giornate, ma il temperamento e la pazienza di questo segno gli permetteranno di affrontarlo senza troppe preoccupazioni.

Attenzione a non esagerare.

Gemelli - un oroscopo migliore di questo non lo si poteva certo immaginare. La fortuna ha deciso di accogliere i Gemelli tra le proprie braccia, aggiungendoli al gruppo dei favoriti per il fine settimana. Attenzione alle varie proposte che si potrebbero ricevere: dietro ad una di queste può celarsi una irripetibile opportunità.

Cancro - come è già stato anticipato, i nati sotto al segno del Cancro attraverseranno un periodo di recupero in cui le energie spese durante i giorni precedenti verranno ricaricate. L'avvicinarsi sempre più repentino dell'ultima settimana di maggio fa crescere la preoccupazione nel non riuscire a raggiungere i propri obiettivi in tempo.

Meglio respirare a fondo ed organizzare meglio le proprie giornate.

Leone - anche il Leone rientra tra i segni maggiormente fortunati del periodo. In amore non ci sarà di cui lamentarsi e sul lavoro, nonostante qualche piccola incomprensione con i colleghi, si potranno raggiungere ugualmente ottimi risultati.

Vergine - sfortunatamente, i nati sotto a questo segno continueranno ad attraversare questo periodo buio senza sapere quando finirà. La speranza potrebbe venire meglio e per questo motivo è opportuno riuscire ad alimentarla in qualche modo. Attenzione a non abbandonarvi a voi stessi, una mano amica, od anche solo qualcuno in grado di ascoltarvi, può fare la differenza.

Oroscopo dal 22 al 24 maggio, da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche piccola incomprensione all'interno della vita di coppia può capitare (qualcuno direbbe che se non ci sono incomprensioni c'è qualche problema di fondo), l'importante è riuscire a giocare bene le proprie carte e non attaccarsi ad ogni piccolezza. Se è vero amore, nessuna difficoltà può fermarlo.

Scorpione - la felicità, come già anticipato, sarà nell'aria ed accompagnerà ogni giornata di questo segno zodiacale. Il sorriso non abbandonerà mai il suo posto e per certi versi, soprattutto in determinate occasioni, potrà risultare a dir poco contagioso. Meglio godersi questo weekend in armonia.

Sagittario - sfortunatamente per il Sagittario, secondo quanto previsto l'oroscopo del prossimo fine settimana, quello che sta per sopraggiungere non rientra tra i periodi più allegri del mese.

La positività andrà scemando sempre più per lasciare il posto ad una violenta negatività. Meglio circondarsi di persone allegre.

Capricorno - una nuova carica di energie permetterà di affrontare i prossimi giorni senza troppe preoccupazioni. Il ritrovamento di quella libertà che per poco più di due mesi era andata perduta è in grado di donare nuova gioia a questo segno e rallegrare non di poco le sue giornate.

Acquario - un fascino come quello dell'Acquario, specialmente in un periodo come questo, difficilmente può essere ignorato. Chi sarà in grado di sfruttarlo al meglio potrà ottenere con maggiore facilità ciò che desidera, ovviamente sempre nei limiti del possibile.

Pesci - attenzione a quei piccoli intoppi che, durante il cammino, potrebbero rallentare la marcia verso il successo.

Gli obiettivi sono stati prefissati e per molti dovranno essere raggiunti entro la fine del mese di maggio. La forza di volontà, fortunatamente, non abbandonerà il segno dei Pesci.